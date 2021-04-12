صحف عالمية: الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين والاتفاق النووي الجديد لن ينقذا الشعب الإيراني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى أن الاتفاقات الاقتصادية والأمنية الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وشركائنا الإقليميين وحلفائنا الآخرين هي الوحيدة التي ستنقذ الشعب الايراني، وكذلك التحذيرات الأمريكية للصين.

'يجب أن تشمل الصفقة الإيرانية الحقيقية جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة'

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها: "جذبت صفقتان تتعلقان بإيران اهتمامًا عالميًّا في الأسابيع الأخيرة، الأولى هي اتفاق التعاون الاقتصادي الذي سيستمر 25 عامًا بين طهران وبكين. والثانية هي خطة العمل المشتركة الثانية، والتي يتم التفاوض عليها على ما يبدو بالوكالة في فيينا لمعالجة الأنشطة النووية الإيرانية، والتي من المفترض أن تخفف من نظام عقوبات إدارة ترامب. تم استخدام كلتا الصفقتين كدليل على صعود النظام الإيراني على المسرح العالمي، حيث يستعيد قوته الاقتصادية والشرعية الدبلوماسية".

ومع ذلك، فإن حقيقة الأمر هي أن كليهما خادع في نهاية المطاف لأن أي منهما لا يمكن أن يعالج بشكل فعال الإفلاس الأساسي للاقتصاد الإيراني والنية الحقيقية لبرنامج الملالي النووي. سيتم حل هاتين المسألتين بشكل مرضٍ فقط في الصفقة الحقيقية التي تحتاجها إيران، وهي اتفاقات اقتصادية وأمنية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وشركائنا الإقليميين وحلفائنا الآخرين: اتفاقات سايروس.

في حين أن العناوين الرئيسة حول اتفاقية الصين تجعلها تبدو مثيرة، إلا أن الأوان قد فات، وبعبارة أخرى، فإن الاتفاقية هي مجرد خريطة طريق تحدد إطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

كما هو الحال مع معظم الأشياء المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية، ستأتي هذه الصفقة مع عدد من الالتزامات المرهقة على إيران، من النفط المخفّض بشدة إلى حقوق إنشاء القواعد العسكرية، وستكون أنواع الاستثمارات التي ستهتم بكين بها هي تلك التي توظف الشركات والعمال الصينيين وتعزز المصالح الاستراتيجية الصينية، وبالتالي تجلب القليل من الفوائد المادية للشعب الإيراني.

وبالمثل، فإن إعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة ستولد عناوين رئيسة مثيرة كما فعلت سابقتها، وإدارة بايدن، مثل إدارة أوباما قبلها، تضع الاتفاق الجديد على أنه البديل الوحيد للحرب في الشرق الأوسط. يتجاهل هذا المنطق حقيقة أن النظام في إيران كان في حالة حرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وجيرانها والشعب الإيراني منذ تأسيسه عام 1979. في الواقع، تم تصنيف النظام باعتباره الدولة الراعية للإرهاب في العالم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لما يقرب من 40 عامًا، ولن يؤدي الاتفاق الجديد إلى تعديل أي إيجابي لهذا السلوك، ولن يؤدي الرفع الوقائي للعقوبات الأمريكية إلى مكاسب اقتصادية غير متوقعة من شأنها تحسين حياة الشعب الإيراني.

'أنتوني بلينكن يحذّر الصين من مهاجمة تايوان'

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين من مهاجمة تايوان وسط توترات وأنشطة متزايدة عبر مضيق تايوان".

وقال بلينكن عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة: "كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون خطأ فادحًا أن يحاول أي شخص تغيير الوضع الراهن بالقوة".

وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تايوان وجهود بكين للسيطرة على الشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والتي تطالب بها الفلبين حليفة الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "ما رأيناه وما هو مصدر قلق حقيقي لنا هو الإجراءات العدوانية المتزايدة من جانب الحكومة في بكين والموجهة لتايوان، مما يزيد التوترات في المضيق".

وتحافظ الولايات المتحدة على التزامها القانوني تجاه تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، لم يرق القانون إلى حد ضمان دفاع أمريكي عن الجزيرة، لكنه يدعو إلى مساعدة حكومة تايبيه في الحفاظ على قدرات دفاعية من خلال مبيعات أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

'بايدن يتخذ خطوات متواضعة ولكنها ضرورية لإحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تتبع إدارة جو بايدن العديد من الابتكارات الطموحة جنبًا إلى جنب مع استمرارية كبيرة مع سياسات الحكومة الأمريكية السابقة، وتعمل أيضًا على عكس الانحرافات الرئيسة عن السياسات الأمريكية طويلة الأمد، بما في ذلك العلاقات مع الفلسطينيين، من قبل الإدارة التخريبية لدونالد ترامب.

ومع إعلان الأسبوع الماضي عن أول دفعة كبيرة من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين منذ أن تم استبعادها فعليًّا من قبل ترامب عام 2019، يتخذ بايدن الخطوة الرئيسة الأولى نحو إعادة بناء هذه العلاقات التي تم القضاء عليها بالكامل، فالنهج متواضع بشكل ملحوظ.

على عكس الفترات المختلفة خلال إدارات جميع أسلافه المباشرين - جورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما وحتى ترامب - تجنب بايدن جعل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أولوية، على الرغم من تعيينه مفاوضين بخصوص الملف الإيراني واليمني، فإنه لم يقم بتعيين مفاوض بخصوص الفلسطينيين.

واستأنفت إدارة بايدن دعم الولايات المتحدة التقليدي لحل الدولتين، والذي تخلى عنه ترامب فعليًّا، وهي تنظر بشكل صحيح إلى إصلاح علاقات واشنطن مع الفلسطينيين كخطوة مبكرة أساسية لإحياء دبلوماسية السلام على نطاق أوسع.

في نهاية المطاف، فإن الاستعادة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية الفلسطينية ستكون ضرورية لكلا الجانبين.

لأول مرة منذ سنوات، تحسنت سياسة الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين بشكل ملحوظ، حتى لو كان نطاقه متواضعًا، فهذا هو تعريف الأخبار الجيدة.

(م ش)