صحف عالمية: الاتفاق النووي يدخل مراحله النهائية والصين وروسيا توحدان قواهما لإجراء مناورات عسكرية مشتركة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاتفاق النووي مع إيران والعلاقات الصينية الروسية العسكرية المشتركة.

الاتفاق النووي الإيراني يدخل مرحلته النهائية

صحيفة هآرتس قالت في تحليل لها "إذا لم تظهر مشاكل في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن تقدم إيران ردها على التحفظات الأميركية بشأن مطالب طهران الأخيرة بحلول نهاية الأسبوع.

وقدر العديد من المشرعين الإيرانيين أنه في ضوء الرد الأميركي المتوقع قد لا يكون هناك خيار آخر سوى الدخول في جولة أخرى من المحادثات من أجل تنقيح النسخة النهائية للاتفاق. فرضية العمل الآن هي أن الخلافات المتبقية لن تكون عقبة أمام توقيع الاتفاقية.

التوقيع على الاتفاقية لا يعفي الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من الحاجة إلى دراسة استراتيجيتين متعارضتين. يتعلق أحدهما بالرد الذي يتبنونه في حالة انتهاك إيران للاتفاق أو عدم التزامها بالشروط المؤقتة لتنفيذه. والثاني هو كيفية الاستعداد والتعامل مع تداعيات وتأثيرات هذا الاتفاق على ميزان القوى في الشرق الأوسط وسوق النفط والاقتصاد العالمي.

التسريبات المتعلقة بالرد الأميركي والاقتراح الأوروبي الأصلي جزئية، لكنها تقدم عملية مطولة تمتد لأكثر من خمسة أشهر، تشمل أربع خطوات، وفي نهايتها تصبح الاتفاقية سارية المفعول. ومن المفترض عندئذٍ أن تلغي إيران جميع انتهاكاتها للاتفاق الأصلي، وأن تنقل اليورانيوم الذي خصبته إلى دول أخرى، ووقف تشغيل وتفكيك أجهزة الطرد المركزي.

بالتوازي مع ذلك، ستزيل الولايات المتحدة على مراحل جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، مصحوبة بالتزام كتابي بعدم الانسحاب من الاتفاقية طالما بايدن رئيسًا. ستكون إيران قادرة على الحصول على 100 مليار دولار مجمدة الآن في حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم، لبيع 50 مليون برميل من النفط على مدى 120 يومًا في البداية، تليها 2.5 مليون برميل يوميًا، أي 1.5 مليون أكثر مما تبيعه الآن.

يشير موقع Jomhouri-e Eslami الإيراني، الذي نشر مزيدًا من التفاصيل حول الرد الأميركي يوم الأحد، إلى أن أعظم إنجازات إيران، بخلاف رفع العقوبات، هو استعداد الرئيس جو بايدن لجلب الموافقة على الاتفاقية من الكونغرس، وبالتالي جزئيًا على الأقل. الاستجابة لمطالب إيران بتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق. ليس هناك يقين من أن الكونغرس سيوافق عليها، لكن بايدن يمكن أن يستخدم حق النقض ضد قرار سلبي وتجاوز أي معارضة من قبل الكونغرس. وهنا تكمن الضرورة الملحة في الموافقة على الاتفاقية قبل انتخابات التجديد النصفي، والتي من المتوقع أن تسفر عن كونغرس معاكس يعارض بايدن.

وبحسب الموقع الإيراني، إلى جانب الاستعداد الأميركي لمحاولة ضمان استمرار هذا الاتفاق إلى ما بعد ولاية بايدن، رفضت واشنطن من خلال موافقة الكونغرس ثلاثة مطالب إيرانية أخرى. توقعت إيران توقيعها وتنفيذها للاتفاق على السماح للشركات الأوروبية بالعمل والاستثمار في إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية نتيجة لذلك".

رئيس الموساد في واشنطن مطلع شهر أيلول لبحث الاتفاق النووي الإيراني

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " من أجل إجراء محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، سيزور رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) الولايات المتحدة مطلع شهر أيلول المقبل، وفق ما أعلن مسؤول إسرائيلي الأحد، حيث تشن إسرائيل حملة لإقناع الدول الغربية بعدم إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وتعتبر إسرائيل أن الاتفاق سيسهل تمويل المسلحين المدعومين من عدوها اللدود إيران ولن يمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، وهو ما تنفي الجمهورية الإسلامية السعي إلى تحقيقه.

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع "سيزور واشنطن في غضون أسبوع للمشاركة في اجتماعات مغلقة في الكونغرس بشأن الاتفاق الإيراني".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد أشار في وقت سابق الأحد إلى أن "الحرب الدبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق تضمنت عقد كل من مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع اجتماعات مؤخرا في الولايات المتحدة".

وتابع لبيد "نبذل جهود متضافرة للتأكد من فهم الأميركيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق". وشدد على أن اتفاق العام 2015 "ليس صفقة جيدة" وأن الصيغة التي تتمّ مناقشتها حاليًا تنطوي على "مخاطر أكبر".

أتاح اتفاق العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية".

الصين وروسيا توحدان قواهما لإجراء مناورات فوستوك العسكرية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية" ستشرع روسيا والصين في سلسلة من التدريبات العسكرية هذا الأسبوع، في إشارة إلى تعميق العلاقات بين موسكو وبكين ورغبة الكرملين في إظهار صورة "العمل كالمعتاد" على الرغم من التكاليف المتزايدة لحربها في أوكرانيا.

تقام مناورات فوستوك الحربية، التي تبدأ يوم الثلاثاء، كل أربع سنوات في أقصى شرق روسيا. أفادت التقارير أن 300 ألف من جنودها تدربوا جنبًا إلى جنب مع القوات من الصين ومنغوليا خلال التدريبات الأخيرة في 2018، مع إعطاء مناورات هذا العام رمزية إضافية من خلال القتال في أوكرانيا الذي دخل شهره السابع.

ويقول المسؤولون الغربيون ومحللو الدفاع إنهم يوضحون "الصداقة بلا حدود" التي تعهد بها الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ قبل اندلاع الحرب. تؤكد المناورات الحربية أيضًا على قدرة الكرملين على الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الآخرين غير الغربيين، بما في ذلك بيلاروسيا والهند، الذين سينضمون إلى التدريبات.

شددت بكين على أن مشاركتها في تمارين فوستوك "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي". وأجرت روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة في الصين العام الماضي، وقالت واشنطن إنها لا ترى أي أهمية جديدة في التدريبات الأخيرة".

(م ش)