صحف عالمية: الأسد يسعى للسيطرة على درعا وواشنطن تخطط لتقويض قوة إيران في المنطقة عبر العقوبات

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى مساعي حكومة دمشق للسيطرة على درعا، وإلى رأي موسكو بآلية تمديد المساعدات إلى سوريا، إلى جانب الصراع الأميركي الإيراني.

سوريا: الأسد يقصف درعا معقل المعارضة السابق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: " في تطور غير مسبوق في الحرب السورية المستمرة منذ عشر سنوات، هاجم بشار الأسد معقلاً سابقاً للمعارضة بالصواريخ والقصف المدفعي في محاولة بغية سحق التمرد المحتدم هناك.

واستهدفت درعا البلد ومحيطها، بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع زحف بري على ثلاثة محاور لفرقتين من الجيش السوري و(المليشيات) الموالية لإيران في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

ورداً على القصف، شن مسلحون من المعارضة هجمات مضادة في ريف درعا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مقاتلين موالين للنظام واعتقال عشرات المقاتلين في عدة مواقع عسكرية ونقاط تفتيش، بحسب مصادر محلية.

وقُتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين في المناطق التي تعرضت للقصف، بحسب السكان، وبدأت أعداد كبيرة من الناس في محاولة الفرار.

والعنف هو أسوأ قتال يضرب درعا - مهد انتفاضة الربيع العربي في سوريا عام 2011 ضد النظام - منذ أن "تمت المصالحة" بين المنطقة ودمشق في صفقة بوساطة روسية قبل ثلاث سنوات.

وعلى عكس مناطق المعارضة الأخرى التي استعادها الأسد بمساعدة حلفائه في موسكو وطهران، ظل غالبية سكان درعا في منازلهم بدلاً من نقلهم بالحافلات إلى محافظة إدلب على الحدود التركية. وبدلاً من ذلك، أشرفت موسكو على تجنيد متمردي درعا في قوة أمنية محلية جديدة تُعرف باسم الفيلق الخامس، تم إنشاؤه لمساعدة الجيش السوري المنهك في المعركة ضد تنظيم داعش.

وتتلقى الفرقة الخامسة رواتبها من موسكو ومن المفترض أن تتبع الأوامر الروسية، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بدرجة من الحكم الذاتي، ومنع الجيش والشرطة السرية من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وإيواء المطلوبين من قبل النظام، وحماية الاحتجاجات الكبيرة في الشوارع ضد تعامل الحكومة مع الاقتصاد السوري المتعثر.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت التفجيرات والاغتيالات المتبادلة بين شخصيات المعارضة السابقة وقوات النظام أمراً روتينيّاً.

وتدهور الوضع في درعا بشكل حاد عندما قرر السكان المحليون مقاطعة الانتخابات العامة المزورة في شهر أيار. وبدأ جنود النظام بإغلاق الطرق وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن الأحياء التي يقطنها حوالي 50000 شخص، مما تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء.

وفشلت عدة محاولات تفاوضية بين لجنة أمنية حكومية وممثلين عشائر من درعا البلد، ركزت على التخلي عن الأسلحة الخفيفة وإقامة نقاط تفتيش جديدة خلال الشهر الماضي، مما دفع دمشق إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت إليزابيث تسوركوف، الباحثة في معهد نيولاينز ذات المعرفة الواسعة بديناميكيات جنوب سوريا، إن "التصعيد في درعا البلد يمثل انهياراً للمفاوضات بين قادة المتمردين" المتصالحين "والنظام بوساطة روسيا". يقوم الأسد الآن بتنفيذ "الحل" الذي أراد فرضه على درعا طوال الوقت - مما أجبر من يرفضون التصرف كرعايا موالين للنظام السوري على الاستسلام والتهجير".

وأضافت "ما لم تتدخل روسيا لوضع حد للقتال والتوسط في وقف إطلاق النار، فإن القتال سيؤدي إلى المزيد من القتلى المدنيين وتشريدهم، ومن المحتمل إخضاع درعا البلد لسيطرة النظام الكاملة".

مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: تجديد المساعدات عبر الحدود لسوريا لن يكون تلقائيّاً

أما صحيفة العرب نيوز السعودية فتطرقت إلى موضوع المساعدات الإنسانية في سوريا، وقالت في هذا الشأن: "عندما وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد عملية إنسانية عبر الحدود إلى سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، أثيرت مخاوف بشأن صياغة القرار حيث اعتبره البعض غامضاً.

وفي أول لقاء له مع الصحفيين منذ إجراء التصويت، سارع القائم بالأعمال للاتحاد الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إلى فضح التفسير الأميركي والتقارير الإعلامية التي تبنّته.

وقال بوليانسكي: "هذا ليس هو الحال. ما إذا كان سيتم تمديد الآلية أم لا لمدة نصف عام آخر، مثل ما قاله السفير، يعتمد على مدى شفافية تقرير الأمين العام. هناك الكثير من الشروط في نص القرار".

وجاء التصويت بالإجماع على تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر على الحدود مع تركيا بعد أن وافقت روسيا أخيراً على حل وسط مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد أشهر من التّعنت من جانب موسكو، التي قالت بأن كل المساعدات يجب أن تمر عبر النظام في دمشق. كما ألقت روسيا باللوم في الأزمة الإنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب على العقوبات الدولية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وكرر بوليانسكي هذا الموقف وقال إن موسكو تأمل في رؤية "زيادة كبيرة في عمليات التسليم عبر الخطوط وفي الجهود المبذولة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا".

وقال بوليانسكي: "موقفنا هو أن الآلية العابرة للحدود مرتبطة بفترة زمنية. تم تبنيها عندما فقدت الحكومة السورية السيطرة على أراضيها، وهي تتعارض مع مبادئ المساعدة الإنسانية، التي تدعو أولاً إلى موافقة الدولة المستقبلة".

وخلال اجتماعاته في موسكو هذا الأسبوع، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن التفاهم المشترك الذي شوهد في تبني القرار الإنساني يمكن أن يتطور "إلى وحدة أكثر عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية".

من أجل أن يحدث ذلك، قال بيدرسن: "نحن بحاجة إلى الجلوس معاً ومناقشة ما يمكننا جميعاً طرحه على الطاولة".

وقال بوليانسكي: "لا أعرف ما هو الحل السحري للسيد بيدرسن للتعامل مع هذه المخاوف وكيف سيجلب جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة، إلى طاولة المفاوضات".

واشنطن تخطط لاستهداف الطائرات الإيرانية المسيرة بعقوبات

وعن الصراع الأميركي الإيراني، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة".

وقال مسؤول أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، للصحيفة إن "الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تشكل تهديداً متزايداً لحلفائنا في المنطقة".

ويؤكد المسؤولون الأميركيون، أن استخدام العقوبات يمنح الولايات المتحدة حلاً دبلوماسيّاً بدلاً عن تنفيذ ضربات عسكرية على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضافوا أن "إدارة بايدن تسعى من خلال ذلك إلى تجنب المواجهة مع إيران ووكلائها في اليمن وسوريا والعراق".

ولم يرد ممثلو إيران في الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق، كما رفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي تدير سياسة العقوبات الأميركية، التعليق.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد المصالح الأميركية، وخاصة في العراق، وكان آخرها هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في كردستان العراق، بدون أن يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا".

(م ش)