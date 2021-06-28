صحف عالمية: الأسد يحاول استغلال التقارب الروسي الأميركي وإسرائيل تسمح بدخول الوقود لغزة

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي الأسد لتعويم نظامه وكذلك دخول الوقود إلى قطاع غزة، والعلاقات الأميركية الإسرائيلية ووجهة نظرهما من ملف إيران النووي.

لماذا لا يهدأ بشار الأسد بسهولة الآن؟

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "زار نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف دمشق الأسبوع الماضي لاطلاع الرئيس السوري على نتائج قمة بوتين- بايدن. كما طمأن بوريسوف الأسد فيما يتعلق بالعقوبات والمساعدات".

تستعرض روسيا عضلاتها مع المجتمع الدولي لتسهيل قبول نظام الأسد. ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل لإغلاق آخر نقطة وصول مساعدات متبقية، مما يجبر المجتمع الدولي على التعامل مع دمشق. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لها حدودها ولا يزال الأسد بعيداً عن القبول.

حجة بوتين هي أن نظام الأسد هو الحكومة الشرعية لسوريا، وبالتالي يجب أن يكون مسؤولاً عن التعامل مع جميع عمليات توزيع المساعدات، وتظهر الولايات المتحدة بالفعل إشارات على استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن سوريا. الحوافز التي ستقدمها هي التنازل عن بعض عقوبات قانون قيصر مقابل السماح لروسيا بفتح ثلاثة معابر.

وفي غضون ذلك، هناك محادثات تهدف إلى إعادة دمج نظام الأسد في جامعة الدول العربية. سيحضر وزير الخارجية الأميركي قمة في روما اليوم الإثنين، كان من المفترض في البداية أن تهتم بداعش بشكل أساسي، لكن تم توجيه دعوة إلى جامعة الدول العربية لمواجهة الضغوط الروسية لتطبيع العلاقات مع دمشق. الرسالة الرئيسة هي أن أي تطبيع محتمل لا ينبغي أن يأتي مجاناً، وأن الأسد يجب أن يظهر حسن السلوك حتى يتم قبوله.

هناك اتجاه متزايد في إدارة بايدن للانسحاب من المنطقة، وهو استمرار لسياسة دونالد ترامب. في هذا الصدد، ستقبل الولايات المتحدة بل وسترحب بدور روسي أكبر. الأسد، الغارق في الغطرسة، قد يعتقد أن الاتفاق الروسي الأميركي بشأن سوريا سيعني أن الولايات المتحدة قبلت "انتصاره" وأن الغرب قد استسلم، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.

على الرغم من خلافاتهما الحالية، تريد كل من روسيا والولايات المتحدة تحقيق الاستقرار في سوريا، وإن كان لأسباب مختلفة. تريد روسيا سوريا مستقرة يمكنها من خلالها أن تستعرض قوتها في المنطقة والتي ضاعت مع انهيار الاتحاد السوفيتي. الروس يدركون أيضاً طبيعة الأسد الغادرة. إنهم يعرفون أنه ليس الشخص الذي سيحقق الاستقرار في سوريا، لكن في غياب القبول الأميركي لدورهم الجديد في المنطقة، فإن الأسد هو أفضل ورقة مساومة لديهم للتفاوض مع الغرب.

في حين أن الأسد قد يبتهج بإلغاء بعض العقوبات، إلا أنه لا يدرك أنه يعيش في الوقت الضائع. سيكون التهديد الأكثر دموية بالنسبة له هو التقارب الأميركي الروسي. سيظهر التصويت في 10 تموز على معبر باب الهوى ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق، وسيحدد تصويت موسكو وتيرة التعاون الروسي الأميركي بشأن سوريا. حتى لو قررت روسيا التصويت ضد فتح المعبر، فمن غير المرجح أن يوجه المجتمع الدولي كل المساعدات عبر دمشق ويسمح للأسد بوضع البلاد بأكملها تحت رحمته.

'إسرائيل تسمح بدخول الوقود إلى غزة.. لكن كلا الجانبين يرفضان اتفاقاً أوسع'

وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في تقرير لها: "بعد ورود أنباء عن توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق، أشار الطرفان فقط إلى صفقة بشأن الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء في غزة".

وستسمح إسرائيل بدخول الوقود إلى قطاع غزة ابتداء من اليوم الإثنين، لكن الجانبين نفيا أنهما توصلا إلى أي تفاهم أوسع.

وجاء القرار "بعد تقييم الوضع الأمني" و "موافقة القيادة السياسية"، وبحسب منسق أنشطة الحكومة فإن الوقود، الذي سيمر عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، مخصص لمحطة كهرباء في قطاع غزة.

وأفادت قناة الميادين مساء الأحد أن إسرائيل وحماس اتفقتا على العودة إلى التفاهمات المتبادلة قبل عملية "حارس الأسوار".

وبحسب المحطة التي تتخذ من بيروت مقراً لها، فإن العودة إلى الوضع السابق ستكون تدريجية وستبدأ بدخول الوقود القطري إلى غزة.

ولكن مصادر في حماس ادعت أن الصفقة الوحيدة التي توصلت إليها مع إسرائيل تتعلق بوصول الديزل القطري برعاية الأمم المتحدة مقابل استمرار الهدوء، وأضافت الجماعة المسلحة أن المزيد من الاستفزازات من جانب إسرائيل سيؤدي إلى تصعيد جديد.

كما ذكرت المصادر أن إسرائيل تشترط تقديم مزيد من المساعدات للقطاع بعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وبعد الإعلان، صرح منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بأنه "يرحب بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الوضع"، وأضاف أن الأمم المتحدة "ستواصل العمل مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة".

'لابيد لبلينكن: يمكن حل الخلافات حول صفقة إيران بهدوء'

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بداية اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في روما، إنه يجب على إسرائيل والولايات المتحدة عدم الإفصاح عن خلافاتهما علناً، ولكن ينبغي بدلاً من ذلك مناقشتها مباشرة".

وأضاف: "لدى إسرائيل بعض التحفظات الجادة بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي يتم التوصل إليه في فيينا. نعتقد أن طريقة مناقشة تلك الخلافات هي من خلال المحادثات المباشرة والمهنية، وليس في المؤتمرات الصحفية".

وقال لبيد إن بلاده وواشنطن تشتركان في نفس الأهداف، وأن الخلافات بينهما تدور حول كيفية تحقيقها.

والقضايا الأخرى التي قال لبيد إنها كانت على جدول أعمال اجتماعه مع بلينكن كانت "تعزيز قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، والعمل على تقليل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين، مع جعل الحياة أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

واتفق بلينكن مع لبيد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "تقوم على مجموعة من القيم والمصالح المشتركة". وقال إن الرئيس الأميركي جو بايدن "يشعر بقوة شديدة تجاه التزام عميق ودائم وملزم من جانب الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

(م ش)