صحف عالمية: العرب يقيّمون التطبيع مع حكومة دمشق وإسرائيل تحذر واشنطن من الاتفاق مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى عملية التطبيع العربي مع حكومة دمشق والتحذيرات الإسرائيلية للولايات المتحدة من إبرام الأخيرة اتفاق نووي جزئي مع إيران، إلى جانب الوضع اللبناني.

القادة العرب يُقيمّون عملية تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق

قالت صحيفة الفالينانشيال تايمز البريطانية في الشأن السوري: " بعد أن عومل بشار الأسد على أنه منبوذ لشنه حرباً شاملة على شعبه على مدى العقد الماضي، عاد ببطء إلى المجتمع الدبلوماسي الإقليمي. على الرغم من استمرار طرد سوريا من جامعة الدول العربية، إلا أن القادة العرب يعيدون التعامل مع طاغية يعتبره الجميع حتى الآن سامًا باستثناء إيران وروسيا والصين.

وفي الشهر الماضي، اتصل الملك عبد الله ملك الأردن، الذي دعا الأسد قبل عقد من الزمن بالتنحي، هاتفيا. وزاره في دمشق هذا الشهر الأمير عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين أن إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة والأوروبيون محتارون بشأن فكرة "تطبيع" العلاقات مع الأسد، يجب أن نتذكر أن الأردن والإمارات قريبان من الولايات المتحدة ولكن أيضًا من إسرائيل. لطالما فضلت الحكومات الإسرائيلية وجود عائلة الأسد في السلطة عبر حدودها المشتركة، حيث، حتى اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، بالكاد أطلقت رصاصة واحدة منذ الهدنة بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973. ويبقى هذا الخيار قائمًا حتى في الوقت الذي يشن فيه سلاح الجو الإسرائيلي حرب ظل داخل سوريا والعراق، ضد إيران ووكلائها شبه العسكريين مثل حزب الله اللبناني.

والدافع العربي للتمسك بالأسد هو الرد على الهلال الشيعي في وقت يقال إن إيران تبني شبكة عبر الشرق الأوسط، بعد أن كان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق هدية فعلية للأغلبية الشيعية والسيطرة الإيرانية على بغداد.

وتستخدم الإمارات قوتها في الجذب كسوق متقدم ومتوسع في الخليج مع الموارد للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، كما يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل حل سياسي في سوريا عبر دستور جديد شامل. أما روسيا، التي أنقذت نظام الأسد إلى جانب إيران، فتؤيد ذلك أيضا، مما يؤدي إلى آمال في غير محلها في أن تتمكن موسكو من الضغط على الأسد والوجود الإيراني في سوريا.

لكن زعماء دول الخليج العربية يرون أن ذلك ليس سببا للجلوس مكتوفي الأيدي. بعد كل شيء، كانت سوريا في خطر هجوم الولايات المتحدة وحلفائها في 2005 و2006، لنقلها الجهاديين إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأنجلو أميركي، ودعمها حرب حزب الله عام 2006 مع إسرائيل وترسيخه في لبنان. ومع ذلك، بحلول عام 2008، كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يكرّم الأسد في باريس.

وتتحوط الإمارات والسعودية في رهاناتهما من خلال محادثات خفض التصعيد الموازية مع إيران. ومع ذلك فهما تعرفان أن سوريا هي جزء من قلب الوطن العربي، وهي بوصلة من حيث الجغرافية السياسية. إنهما تتخذان توجهاتهما الآن".

إسرائيل تحذر البيت الأبيض من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن الاتفاق النووي الإيراني" حث المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض على عدم إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران، محذرين من أنه سيكون هدية للحكومة المتشددة الجديدة في طهران وإذكاء خلاف عام متزايد مع إدارة بايدن بشأن برنامج إيران النووي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم يخشون أن تمهد واشنطن المسرح لاتفاق "أقل مقابل أقل" من شأنه أن يعرض على طهران تخفيفًا جزئيًا للعقوبات مقابل تجميد أو إلغاء أجزاء من أنشطتها النووية.

يأتي التوتر في الوقت الذي من المقرر فيه استئناف المحادثات النووية يوم الاثنين، مع انخفاض التوقعات بإمكانية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 - الذي انسحبت منه إدارة ترامب - بالكامل.

قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة وول ستريت جورنال: "إسرائيل قلقة للغاية من أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لما يسمونه اتفاقية" الأقل مقابل الأقل". وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني: "مثل هذا الاتفاق سيكون ضارًا ولن يفيد إلا النظام الإيراني. سيكون هدية هائلة للنظام الإيراني الجديد الراديكالي".

وصعدت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت من تحذيراتها من أنها قد تتحرك عسكريا ضد أنشطة إيران النووية. وقالت الحكومة إنها خصصت 1.4 مليار دولار إضافية من ميزانيتها لمواجهة التهديد العسكري الإيراني.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بينيت إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء برنامج أسلحة نووية وتحقيق الهيمنة في الشرق الأوسط.

محللة: حزب الله يعاني من ارتباك سياسي

قالت الكاتبة والمحللة السياسية، سناء الجاك في مقال لها بصحيفة العرب نيوز السعودية، إن "حزب الله يشهد ارتباكاً سياسياً، وسط أنباء عن خلاف بين الحزب وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعوتهما السابقة لعزل القاضي طارق بيطار من تحقيقه في انفجار ميناء بيروت العام الماضي.

علقت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حول كيفية الرد على الدعوات لإقالة بيطار، ولم تتجسد الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع يوم الاثنين بين بري وميقاتي والرئيس ميشال عون إلى خطوات ملموسة بحلول منتصف القرن أسبوع الماضي.

كما ترددت مزاعم بوجود خلاف بين بري وحزب الله على الحلول المقترحة لاستئناف اجتماعات مجلس الوزراء.

وقاطع الحليفان الاجتماعات منذ 12 تشرين الأول، على خلفية التحقيق في انفجار الميناء، وتفاقم الاضطراب الحكومي بسبب التصريح الاستفزازي لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

ونتج عن لقاء عيد استقلال لبنان، بحسب المعلومات التي أعقبت ذلك "مرونة وإيجابية وانفتاح على حل المشاكل العالقة".

كان هناك مستوى متزايد من المحادثات حول الحلول المتعلقة بقرداحي.

وقالت المعلومات التي تم تداولها إن المخرج فيما يتعلق بمطلب حزب الله بوقف بيطار هو الحد من صلاحياته.

وعليه، احتراما لبنود الدستور، لا ينبغي السماح للبيطار بالتحقيق مع المسؤولين المتهمين، بمن فيهم وزراء ونواب ورئيس وزراء سابق، ومحاكمة هؤلاء المسؤولين أمام المجلس الأعلى.

يتطلب هذا الحل إبعاد بيطار عن محاكمة المسؤولين السياسيين بدلاً من تعليقه بالكامل.

كان احترام الدستور مطلبًا لبري وغيره من الأحزاب السياسية، خاصة وأن رئيس الوزراء كرر رفضه التدخل في عمل القضاء والتزمه بفصل السلطات.

لكن هذا الحل بحسب المعلومات المتداولة، يعني سحب المطالبة بإقالة بيطار، وهو شرط يتمسك به حزب الله للسماح لوزرائه بحضور جلسات مجلس الوزراء.

حزب الله لم يتمكن من ابعاد بيطار بالكامل من الملف، لذلك حاول الحزب ابعاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يحمي بيطار، لكنه لم يستطع ان يفعل ذلك أيضًا. حزب الله القوي جدا في لبنان وجد إنه غير قادر على السيطرة على كل شيء. لم يعد بإمكان حزب الله استخدام القوة الزائدة التي يمتلكها. عندما يتفاخر بأن لديه 100000 مقاتل، فهذه علامة على الضعف وليس القوة.

وهذا دليل على أن حزب الله وصل إلى مرحلة اعتقد فيها أنه يستطيع السيطرة على كل شيء، لكنه اكتشف فجأة أن قوته الزائدة لا تفيده".

(م ش)