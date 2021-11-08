صحف عالمية: العراق والسودان وأثيوبيا في مهب العواصف

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تدهور الوضع في كل من العراق والسودان وإثيوبيا.

يجب ألا يصبح الكاظمي رفيق حريري آخر

عراقياً؛ قالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "منذ الهزيمة الشاملة للمجموعات والأحزاب المتحالفة مع إيران في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول، كان من الواضح أن عملاء طهران سيردون بالطريقة التي يتصرفون بها دائمًا - بمحاولة قتل أولئك الذين لم يتمكنوا من هزيمتهم في صناديق الاقتراع".

لا يوجد حتى الآن أي دليل يدين إيران أو عملائها بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة، لكن من الواضح أنها كانت نتاج النموذج الذي أوجدته إيران للتخريب في المنطقة. قبل محاولة اغتيال الكاظمي، قُتل العديد من النشطاء - الشيعة والسنة - الذين طالبوا بإنهاء التدخل الإيراني في العراق.

اكتسبت الحركة الشعبية المناهضة للنفوذ الإيراني في العراق قوة في السنوات القليلة الماضية، منذ أن قتل عملاء إيرانيون ما لا يقل عن 1000 متظاهر سلمي بدأوا التظاهر في تشرين الأول 2019. وقد أدى ذلك إلى تغذية المشاعر المعادية لإيران والحركة المناهضة لإيران. قدمت نتائج انتخابات هذا العام الدليل الأكثر شمولاً حتى الآن على أن العراقيين ينظرون إلى إيران الآن كقوة احتلال أجنبية.

ولا يستغرب أحد أن محاولة اغتيال الكاظمي جاءت بعد ساعات قليلة من تهديده من قبل قيس الخزعلي قائد مجموعة عصائب أهل الحق الموالية لإيران.

فتح الكاظمي قنوات مع حلفاء العراق الطبيعيين في العالم العربي وخاصة السعودية والإمارات. في المقابل، قدمت له الرياض وأبو ظبي الدعم الكامل في استعادة العراق مكانة بارزة في العالم العربي. كان هذا بالطبع بطاقة حمراء لملالي طهران. إنهم يريدون أن يغرق العراق في البؤس وعدم الاستقرار السياسي. عراق ضعيف هو ما يريده الملالي. إنهم لا يريدون أن ينجح الإصلاحيون أو المعتدلون.

واستهدفت ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات الكاظمي يوم الأحد. لو لم يتم اعتراض اثنين منهم، فثمة احتمال أن يصبح رفيق الحريري آخر. انظر إلى ما فعلته إيران بلبنان - حوّلت دولة مزدهرة ذات يوم إلى دولة منبوذة دوليًا تصدر المخدرات والطائرات المسيرة. أصبح لبنان دولة تحتجز فيها مجموعة مسلحة الحكومة والشعب كرهائن - النموذج ذاته الذي تريد طهران فرضه على جميع الدول العربية.

تحالف السودان المؤيد للديمقراطية يرفض الدور العسكري

سودانياً، قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "رفضت الجماعة الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في السودان العودة إلى تقاسم السلطة مع الجيش، قائلة إنها ستحافظ على مقاومتها السلمية لإجبار الجنرالات الذين يقفون وراء انقلاب 25 تشرين الاول على التنحي جانبا ومواجهة المحاكمة".

وقال "الإعلان السياسي" الصادر عن تجمع المهنيين السودانيين يوم الأحد إنه طالب بحكومة مدنية من التكنوقراط بقيادة "شخصية وطنية مستقلة".

كما تريد حل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية وإعادة هيكلة القوات المسلحة وإغلاق وكالة الأمن الداخلي.

ويبدو أن الوثيقة المكونة من صفحتين والمكونة من 13 نقطة ترفض جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها القوى الإقليمية والعالمية، مما يضعف الآمال في التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تعصف بالسودان بعد أكثر من عامين من الإطاحة بنظام عمر البشير الذي دام 29 عامًا.

ويقترح المخطط تشكيل مجلس وزراء من 20 عضوًا من أعضاء غير حزبيين بولاية مدتها أربع سنوات جنبًا إلى جنب مع مجلس سيادي شرفي يتكون من خمسة أعضاء مدنيين، وتشكيل مجلس في غضون شهرين حتى إجراء الانتخابات.

وتقول الوثيقة إن الخطة إذا تم تبنيها من قبل القاعدة الشعبية لتجمع المهنيين السودانيين، فإنها ستحل محل اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في آب 2019 بين العسكريين والمدنيين.

ومن الجدير بالذكر أن المخطط لا يشير إلى عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة التي يقودها المدنيون، والتي تمت إزاحتها في الانقلاب الشهر الماضي.

ونشرت الوثيقة قبل ساعات من إعلان التلفزيون الرسمي أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقى وفداً من جامعة الدول العربية. ودعت الهيئة الإقليمية الأحزاب إلى التمسك بالانتقال الديمقراطي المتفق عليه في عام 2019.

وقالت مصادر في الإدارة المخلوعة لرويترز يوم السبت إن المحادثات مع الجيش وصلت إلى "طريق مسدود" لأن الجيش يرفض العودة إلى الانتقال الديمقراطي. جاء ذلك بعد أيام من تزايد الآمال في تحقيق انفراج بإطلاق الجيش سراح أربعة من وزراء حمدوك. وواصل الجيش اعتقال مسؤولين ونشطاء ونقابيين وصحفيين.

انزلاق أعمق إلى الكارثة

وفي الشأن الإثيوبي قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن "القادة الطموحين ينسون أن الحروب تبدأ بسهولة لكن يصعب إنهاؤها مع أن ذلك معلومة شائعة".

ويستمر الصراع في إثيوبيا، بعد عام من اندلاعه، في التصاعد، حيث لقي آلاف الإثيوبيين حتفهم وأجبر الملايين على ترك منازلهم.

فالصراع يتسع على نطاق أوسع وأكثر رسوخاً. وأن الكثيرين في إثيوبيا يخشون الآن من أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عازمة على استعادة الهيمنة السياسية التي كانت تحتفظ بها لعقود قبل صعود أبي أحمد.

وهؤلاء يشيرون إلى فوز رئيس الوزراء بأغلبية ساحقة في انتخابات هذا العام (وإن لم يكن هناك اقتراع في بعض المناطق). يعتقد خصومه أن استيلاءه على السلطة أشعل فتيل الحرب، كما أن العديد من أهالي تيغراي أصبحوا ينظرون إلى الصراع على أنه مسألة بقاء.

والسبيل الوحيد للخروج من هذه الكارثة هو من خلال المفاوضات. يمكن أن يعرض أبي استعادة الخدمات الحيوية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء إلى تيغراي وأن يبذل قصارى جهده لتسهيل المساعدة في مقابل وقف تقدم تيغراي.

وبينما يرفض القادة الحديث يواجه المدنيون مأساة. أزالت الولايات المتحدة إثيوبيا من برنامج تجاري رئيسي، وقال مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إنها ستذهب إلى أبعد من ذلك بسرعة إذا لم يكن هناك تحرك لخفض التصعيد - لكنها أقرت بأن مثل هذه التحركات لا تبدو في أي مكان قريب.

كما أن إعلان الطوارئ يمنح سلطات كاسحة للحكومة التي نفذت بالفعل اعتقالات جماعية للتغرايين وغيرهم من المنتقدين.

إن تشجيع المدنيين على حمل السلاح، وتشكيل ميليشيات غير مدربة وغير خاضعة للمساءلة، يزيد من خطر ارتكاب المزيد من الفظائع - بخاصة وأن خطاب الكراهية ينتشر على نطاق واسع، ويستهدف في المقام الأول أهالي تيغراي.

(م ش)