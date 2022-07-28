صحف عالمية: العراق إلى المزيد من الفوضى والصراع الأميركي الصيني يزداد

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى اقتحام المتظاهرين العراقيين مبنى البرلمان العراقي لثني السوداني عن الترشح لرئاسة الوزراء وتصاعد حدة التوتر في آسيا، إلى جانب الاتصال المرتقب بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي.

المتظاهرون المناهضون لإيران يقتحمون المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "اقتحم آلاف المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة لإيران، مركز الحكومة في العاصمة العراقية، واحتلوا مبنى البرلمان يوم الأربعاء، احتجاجاً على الفساد ورفضاً للمرشح لرئاسة الوزراء.

وأبدى المتظاهرون أيضاً دعمهم لرجل الدين مقتدى الصدر، وقاموا بهدم الجدران الخرسانية وتدفقوا إلى المنطقة الخضراء، وهي المنطقة المحصنة التي توجد فيها العديد من الوزارات الحكومية والسفارة الأميركية، حيث لم يفعل أفراد الأمن شيئاً يذكر لمنعهم.

ودعا تحالف الإطار التنسيقي الكاظمي إلى "اتخاذ خطوات حازمة للحفاظ على الأمن والنظام ومنع الفوضى". وقال البيان إنه كانت هناك مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن قوات الأمن ستسمح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية، واصفاً إياها بالمريبة.

وسيطر المتظاهرون على قاعة البرلمان، وجلسوا على مقاعد النواب وهم يلوّحون بالأعلام العراقية في عرض فوضوي ولكن سلمي إلى حد كبير لمعارضة المرشح محمد السوداني، مرشح كتلة إطار التنسيقي.

وكانت الاضطرابات بمثابة تحذير من احتمال اندلاع مزيد من الاحتجاجات إذا تشكلت الحكومة برئاسة السوداني، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مساعد وثيق لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو حليف مقرب من طهران وخصم الصدر الشرس.

وتعهد السوداني بعدم الانسحاب كمرشح لرئاسة الوزراء. وقال في بيان صادر عن مكتبه "التعيين مسؤولية كبيرة علينا جميعا لإنقاذ العراق من الوضع الحالي".

الولايات المتحدة والصين تدخلان في فخ من صنعهما

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تحليل لها "عندما يتجه قطاران إلى الاصطدام، يضعهما المشغل على مسارات مختلفة. للأسف، في الجغرافيا السياسية، الأمر متروك للسائقين لاتخاذ إجراءات مراوغة. في حالة الولايات المتحدة والصين، يشكك كل منهما في قدرة الآخر على قيادة القطارات. يقدّم لنا التاريخ القليل من الأمل في أن حطام القطارات الذي يلوح في الأفق سيحل نفسه عضويا.

وعندما يتعلق الأمر بجو بايدن وشي جينبينغ، وهما قائدا العالم الأكثر حاجة للقاء وجهاً لوجه ولكنهما لم يفعلا ذلك منذ أن تولى بايدن منصبه، فإن الإجراءات المراوغة جديرة بالملاحظة من خلال غيابها، لا سيما في تايوان. لكن الصين غير مهتمة. يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تكف عما يسميه سفير الصين في واشنطن المعلومات المضللة والتضليل والأكاذيب حول الشؤون الداخلية لبكين، لا سيما فيما يتعلق بهونغ كونغ وشينجيانغ.

إن الانحدار النسبي لأميركا مفهوم جيداً، لأسباب ليس أقلها انقساماتها السياسية الانشطارية. ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى الصين على نطاق واسع على أنها في الموعد المحدد للسيطرة على العالم بحلول عام 2049، الذكرى السنوية للثورة الصينية، التي حددها شي كهدف. ولكن ماذا لو كان شي، والإجماع العالمي على صعود الصين، قد عفا عليهما الزمن بالفعل؟ إن فرص استئناف الصين لمعدلات النمو المرتفعة في العقدين الأولين من هذا القرن آخذة في الانخفاض بالفعل، ويرجع ذلك أساساً إلى ملامح الشيخوخة.

وهذا هو المكان الذي تأتي فيه تايوان. أوضح شي أنه يريد حل وضع الجزيرة في عهده، مما يعني وضعها تحت سيطرة الصين في غضون السنوات القليلة المقبلة. نظراً لأن شي لا يريد شيئاً يصرف الانتباه عن تتويج ولايته الثالثة كزعيم في مؤتمر الحزب في تشرين أول، فإن هذا يعني أن عام 2023 من المرجح أن يكون عام ذروة الخطر. لا يثق بايدن كثيراً في أن الصعوبات التي يواجهها فلاديمير بوتين في أوكرانيا ستردع الصين عن اتخاذ إجراءات ضد تايوان. في الواقع، قد تؤدي المتاعب العسكرية لبوتين إلى تسريع الجدول الزمني لشي لأن الولايات المتحدة تستخلص دروسا من أوكرانيا لتزويد تايوان بقدرات دفاعية أفضل.

وسيكون شي على علم بالجدول الزمني السياسي لأميركا. قد يرى أن التحرك في تايوان أثناء عهد بايدن أقل خطورة من انتظار الرئيس مايك بومبيو أو رون ديسانتيس أو توم كوتون، على سبيل المثال.

ان خطابات وأفعال بايدن لا تتوافق دائماً. لقد مزق الرئيس مراراً ما يسمى بالغموض الاستراتيجي الأميركي بالقول إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان، فقط لتوضيح ملاحظاته من قبل موظفي البيت الأبيض. لكن تصرفات بايدن بشأن أوكرانيا تشير إلى احتياطي عميق من المخاطرة بمواجهة عسكرية مع روسيا. من المرجح أن ينطبق هذا الحذر نفسه في الممارسة العملية على الصين".

اتصال مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية في الأيام المقبلة ويضغط عليه للرد على عرض قدمته واشنطن لتأمين الإفراج عن المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم موسكو.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن عرضاً أميركياً لروسيا للإفراج عن أميركيين اثنين احتجزتهما موسكو، بريتني غرينر وبول ويلان، قُدم قبل أسابيع وإن البيت الأبيض يأمل أن يكون رد فعل روسيا إيجابياً.

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن غوشوا جيلتزر، المسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي، كان على اتصال بأسرتي غرينر وويلان لإطلاعهما قبل التعليقات من وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول محاولات إطلاق سراحهما.

وتقول روسيا إنها لم تتلقَ أي مقاربة أميركية للاتصال من بلينكن.

وقالت وكالة تاس للأنباء يوم الأربعاء إن واشنطن لم تتواصل رسمياً مع روسيا بشأن مكالمة هاتفية بين بلينكن ولافروف".

(م ش)