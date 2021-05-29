صحف عالمية: العراق أصبح رهينة والضغط على بيلاروسيا يدفعها للتقرب أكثر من موسكو

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الحصار الذي ما زال يعاني منه العراق حتى بعد دحر داعش، وكذلك توطيد العلاقات البيلاروسية الروسية.

'العراق دولة محتجزة كرهينة'

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في مقال رأي لها: "بعد سنوات من طرد داعش من العراق، تجد بغداد نفسها محاصرة مرة أخرى، وعلى عكس 2014، من يحاصرها هم نفسهم من شاركوا في دحر داعش وباتوا الآن يهددون وجود الدولة العراقية".

ولفتت أن "الميليشيات الشيعية تحاصر المنطقة الخضراء قبل أقل من خمسة أشهر من موعد انتخاب البلاد لقادتها الجدد".

ويحاصر الحشد الشعبي الحي الدبلوماسي المحصن بشدة في بغداد، لمطالبة السلطات بالإفراج عن أحد قادته الذي اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويتعرض رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لضغوط هائلة للاستسلام لهذه المطالب، والذي يعتبر مؤشرًا واضحًا على أن العراق "محتجز كرهينة" من قبل "شبكة جهادية شيعية عابرة للحدود الوطنية تقودها وتسيطر عليها إيران" بحسب الصحيفة.

وبات تفكك الدولة أكثر وضوحًا منذ أن أطلق المتظاهرون العراقيون حركة احتجاج في 2019، تجددت مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد سنوات من الفساد والحكم الكارثي والخنوع للمصالح الأجنبية.

وما يزيد الطين بلة هذه المرة، هو أن المجموعات الشيعية بما في ذلك جماعة كتائب حزب الله التي صنفتها واشنطن "إرهابية"، متورطة في عشرات محاولات القتل والاغتيالات بدوافع سياسية.

واتهمت عائلة الناشط البارز في الحراك العراقي، إيهاب الوزني، الذي قتل خارج منزله، قاسم مصلح، أحد كبار القادة في قوات الحشد الشعبي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الجريمة.

واعتقلت السلطات مصلح، لكنه قد يطلق سراحه قريبًا بعد أن حاصر مقاتلو الحشد الشعبي المنطقة الخضراء، مطالبين بإطلاق سراحه وإلا ستكون هناك عواقب عنيفة.

وأظهر الكاظمي مرة أخرى أنه لا يستطيع السيطرة على هذه الجماعات المسلحة، تمامًا كما أنه لم يتمكن من تقديم قتلة صديقه وخبير الإرهاب الشهير هشام الهاشمي إلى العدالة عندما اغتيل العام الماضي.

وهذا ليس مفاجئًا، إذ أن وكلاء إيران في العراق هم في قلب شبكتها العابرة للحدود الوطنية، التي تمتد من طهران عبر بغداد ودمشق، وعلى طول الطريق إلى بيروت.

وتشمل أنشطتهم الاتجار بالجنس، وتجارة الأسلحة في السوق السوداء، وتجارة المخدرات غير المشروعة، التي تتسرب عبر حدود العراق التي يسهل اختراقها مع إيران والتي لها صلات بتجار المخدرات في أفغانستان.

وهذا هو نطاق انتشارهم لدرجة أنهم كانوا جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة الإجرامية لجماعة "حزب الله" اللبنانية التي قامت بتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وعلى الرغم من كل هذا النشاط الإجرامي وحقيقة أن هذه الميليشيات تواصل قصف القواعد العسكرية التي تؤوي القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، إلا أن السلطات في بغداد عاجزة تمامًا عن وقفها.

وبدلًا من أن يكونوا إلى جانب قوات إنفاذ قوات القانون العراقية، فهم يعملون بدلًا من ذلك كعملاء خدمة لطموح إيران لتصبح قوة إقليمية بارزة.

'العزلة تدفع لوكاشينكو الى التقرب أكثر صوب بوتين'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه للزعيم البيلاروسي المحاصر الكسندر لوكاشينكو في أول اجتماع لهما منذ أن أثارت مينسك الغضب الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع بإجبار طائرة ركاب أوروبية على الهبوط واعتقال صحفي منشق على متنها".

وأظهر التلفزيون الرسمي الزعيمين وهما يحتضنان، وسخر كلاهما من الإدانة الدولية للحادث قبل محادثات في مقر إقامة بوتين في منتجع سوتشي الساحلي، واقترح بوتين أن يذهب الاثنان للسباحة.

ولكن العزلة السياسية والاقتصادية المتزايدة لـ لوكاشينكو عن الغرب تدفعه بشكل خطير إلى الاقتراب من روسيا وتوفر لـ بوتين فرصة لدفع الخطط طويلة الأمد لتعميق التكامل بين روسيا والجمهورية السوفيتية السابقة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض جولة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا وحظر شركات الطيران التابعة لها من دخول المجال الجوي والمطارات التابعة للاتحاد كعقوبة لإجبار طائرة تجارية إيرلندية تقل صحفيًّا منشقًّا على الهبوط ثم اعتقاله.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن العقوبات الوشيكة قد تستهدف المعاملات المالية والصناعات الرئيسة في البلاد مثل النفط والبوتاس، وهما ركيزة لاقتصاد بيلاروسيا ومصدر رئيس للضرائب والعملات الأجنبية.

وليلة الجمعة في واشنطن، قال البيت الأبيض إنه سيعيد فرض عقوبات الحظر الكاملة على تسع شركات مملوكة للدولة في بيلاروسيا كانت وزارة الخزانة قد منحها تخفيفًا، وتعمل الولايات المتحدة أيضًا مع الحلفاء على "وضع قائمة بالعقوبات المستهدفة ضد أعضاء رئيسيين في نظام ألكسندر لوكاشينكو المرتبطين بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد، وتزوير انتخابات 2020، وأحداث 23 مايو"، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

'بلينكن يحذر قادة إسرائيل: طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية قد يشعل حربًا'

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها: "حذر وزير الخارجية الأمريكية القادة الإسرائيليين من أن إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية قد يؤدي إلى "صراع وحرب" وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وقال أنتوني بلينكن، الذي زار القدس في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تصرفات وسائل الإعلام الأمريكية التي يمكن أن "تثير جولة أخرى من العنف" يجب تجنبها.

وتأتي تصريحاته بعد حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.

واندلعت الحرب بعد أسابيع من الاشتباكات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين حول المسجد الأقصى المبارك.

وتوجهت الاحتجاجات إلى الشرطة الإسرائيلية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك والتهديد بإجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وبينما تم تعليق عمليات الإخلاء القسري قبل اندلاع القتال في غزة، من المقرر استئناف الإجراءات القانونية في الأسابيع المقبلة.

وأخبر بلينكن موقع أكسيوس الأمريكي، أنه قدم تحذيرًا بشأن عمليات الإخلاء في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي للموقع: "لقد أثرنا المخاوف التي لدينا من جميع الأطراف من خلال الإجراءات التي يمكن في المقام الأول أن تثير التوتر والصراع والحرب وتقوض في نهاية المطاف أيضًا الاحتمالات الصعبة للدولتين".

وأخبر أكسيوس أنه ذكّر بـ "عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود وأجيال، وهدم المساكن أيضًا" عند لقائه المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك "كل ما حدث في الحرم القدسي وحوله".

(م ش)