صحف عالمية: الانتخابات الرئاسية التركية لم تُحسم في الجولة الأولى  

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، ترجيح الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

أردوغان وكيليجدار يتوجهان إلى جولة ثانية من الانتخابات

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي أبديا استعدادهما لقبول جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر، دون أن يدعي أي من المرشحين فوزاً تاماً في تصويت يمثل أشد تحد سياسي للرئيس التركي في السلطة على مدى عقدين من الزمن".

وترى الصحيفة أن النتائج الأولية لم تظهر أن أردوغان أو منافسه الرئيسي، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، قد وصلا إلى عتبة 50 ٪ المطلوبة لتجنب جولة ثانية من الانتخابات، التي ستجرى في 28 أيار.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تم تأكيد الجولة الثانية، فستدخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة إلى أسبوعين من الغموض السياسي والحملات الانتخابية المكثفة، حيث يسعى الجانبان إلى حشد الأغلبية.

ويمكن أن يكون للانتخابات التركية عواقب جيوسياسية بعيدة المدى بسبب دور تركيا كقوة عالمية طموحة وعضو رئيس في منظمة حلف شمال الأطلسي التي لها علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، بحسب الصحيفة.

وفي حال هزيمة أردوغان، فإن ارتداداتها ستصل إلى ما هو أبعد من تركيا، بالنظر إلى النفوذ الهائل الذي اكتسبته البلاد في عهد الرئيس التركي، حيث استفاد الأخير بمهارة من موقع البلاد على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، مستغلاً دورها كعضو في الناتو بينما كان يسعى أيضاً إلى أن يصبح قوة أكبر في الشرق الأوسط. كما أقام علاقة وثيقة مع روسيا خلقت احتكاكات مع الولايات المتحدة وحلفائها.

دخل أردوغان وكيليجدار في سباق ضيق للرئاسة التركية

وفي السياق عينه، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو دخلا في معركة ضيقة على الرئاسة صباح يوم الإثنين، حيث تشير نتائج الانتخابات إلى احتمالات متزايدة لجولة ثانية غير مسبوقة، ولا يبدو أن أياً من الجانبين سيحظيان بالفوز بالأغلبية المطلوبة للفوز في المنافسة مباشرة".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أردوغان، الذي حمل لأول مرة حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى السلطة في عام 2002، يواجه أصعب حملاته عندما دخل في منافسة مع كيليجدار أوغلو في سباق صوّره كلا المرشحين على أنه معركة من أجل مستقبل تركيا.

يُظهر إحصاء انتخابات تركيا أن أردوغان قد يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أما صحيفة عرب نيوز السعودية فرأت أن النتائج، سواء جاءت في غضون أيام أو بعد جولة ثانية من التصويت في غضون أسبوعين، ستحدد ما إذا كان أحد حلفاء الناتو الذي يمتد عبر أوروبا وآسيا ويقع على الحدود مع سوريا وإيران، ستبقى تحت سيطرة أردوغان أو يستأنف المسار الأكثر ديمقراطية الذي وعد به المنافس الرئيسي، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.

وركزت انتخابات هذا العام إلى حد كبير على القضايا المحلية مثل الاقتصاد والحقوق المدنية وزلزال شباط الذي أودى بحياة أكثر من 50000 شخص. لكن الدول الغربية والمستثمرين الأجانب ينتظرون النتيجة أيضاً بسبب القيادة غير التقليدية لأردوغان للاقتصاد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومع قرب انتهاء العد غير الرسمي، انخفض دعم الناخبين لشاغل وظيفة الرئاسة إلى ما دون الأغلبية المطلوبة له للفوز بإعادة الانتخاب على الفور.

ويعتقد الأستاذ المشارك في تاريخ وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت لورانس هوارد إيسنستات أن "يتمتع أردوغان بميزة في جولة الإعادة لأن أداء حزب الرئيس كان أفضل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد".

(م ش)