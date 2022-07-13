صحف عالمية: الأمم المتحدة تذعن لروسيا في سوريا وبايدن يصل إلى الشرق الأوسط

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى فرض روسيا شروطها بخصوص سوريا على الأمم المتحدة وتبعات زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة توافق على تمديد المساعدات لستة أشهر بما يتوافق مع الطلب الروسي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تحت تهديد روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، أذعنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمطالبة موسكو بمواصلة تقديم المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال سوريا لمدة ستة أشهر بدلاً من سنة.

ووافق مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً صباح الثلاثاء، على قرار يدعو إلى تمديد مدته ستة أشهر. صوّتت روسيا والصين لصالح هذا الإجراء إلى جانب 10 أعضاء آخرين في الهيئة. امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت.

ووصف مسؤولون غربيون القرار بأنه حل وسط صعب سيمكن الأمم المتحدة من مواصلة المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص حتى العاشر من كانون الثاني في المناطق الخارجة عن سيطرة الرئيس بشار الأسد.

ودعا المسؤولون الروس إلى إعادة توجيه المساعدات من خلال الحكومة في دمشق، وهو حل تقول مجموعات الإغاثة إنه لا يمكن الدفاع عنه؛ لأن الأسد قد منع الطعام من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الماضي وعرقل عمليات تسليم المساعدات الأخيرة".

في ظل التغيير السريع الجاري في المنطقة.. يصل جو بايدن إلى الشرق الأوسط

قالت صحيفة غارديان البريطانية "أوضح جو بايدن أن الشرق الأوسط ليس أولوية بالنسبة لإدارته: أوكرانيا والصين وانتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة كلها قضايا أكثر إلحاحاً. ومع ذلك، عندما تهبط طائرة الرئاسة في تل أبيب في أول زيارة له للمنطقة كرئيس بعد ظهر الأربعاء، سيواجه بايدن جزءاً سريع التغير - ولا يزال غير مستقر - من العالم.

الهدف الرئيس لبايدن هو إقناع المملكة العربية السعودية بالحاجة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية لتخفيف أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن حقيقة أنه سيسافر مباشرة إلى جدة بعد يومين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تشير إلى تحوّل مهم: تحوّل إسرائيل من دولة منبوذة في المنطقة إلى حليف للعديد من الدول العربية.

وسيطرت على الفترة التي سبقت رحلة بايدن أنباء تطوير التعاون الدفاعي بين إسرائيل والعديد من جيرانها لمكافحة التهديد الذي تشكله القوة العسكرية المتنامية لإيران ووكلائها في المنطقة.

لقد أصبحت حكومات المنطقة ذات الغالبية الاستبدادية غير مبالية باحتلال الأراضي الفلسطينية، ولدى إسرائيل ودول الخليج عدو مشترك في إيران. في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة - التي اعتبرت نفسها تقليدياً على أنها الضامن الأمني ​​للشرق الأوسط - تبتعد عن المنطقة في السنوات الأخيرة، مما أجبر حلفائها الإسرائيليين والخليجيين على استكشاف بدائل.

وتأتي فكرة التعاون الدفاعي في وقت تحجم فيه الولايات المتحدة عن مواجهة التهديد الإيراني وتوفير الحماية.

بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي حتى انهيار الحكومة الائتلافية قصيرة العمر الشهر الماضي، وصف مؤخراً ما أسماه "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" بأنه يعمل بالفعل، مدعياً أنه أسقط طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت باتجاه إسرائيل من العراق.

ويشعر البعض بالقلق من أن إضفاء الطابع الرسمي على أي آليات أمنية قد يدفع إيران إلى الزاوية في وقت لا تزال فيه طهران وواشنطن تحاولان إنقاذ الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي ألغاه ترامب.

حاولت العديد من الإدارات الأميركية بناء تحالفات عسكرية رسمية بين دول الشرق الأوسط في الماضي، على الرغم من أن تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط سيكون أول مرة يتم فيها إدراج إسرائيل في مثل هذه الخطط".

رئيس سريلانكا يهرب إلى جزر المالديف على متن طائرة تابعة لسلاح الجو

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا البلاد متوجهاً إلى جزر المالديف، قبل ساعات من توقّع تنحيه وسط احتجاجات واسعة النطاق على طريقة تعامله مع أزمة اقتصادية مدمرة.

وقالت القوات الجوية للبلاد إنها قدمت طائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء لنقله وزوجته واثنين من مسؤولي الأمن إلى جزر المالديف "بموجب أحكام الدستور وبناء على طلب من الحكومة".

وقال مصدر رفيع لرويترز إن الرئيس غادر متوجها إلى ماليه عاصمة الأرخبيل.

وقالت المفوضية الهندية العليا في كولومبو على تويتر إنها "تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة والمضاربة، بأن الهند ساعدت في ترتيب مغادرة راجاباكسا وزوجته من سريلانكا".

وقال المصدر من رويترز إن الرئيس من المرجح أن ينتقل إلى بلد آسيوي آخر من هناك، قال مسؤول الهجرة إن السلطات لا يمكنها منع رئيس في منصبه من مغادرة البلاد.

وكان من المقرر أن يتنحى راجاباكسا عن منصبه كرئيس يوم الأربعاء، لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية.

ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام آلاف المحتجين لمنزله ومسكن رئيس الوزراء يوم السبت مطالبين بالتنحي".

(م ش)