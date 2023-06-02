صحف عالمية: على واشنطن التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية في الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تراجع نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط والأزمة السودانية والخلافات بين أمراء الحرب الروس.

يجب أن تركز الولايات المتحدة على الدبلوماسية الاقتصادية في الشرق الأوسط

ويرى تحليل لصحيفة عرب نيوز عن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أن القضايا الجيوسياسية والعسكرية والأمنية هي ركائز أساسية للسياسة الخارجية، يمكن لإدارة بايدن أيضاً تعزيز سياستها في الشرق الأوسط، من خلال التركيز بشكل أكبر على التنمية الاقتصادية والعلاقات مع حلفائها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان هناك قدر كبير من الانتقادات لسياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط من قبل الكونغرس الأميركي، ترتكز هذه الانتقادات في الغالب على المسائل الأمنية والعسكرية والجيوسياسية، ونقلت الصحيفة عن الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "المحاولات الخرقاء للرئيس جو بايدن للهروب من الشرق الأوسط قد قلّلت من وجودنا".

كما اعتبر بعض الخبراء والعلماء والمحللين السياسيين أن الصفقة التاريخية التي توسطت فيها الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران والتي تم الإعلان عنها في آذار، علامة على تراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق كان تطوراً رئيساً ليس فقط، من حيث استعادة العلاقات بين الحكومة الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضاً في الحد من التوترات وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، وتعتقد الصحيفة بأنه يمكن أن يكون لتحسين العلاقات بين طهران والرياض تأثير كبير على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة.

ويجب على إدارة بايدن، حسب الصحيفة، التركيز أكثر على التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والمجالات التكنولوجية والطاقة المتجددة، وترى الصحيفة أن هذا الأمر لن يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة وحسب، بل سيعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة أيضاً، ومع تسريع الولايات المتحدة لتطوراتها الاقتصادية في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة ارتباطاتها الدبلوماسية ودورها في المنطقة نتيجة لذلك.

الخبراء: محادثات السودان يجب أن تكون أكثر شمولاً وأن يشارك فيها مجلس الأمن الدولي

وفي الشأن السوداني يقول خبراء لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن المحادثات التي تسعى لإنهاء حرب السودان المستمرة منذ ستة أسابيع يجب أن تكون أكثر شمولاً، وأن يشارك فيه مجلس الأمن الدولي لكي تنجح.

ومع ذلك، فقد حذروا من أنه لا يبدو أن أياً من الطرفين المتحاربين - الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية - لديه الرغبة في إسكات أسلحتهم والتفاوض بحسن نية لإنهاء الحرب التي أودت بالفعل بمقتل المئات وإصابة الآلاف. وأجبرت ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

الخلاف بين أمراء الحرب الروس يكشف شقوقاً في آلة حرب الكرملين

صحيفة وول سرتيت جورنال أفادت بأن النزاع اندلع بشكل متزايد بين اثنين من أقوى أمراء الحرب في روسيا، بعد انسحاب مجموعة فاغنر شبه العسكرية من مدينة باخموت، مما كشف الخلافات في آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل هجوم أوكراني متوقع.

ويسلط التنافس بين مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف الضوء على بعض الانتقادات العلنية الموجهة إلى بريغوجين، حيث صعد نجمه في الأشهر الأخيرة، بعدما استولت قواته ببطء على مدينة باخموت الشرقية لصالح موسكو، لكن مؤسس فاغنر قضى شهوراً في اتهام وزارة الدفاع الروسية بالفشل في تزويد قواته بالذخيرة المناسبة.

(م ش)