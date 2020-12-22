صحف عالمية: على أوروبا معالجة الاستبداد التركي وإعادة الدواعش

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى السلوك العدواني التركي وخطر داعش وتعامل أوروبا مع كلا القضيتين.

'يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة "المشكلة التركية"

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها "أصبحت تركيا تشكّل تهديدًا أمنيًّا للعديد من البلدان والمناطق، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنقرة على زيادة علاقاتها مع روسيا والصين وإيران".

ولا يخفى على أحد أن نظام أردوغان ينخرط في سياسة توسعية مزعزعة للاستقرار في الخارج، وإجراءات استبدادية وعنيفة داخليًّا.

فالقائمة طويلة: أنقرة تنفذ عمليات عسكرية وتحتل أراضي في دول مجاورة، وتدعم التطرف والإرهاب (حماس، داعش)، وتقمع الحرية الدينية في الداخل، وتسجن المعارضين السياسيين، بينما تطرد أيضًا آلاف العمال من وظائفهم، وتقوم بتغيير ديموغرافية المناطق الكردية، بينما يحاول الجيش عسكريًّا تحطيم النضال الديمقراطي الكردي، كما تجري التدريبات بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لجمهورية قبرص، وتتحدى سيادة اليونان في البحر، وتشارك في الإتجار بالبشر وتسليح تدفقات الهجرة البشرية من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط لابتزاز أوروبا.

ويحكم تركيا حاليًّا تحالف من القوى المعادية للغرب والديمقراطية، وهي مزيج من الإسلام السياسي والقومية التركية المتطرفة.

إنها بلا شك دولة استبدادية منفصلة تمامًا عن المعايير الغربية أو الأوروبية، فلا قضاء مستقل ولا صحافة حرة ولا مجتمع مدني حر.

إن ما يسمى بالنظام الرئاسي التركي، الذي لا يخضع للضوابط والتوازنات، غير متوافق تمامًا مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

والعلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها بسبب قرارات تركيا بغسل الأموال الإيرانية، ودعم البرنامج النووي الإيراني المريب، وشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا.

ويعتقد بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا من شأنه أن يغذي المد القومي والإسلامي في تركيا، وهذا خطأ، وعلى العكس من ذلك، فإن "سياسة الانتظار والترقب" المستمرة في الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى تقوية النظام.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي شريكًا حيويًّا لأنقرة في التجارة والاقتراض والاستثمار، وتحتاج تركيا بشدة إلى تحسين الاتحاد الجمركي الحالي وتعميق حوارها الاقتصادي مع بروكسل أكثر من أي وقت مضى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يتمتع بنفوذ كبير على تركيا.

ولهذا السبب، بدلًا من اتباع سياسة الاسترضاء غير المثمرة، يجب على الاتحاد الأوروبي التركيز أكثر على وضع حد لسلوك النظام التركي غير القانوني والخطير.

وبالتالي، يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تستهدف النظام الاستبدادي، يمكن أن تراوح هذه من الإجراءات الاقتصادية إلى الإجراءات السياسية، مثل تجميد الاتحاد الجمركي مع تركيا، ومنع النظام المالي لأنقرة والمؤسسات الأخرى من التمويل الأوروبي، وتجميد جميع حسابات المسؤولين الأتراك في أوروبا، وإلغاء تأشيرات شنغن لجميع الموظفين والمسؤولين الأتراك، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في تركيا، والمطالبة بتعديلات دستورية ديمقراطية وحل سلمي للقضية الكردية من خلال الحوار واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

'إعادة الدواعش من الأوربيين إلى أوطانهم'

ومن جانبها تطرقت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى قضية داعش وقالت: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعادت ألمانيا وفنلندا 18 طفلًا وخمس نساء من سوريا، وجميعهم من الأقارب المشتبه بهم لمقاتلي داعش، وقد أعيدوا إلى ديارهم لأسباب إنسانية".

والقرار متأخر، لم تفعل معظم الدول الأوروبية، بعضها من أغنى الدول في العالم، سوى القليل لتخفيف العبء الذي يلقيه معتقلو داعش الأوروبيون على السلطات المرهقة في سوريا والعراق، فمراكز الاحتجاز التي يقيمون فيها خطيرة ومكتظة ويصعب السيطرة عليها ومكتظة بالنساء والأطفال، وتقوم مجموعات مثل لواء الخنساء، وهو "فريق شرطة" نسائي من داعش، بفرض القانون، بشكل روتيني ويمارس الضرب والترهيب.

ويبدو أن الحجج الأخلاقية قد فشلت إلى حد كبير في إقناع الدول الأوروبية بالوفاء بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المواطنين. والمخاوف من إعادة المتطرفين مفهومة، سيكون من الصعب على وكالات الاستخبارات رصد عدد العائدين على المدى الطويل، كما أن هناك مخاوف من أن المدعين لن يتمكنوا من حشد أدلة كافية لتأمين الأحكام، سيكون التخلص من الراديكالية أمرًا صعبًا، حيث لا تزال الدول الأوروبية تكافح للتوصل إلى استراتيجيات فعالة.

وستكون مقاومة العديد من المواطنين الأوروبيين الملتزمين بالقانون كبيرة، لكن أي رغبة في الاستسلام لهذه المخاوف معيبة في النهاية، فالحجج الأخلاقية والاستراتيجية لإعادة هؤلاء داعش أقوى.

وعلى المدى الطويل، أوروبا ليست أكثر أمانًا مع الوضع الراهن، وهناك مخاوف من أن يتمكن المعتقلون من التغلب على الوضع الأمني ​​الهش في المخيمات وتهريب أنفسهم والذهاب إلى خلايا داعش في الشرق الأوسط أو أوروبا.

وستسمح العودة الرسمية للمحتجزين بالتوثيق الصحيح، وقد يساعد الاحتفاظ بمؤيدي داعش الأكثر التزامًا - حيث بقي الكثير من الناس في هذه المخيمات حتى الأيام الأخيرة للخلافة - في مكان واحد، في التخطيط للهجمات.

'وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يمهدون الطريق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني'

وفي الشأن النووي الإيراني، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على عدم وضع شروط مسبقة جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتقدين أنه ينبغي لطهران وواشنطن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق دون الحاجة في هذه المرحلة إلى قبول تمديده أو تجديده.

وستزيل هذه الخطوة إحدى العقبات المحتملة أمام عودة إيران إلى الامتثال للاتفاق الحالي، طالما أن الولايات المتحدة سترفع عقوباتها وتمتثل لقرارات الأمم المتحدة.

وحث وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران على عدم تبديد نافذة الفرصة التي تمثلها إدارة بايدن القادمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه من المهم ألا تمضي إيران قدمًا في المزيد من التخفيف من التزاماتها بالاتفاق.

وقد يؤدي عدم وجود أي مطلب أوروبي لإيران بالموافقة على مبدأ صفقة جديدة في هذه المرحلة إلى تسهيل إحياء الاتفاق النووي بسرعة نسبية.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "اتفق الجميع حول الطاولة على الحاجة إلى الحفاظ على الصفقة وإقناع الولايات المتحدة بأنه من الأفضل بكثير العودة إلى الصفقة كما هي ودون شروط مسبقة".

ويجادل بعض المراقبين أن الولايات المتحدة وإيران بحاجة إلى التحرك بسرعة نسبية لاستعادة الصفقة لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو إلى نصر هائل للمتشددين المعارضين للانخراط مع الغرب.

ويدور صراع على السلطة بين المحافظين في البرلمان والرئيس الإيراني حسن روحاني حول كيفية التعامل مع المفاوضات مع الولايات المتحدة.

(م ش)