صحف عالمية: اجتماعات أميركية سرية مع قادة المنطقة العسكريين لردع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الاجتماعات الأميركية السرية مع قادة المنطقة العسكريين لردع إيران والخلاف الحالي بين المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

واشنطن تعقد اجتماعاً سرياً مع قادة عسكريين إسرائيليين وعرب لمواجهة التهديد الجوي الإيراني

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً سرياً لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل والدول العربية في آذار لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، وفقاً لمسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة.

وكانت المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، والتي عقدت في شرم الشيخ، هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أميركية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك.

وقال المسؤولون إن الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن وجاء في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل وجيرانها في المرحلة المبكرة من مناقشة التعاون العسكري المحتمل.

كما أرسلت الإمارات والبحرين مسؤولين لحضور الاجتماع. مثل الولايات المتحدة الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية. سعى القادة الأميركيون في الشرق الأوسط إلى تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية دون إشراك إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها خصم في معظم أنحاء العالم العربي.

تم تمكين المحادثات من خلال العديد من التغييرات، بما في ذلك المخاوف المشتركة من إيران، وتحسين العلاقات السياسية التي أشارت إليها اتفاقيات ابراهام وقرار إدارة ترامب في كانون الثاني 2021 لتوسيع منطقة تغطية القيادة المركزية لتشمل إسرائيل.

وهناك عامل آخر يدفع إلى توسيع التعاون العسكري وهو رغبة الدول العربية في الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الإسرائيلية والأسلحة في وقت تحوّل فيه الولايات المتحدة أولوياتها العسكرية نحو مواجهة الصين وروسيا.

ومع ذلك، فإن المناقشات بين دول الشرق الأوسط حول التعاون في مجال الدفاع الجوي، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ولا تزال حساسة من الناحية الدبلوماسية.

وفي بيان، لم يقر المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو، باجتماع شرم الشيخ، لكنه قال إن القيادة "تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية متكاملة لحماية قواتنا وقوات الشركاء الإقليميين ". وأضاف أن إيران "هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

المخابرات العسكرية والموساد على خلاف بشأن اتفاق إيران النووي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "في الوقت الذي تستعد فيه القوى الغربية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، فإن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على خلاف حول ما إذا كان الاتفاق سيكون مفيدًا للدولة اليهودية أم لا.

وفقا لتقرير نشر في يديعوت أحرونوت، فإن العديد من الجنرالات الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس المخابرات العسكرية آرون هاليفا، يدعم العودة إلى اتفاق مع طهران ويعارض في ذلك رئيس الأركان أفيف كوخافي والسياسة الرسمية لإسرائيل.

وقال التقرير إن الاتفاق السيئ أفضل من عدم وجود اتفاق على الإطلاق لأنه يسمح لإسرائيل بالاستعداد لردود عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بدلاً من عدم وجود اتفاق على الإطلاق.

المسؤولون الآخرون الذين ذكرت الصحيفة أنهم يدعمون الصفقة هم رئيس شعبة أبحاث المخابرات العسكرية العميد أميت ساعر ورئيس القسم الاستراتيجي في جيش الدفاع الإسرائيلي العميد أورين سيتر، ورئيس الاستراتيجية وفرقة الدائرة الثالثة الميجور جنرال تل كالمان.

وقال التقرير إنه يعتقد أيضا أن وزير الدفاع بيني غانتس يدرك أن العودة إلى صفقة هي الخيار الأقل سوءا بالنسبة لإسرائيل".

مجموعة السبع تطالب بعدم "تخفيف" وعود المناخ وسط مخاوف من التحول مرة أخرى إلى الوقود الأحفوري

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية "تم حث قادة مجموعة السبع على عدم التخفيف من التزاماتهم بشأن تغير المناخ وسط مخاوف متزايدة من أنهم مستعدون لمتابعة مشاريع الوقود الأحفوري "الكارثية" لتخفيف مشاكل الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا.

وهناك مخاوف متزايدة من العودة إلى الاستثمار في الفحم والغاز، حيث بدأ قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ثلاثة أيام من المحادثات حول قضايا الاقتصاد والطاقة والأمن في بافاريا يوم الأحد.

وأعلنت ألمانيا وإيطاليا عن خطط لإحياء محطات الفحم القديمة مع تضاؤل ​​إمدادات الغاز من روسيا، بينما ألمح بوريس جونسون إلى دعم منجم جديد في كمبريا.

كما قال المستشار الألماني أولاف شولتز - الذي يحاول يائسًا تجنب تقنين الغاز - إنه يريد متابعة مشاريع الوقود الأحفوري "بشكل مكثف" في السنغال لتوفير مصدر جديد خارج روسيا.

ويأتي ذلك على الرغم من اتفاق صاغه وزراء المناخ في مجموعة السبع الشهر الماضي فقط لإنهاء جميع الاستثمارات العامة في مشاريع الوقود الأحفوري الخارجية بحلول نهاية عام 2022.

قال رئيس دبلوماسية المناخ في مركز أبحاث EG3 أليكس سكوت، للصحيفة "إننا نحصل على إشارات بأن البعض يتراجع فيما يتعلق بالتزام التحول في مجال الطاقة الخضراء".

وقال سكوت: "لقد كان انتصارًا كبيرًا جعل اليابان تنضم إلى إنهاء الاستثمار في الوقود الأحفوري في الخارج. نحن قلقون من أن ألمانيا يمكن أن تخفف الآن من لغتها بسبب الضرورة الملحة التي يشعرون بها في استبدال إمدادات الغاز على المدى القصير".

في اجتماع عُقد في برلين في أيار، التزم وزراء المناخ في مجموعة السبعة أيضًا بهدف تحقيق كهرباء خالية من الكربون "في الغالب" بحلول عام 2035 - لكنهم لم يقدموا أي تواريخ للتخلص التدريجي من الفحم.

قالت راشيل كينيرلي، من أصدقاء حملة المناخ الدولية في الأرض، إن "حماس رئيس الوزراء الأخير لمزيد من الوقود الأحفوري مقلق للغاية ولن يفعل شيئًا لمعالجة فواتير الوقود المرتفعة أو تعزيز أمن الطاقة أو مواجهة أزمة المناخ".

(م ش)