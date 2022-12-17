صحف عالمية: احتجاجات إيران تحدي للحكومة وروسيا تواصل قصف البنية التحتية الأوكرانية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، الاحتجاجات المستمرة في إيران واشتداد القصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا.

مسؤولون أمنيون: احتجاجات إيران تشكل تحدياً دائماً للحكومة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "خلص مسؤولون أمنيون غربيون وفي الشرق الأوسط إلى أن حركة الاحتجاج الإيرانية التي دامت ثلاثة أشهر تمثل دافعاً دائماً للتغيير، من شأنه أن يتحدى أسس الجمهورية الإسلامية، ولكنه لا يمثل تهديداً مباشراً للحكومة في طهران.

وقال المسؤولون الأمنيون إن متانة حركة الاحتجاج كانت مفاجئة، بالنظر إلى السرعة التي قامت بها الحكومة الإيرانية في إخماد المظاهرات في 2009 و 2017 و 2019.

وفي إسرائيل، المنخرطة في صراع طويل الأمد مع إيران، راقب المسؤولون الأمنيون عن كثب صراع عدوهم اللدود مع المظاهرات. قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن الاضطرابات ستستمر على الأرجح؛ لأن المحتجين يركزون بشكل كامل على حقوق الإنسان والحريات، وليس على المخاوف الاقتصادية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه من الملاحظ أن المحتجين طالبوا بإنهاء حكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وليس فقط تغيير النظام. قالوا إن الأصوات المعارضة للنساء، وخاصة من عائلة خامنئي، بما في ذلك أخته، كان لها تأثير كبير.

قال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "النظام اهتز من صميمه".

لقد غيّرت استمرارية حركة الاحتجاج ورد السلطات الإيرانية العنيف سياسات واشنطن وأوروبا تجاه إيران، ما أدى إلى تهدئة الدعوات للمشاركة الدبلوماسية مع طهران، وتضاءلت الآمال في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بينما فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على إيران بسبب الاحتجاجات.

قال بعض المسؤولين إنه بينما عارضت الولايات المتحدة والأنظمة الملكية العربية الغنية بالنفط في الخليج العربي حكام إيران، منذ فترة طويلة، وأثارت الاحتجاجات مؤقتاً، مخاوف في تلك البلدان من سقوط حكومة طهران بعنف. وقال المسؤولون إنها ستكون سابقة لا تريد الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك تلك الصديقة للولايات المتحدة، رؤيتها.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمنيون إنهم توصلوا إلى أن أي خطر على الحكومة الإيرانية لم يعد وشيكاً.

أشادت إدارة بايدن علناً بالمحتجين الإيرانيين على أنهم أبطال، لكن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين قالوا إن الافتقار إلى قيادة موحدة يخفف من تأثير الحركة، ويشارك في هذا الشعور أيضاً بعض المسؤولين الأوروبيين المقيمين في طهران، الذين أخبروا الدبلوماسيين أن الحكومة الإيرانية ليست معرضة لخطر الإطاحة بها قريباً بسبب الاحتجاجات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن إيران ستزيد من نشاطها العسكري في الشرق الأوسط كوسيلة لصرف الانتباه عما يحدث داخل البلاد ولرفع الروح المعنوية للحرس الثوري الإسلامي، القوة العسكرية المكلفة بحماية النظام الإسلامي في البلاد".

روسيا تقصف البنية التحتية الأوكرانية

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "دمرت الضربات الجوية الروسية المرافق في كييف وعشرات المدن الأوكرانية الأخرى يوم الجمعة، ما زاد من مناشدات المسؤولين لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الغربية لحماية البنية التحتية الحيوية.

وقال نائب رئيس إدارة الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، إنه "بسبب الضربات على محطات توليد الكهرباء في عدة مناطق من أوكرانيا، تم فرض انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً أن إمدادات المياه والتدفئة انقطعت أيضاً، وقال تيموشينكو إن 14 مدنياً قتلوا في الهجمات.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية والمدنية في كييف ميخايلو شيمانوف، إن القصف يرقى إلى أحد "أكبر الهجمات منذ بداية الحرب الشاملة" التي شنتها روسيا في شباط.

واستهدفت حملة الصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها موسكو منذ أشهر، البنية التحتية للطاقة في محاولة لاختبار تصميم كييف في أشهر الشتاء الباردة، بعد أن دفعت القوات الأوكرانية هذا الخريف القوات الروسية في مناطقها الشرقية والجنوبية المحتلة.

وبعد إدانة الضربات على البنية التحتية الحيوية ووصْفها بأنها "جرائم حرب"، وَعدَ الداعمون الغربيون لأوكرانيا بتعزيز شحنات الدفاع الجوي، حيث تهدد الضربات الروسية باستنفاد ترسانة كييف بسرعة، لكن المسؤولين في إدارة زيلينسكي أعربوا مراراً عن إحباطهم من أن مثل هذه الإمدادات تستغرق وقتاً طويلاً ليتم تسليمها".

التونسيون يتجهون إلى انتخابات تهدف إلى ترسيخ حكم الرئيس القوي

قالت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها "يعود التونسيون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت، بعد 11 عاماً من اليوم الذي تسبّب فيه أحد البائعين في التضحية بالنفس، ما أدى إلى سقوط الحاكم حينها، وأثار موجة من الانتفاضات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي العقد المضطرب منذ ذلك الحين، تعرضت الدول الإقليمية الأخرى التي تصدعت تحت وطأة الثورات الشعبية إلى خنق متزايد بسبب الثورات المضادة التي أعاقت المكاسب المدنية والحريات السياسية التي دافع عنها مواطنوها.

وعلى الرغم من أن تونس كانت الدولة الوحيدة التي خرجت من احتجاجات الربيع العربي بحكومة ديمقراطية، إلا أن هناك مخاوف من أن تنهي انتخابات السبت، الديمقراطية وتعزز عودة حكم الرجل القوي.

وقالت جماعات المعارضة والأحزاب السياسية الرئيسة إنها ستقاطع التصويت، واصفة إياه بأنه غير ديمقراطي، والذي من شأنه أن يمزق الحريات المكتسبة بشق الأنفس.

وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش كينير: "تونس هي آخر قطعة دومينو تسقط في المنطقة. لكن بالنظر إلى الأمام، لا يوجد شيء حتمي. قد يكون سعيّد هو المهيمن الآن - لكنه قد يواجه معارضة محلية شديدة لخططه لإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية".

وحذر كينير من أن "تشكيل الديمقراطية من تحت أنقاض الدول الاستبدادية مهمة شاقة".

وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إتش إيه هيليير، إن "الانتخابات لن تكون بالضرورة بمثابة نهاية حقبة. فقد شهدت حقبة ما بعد 2011 ثورة وثورة مضادة، لكنها لم تكن فصلاً أخيراً بأي حال من الأحوال. ما نراه هو دورات تستمر في الظهور، حيث يصر السكان على الدفع، ثم التراجع، وتحاول أنظمة الوضع الراهن إدارتها. لكنني لا أعتقد أنه قد تبلور أي شيء حتى الآن".

(م ش)