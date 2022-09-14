صحف عالمية: احتدام الصراع العالمي بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى احتدام الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا والصين.

يجب أن يقف الاتحاد الأوروبي معاً في حرب الطاقة ضد روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تحليل لها إن "أزمة الطاقة بين روسيا وأوروبا وصلت إلى ذروة هامة، حيث أغلق الكرملين الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى خط أنابيب الغاز الرئيسي غرباً، نورد ستريم 1، مما أدى إلى خفض إجمالي تدفقات الغاز الروسي إلى جزء ضئيل من مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ويرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدول الأوروبية ستثبت أنها أقل قدرة على تحمل فواتير الطاقة الشتوية المرتفعة والنقص المحتمل مقارنة بقدرة روسيا على تحمل العقوبات الغربية، وأن وحدتها وعزمها سيتحطم قبل أن يجلب الربيع هجمات عسكرية متجددة في أوكرانيا، كما إن معركة الطاقة القادمة هي معركة لا يمكن لأوروبا الديمقراطية أن تخسرها.

وأن هناك ما يدعو إلى التفاؤل الحذر، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الغاز الروسي انخفض من 40 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز قبل الحرب إلى 9 في المائة اليوم، كما تم العثور على موردين جدد للغاز الطبيعي المسال، وتبديل مصادر الوقود، كما أن مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 84 في المائة، وهو أعلى من الهدف البالغ 80 في المائة في نهاية تشرين الأول.

ولا يجب أن يخلق ذلك شعوراً زائفاً بالأمن، فإغلاق نورد ستريم 1 الروسي يجعل الركود الشتوي الذي يلوح في الأفق فوق منطقة اليورو حقيقة متنامية باستمرار، وازدادت المخاطر العالية بالفعل المتمثلة في التقنين وانقطاع التيار الكهربائي، ويمكن أن تؤدي موجات البرد الشديدة في الشتاء إلى استنزاف مخزون الغاز بسرعة.

ولن تتأثر الدول بالتساوي: فالدول الأكثر اعتماداً تقليدياً على الغاز الروسي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا ودول وسط أوروبا، تواجه تباطؤاً اقتصادياً أعمق، مما قد يفرض ضغوطاً على تضامنها.

وتضغط الأسعار المرتفعة للغاية بشدة على المنازل والإنتاج الصناعي، وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم الضغط، كما حذر مسؤولون ألمان من أنه دون اتخاذ إجراءات صارمة، فإن أوروبا قد تواجه "شتاءً بارداً مثلجاً.

الرئيسان الصيني والروسي يسعيان لمواجهة الغرب في أول لقاء شخصي منذ بدء "حرب" أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "من المتوقع أن يشمل أول اجتماع شخصي بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين منذ بداية الحرب الأوكرانية مناقشات بين الزعيمين حول كيفية تعميق العلاقات الاقتصادية فيما تواجه روسيا انتكاسات في ساحة المعركة.

ويأتي الاجتماع، الذي من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، في الوقت الذي تخسر فيه روسيا الأراضي التي سيطرت عليها في الحرب التي بدأها بوتين منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

ويمثل الاجتماع أول رحلة لشي خارج الصين منذ أن بدأ انتشار كوفيد -19 في مدينة ووهان بوسط الصين، والتي تعتبر إشارة إلى التزام بكين بعلاقتها مع موسكو واستعدادها للوقوف في وجه واشنطن.

وقال المحللون إن الانتكاسات العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا أعطت شي اليد العليا في التعامل مع موسكو، حيث يمكن أن يطلب بوتين من نظيره الصيني مساعدة اقتصادية إضافية للمساعدة في مواجهة العقوبات، لكن ذلك لن يؤثر على التعاون العام بين البلدين. لأنهم سيستمرون في المشاركة في المصلحة الاستراتيجية لمواجهة الغرب.

قال مدير برنامج الصين في جامعة القاهرة يون سون: "سواء فازت روسيا أو خسرت، لن تغير الصين رغبتها في زيادة تطوير العلاقات مع روسيا، لأن ذلك تحدده الديناميكيات الجيوسياسية الشاملة، وخاصة تدهور العلاقات الصينية الأميركية، إذا فازت روسيا، ستكسب الصين حليفاً قوياً، حتى لو خسرت روسيا، فمن المحتمل أن تصبح تابعة للصين".

التقى الزعيمان آخر مرة في شباط في بكين على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، ووقعا بياناً مشتركاً يعلن أن الشراكة بين البلدين أصبحت "لا حدود لها"، منذ ذلك الحين، تخوض موسكو حرباً طاحنة أدت إلى عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة وحلفائها، واضطرت بكين إلى محاربة الاقتصاد المتباطئ الذي أضرَّت به سياساتها الصارمة بشأن فيروس كورونا.

شي هو الزعيم الوحيد لمجموعة الدول الصناعية العشرين الذي لم يسافر إلى الخارج أثناء الوباء، رحلته إلى آسيا الوسطى قبل أسابيع فقط من اجتماع سياسي مهم في بكين، حيث من المتوقع أن يتولى فترة رئاسية ثالثة، أشارت إلى أنه واثق من سياسته الداخلية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

يمكن لبوتين أن يسعى للدفع باتفاقية "قوة سيبيريا2"، وهو خط أنابيب غاز سينقل الغاز الروسي إلى الصين، والذي كان موضوع مفاوضات متوقفة إلى حد كبير بين البلدين، في الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى شرق روسيا، قال بوتين أن موسكو وبكين اتفقتا على معايير صفقة بشأن خط الأنابيب.

ويمكن لموسكو أيضاً أن تطلب من بكين تقديم بعض المنتجات عالية التقنية، مثل أشباه الموصلات المتقدمة، لكن بكين قد تحجم عن المساعدة لأن المسؤولين الصينيين كانوا حريصين على محاولة تجنب التورط في العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة روسيا اقتصادياً بسبب الحرب.

أصبحت الصادرات الصينية إلى روسيا بالفعل مصدر قلق للمسؤولين الأميركيين، في حزيران، أضافت وزارة التجارة خمس شركات إلكترونيات صينية إلى القائمة السوداء التجارية بزعم أنها تساعد صناعة الدفاع الروسية، قبل الغزو وبعده.

سعت الحكومة الصينية إلى تقديم نفسها على أنها طرف محايد في حرب روسيا في أوكرانيا، قال المسؤولون الصينيون إن البلاد لا تبيع أسلحة لروسيا، لكنهم أيضاً لم يدينوا الغزو واتهموا الولايات المتحدة بإشعال الأزمة.

وعلى الرغم من الانتكاسات الروسية الأخيرة في ميدان المعركة في أوكرانيا، حذر خبراء في السياسة الخارجية للصين من أنه من السابق لأوانه تقديم توقعات أكبر حول ملامح الحرب.

قال فيكتور جاو، الدبلوماسي الصيني السابق ونائب رئيس مركز الصين والعولمة ومقره بكين: "لا ينبغي لأحد أن يعتقد بشكل واقعي أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بهزيمة روسيا النهائية".

ومع ذلك، فإن بكين ستراقب بعناية لترى ما إذا كان الوضع على الخطوط الأمامية يؤثر على استقرار نظام بوتين، حسبما قال ألكسندر غابوييف، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

على الرغم من أن بكين تحب بوتين، إلا أنهم لن يسعوا بنشاط لدعمه، وقال غابوييف: "سوف يشاهدون ما يحدث ثم يتأقلمون".

الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الصين لردع أي عمل آخر ضد تايوان

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قالت مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لفرض حزمة عقوبات على الصين لردعها عن الهجوم على تايوان، في حين يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط دبلوماسية من تايبيه لفعل الشيء ذاته.

وأضافت المصادر، أن المداولات في واشنطن وضغط تايبيه المنفصل على مبعوثي الاتحاد الأوروبي لا يزال كلاهما في مرحلة مبكرة، وهما رد فعل على مخاوف متزايدة من هجوم صيني مع تصاعد التوتر العسكري في مضيق تايوان.

وتتمثل الفكرة في اتخاذ عقوبات تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في الغرب لتقييد التجارة والاستثمار مع الصين في تقنيات حساسة مثل رقائق الكمبيوتر ومعدات الاتصالات.

ولم تقدم المصادر أي تفاصيل عما يجري النظر فيه، لكن فكرة فرض عقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإحدى أكبر نقاط اتصال سلاسل التوريد العالمية تثير تساؤلات حول جدواها.

وقالت نازاك نيكاختار المسؤولة الكبيرة السابقة بوزارة التجارة الأميركية، "فرض عقوبات محتملة على الصين هو عمل أكثر تعقيداً بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا، نظراً لارتباط الولايات المتحدة وحلفائها الشديد بالاقتصاد الصيني".

وقال مسؤول أميركي ومسؤول من دولة تنسق عن كثب مع واشنطن، إن المسؤولين في واشنطن يدرسون خيارات حزمة محتملة من العقوبات على الصين لردع شي عن محاولة الهجوم على تايوان.

وقال المصدران، إن المحادثات الأميركية حول العقوبات بدأت بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير، لكنها صارت ملحة من جديد بعد رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وقال مسؤول، إن البيت الأبيض يركز على التوصل لاتفاق بين الدول، بما في ذلك التنسيق بين أوروبا وآسيا، وتجنب استفزاز بكين، وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية، إنها ناقشت المناورات الحربية الصينية الأخيرة "والتحديات الكبرى" التي تشكلها الصين لتايوان والمنطقة مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين يتفقون معها في التفكير".

(م ش)