صحف عالمية: عدم التزام أنصار أردوغان بقيود كورونا يثير الغضب في تركيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى خرق مؤيدي أردوغان لقيود كورونا، وكذلك إلى الوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان، وأيضًا إلى الضربات الأميركية على المجموعات الموالية لإيران في سوريا.

'العرب نيوز السعودية: المسيرات المؤيدة للحكومة تثير الغضب في تركيا'

صحيفة العرب نيوز السعودية، تحدثت في عددها الصادر، اليوم، عن المسيرات مؤيدي حزب العدالة والتنمية في تركيا وعدم التزامها بالتباعد الاجتماعي، وقالت: "أثارت التجمعات الكبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا (AKP) وغيرها من أحداث "superspreader" غضبًا عامًّا، حيث اتهمت الحكومة بمعايير مزدوجة في حرب البلاد ضد جائحة فيروس كورونا".

وتعرضت الأحداث الداخلية، التي حضرها الآلاف، لانتقادات بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي، وفي الوقت ذاته، لا تزال الاحتجاجات السلمية لطلاب الجامعات والاجتماعات العادية لبعض المنظمات غير الحكومية المنشقة ممنوعة، لأنها لا تتقيد بتدابير الوباء.

ولا تزال المطاعم والمقاهي والرحلات الفنية مغلقة في ظل القيود الوبائية، التي تركت الآلاف من العمال المُسرحين على حافة الفقر المزمن وتركت التجار في صراع مع الإفلاس.

وقال في هذا السياق، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا كمال كيليجدار أوغلو "أصحاب المحال التجارية أغلقوا محلاتهم وهم محطمون تمامًا، إن تجمعات حزب العدالة والتنمية مفتوحة على مصراعيها والجميع يبتسم".

وتم تغريم حزب الشعوب الديمقراطي لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي بعد إحدى فعالياته، لكن لم يتم فرض أي عقوبات على التجمعات المؤيدة للحكومة.

وكشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها الحكومة أن 40 في المئة فقط من الشعب التركي يثقون في إدارة الإدارة للوباء.

ولا يزال سكان تركيا يكافحون ماليًّا بينما يتعاملون مع قيود الوباء، وأغلق حوالي 100000 صاحب متجر، أعمالهم العام الماضي، بينما أوقفت حوالي 40735 شركة عملياتها.

ومن المتوقع أن يفقد الملايين وظائفهم بعد أن رفعت الحكومة التركية الحظر المفروض على تسريح العمال في أيار/ مايو، وهو ما سيكون بمثابة ضربة كبيرة لبلد يتعامل بالفعل مع أكثر من 11 مليون عاطل عن العمل".

'الإندبندنت البريطانية: انفجرت بيروت قبل ستة أشهر ولبنان الآن على حافة الانهيار'

صحيفة الإندبندنت البريطانية، تطرقت إلى الانهيار الذي يتجه نحوه لبنان، وقالت: "يتجه لبنان نحو الانهيار التام بينما يسقط تحت وطأة أزمة ثلاثية الأطراف: في أعقاب الانفجار الذي ترك مساحات شاسعة من العاصمة تحت الأنقاض، وزيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي طغت على نظام الرعاية الصحية وانهيار مالي دفع أكثر من نصف البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة إلى ما دون خط الفقر".

ويرتبط اقتصاد لبنان ارتباطًا وثيقًا باقتصاد سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب، والتي تعتمد بشكلٍ كبير على القطاع المصرفي اللبناني.

واضطرت الحكومة المؤقتة في البلاد إلى فرض حظر تجول لمدة 3 أسابيع ونصف على مدار الساعة، وهو أحد أصعب عمليات الإغلاق في العالم، لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، لكن غياب برامج الدعم المالي القوية أثار مظاهرات جوع في جميع أنحاء البلاد وفي أفقر مدينة في لبنان، طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن.

وعلى الرغم من إتمام إصلاحات جزئية فقط في بيروت بعد الانفجار تكافح الحكومة وسط نقص العملة الأجنبية اللازمة لشراء الإمدادات، كما أصبحت المستشفى الآن مرفقًا رئيسًا لعلاج مصابي فيروس كورونا، واكتظت بهم.

وبعد ستة أشهر، لا زالت الأحزاب اللبنانية الحاكمة غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في مأزق سياسي وعرقل إيصال المساعدات الخارجية".

'الوول ستريت جورنال الأميركية: ضربات أميركية في سوريا تضرب شبكة الإمداد الإيرانية على حدود العراق'

فيما تناولت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، تعرّض بعض المواقع التابعة للمجموعات الموالية لإيران في سوريا لضربات أميركية، وقالت الصحيفة: "استهدفت الغارات الجوية الأميركية في سوريا محطة طريق مهمة لشبكة إيرانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين عبر الشرق الأوسط، من طهران إلى بيروت".

وفي وقتٍ مبكر من يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، قصفت القوات الأميركية مواقع حول البوكمال، على الجانب الآخر من الحدود مع العراق، في منطقة تسيطر عليها فعليًّا الميليشيات المدعومة من إيران وتستخدم كنقطة عبور للإمدادات.

واستهدفت الضربات شاحنات إمداد كانت متجهة إلى قاعدة إيرانية قريبة، بحسب مدير موقع دير الزور 24 الإخباري في شرق سوريا، عمر أبو ليلى، ووصف الأخير القاعدة بأنها "المحور اللوجستي للمنطقة".

وجاءت الضربة الأميركية ردًّا على هجوم صاروخي في وقتٍ سابق من هذا الشهر على قاعدة جوية أميركية في شمال العراق أسفر عن مقتل مقاول عسكري وإصابة آخرين، وكان من بين الجرحى جندي أميركي، وأعلنت ميليشيا شيعية مسؤوليتها عن الهجوم".

(م ش)