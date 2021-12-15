صحف عالمية: أبو ظبي تعلّق محادثاتها مع واشنطن بخصوص شراء الأولى طائرات الـ F-35

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تعليق الإمارات محادثاتها مع الولايات المتحدة بخصوص شراء أسلحة أميركية، وخيارات واشنطن ضد طهران في حال فشلت المفاوضات النووية، إلى جانب العلاقات الفلسطينية الأميركية.

الإمارات تعلّق محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية حول شراء الإمارات طائرات من واشنطن: "علّقت الإمارات العربية المتحدة المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى في علامة على الخلاف في علاقات الدولة الخليجية مع واشنطن.

قال مسؤول إماراتي إن أبو ظبي أبلغت الولايات المتحدة أن "المتطلبات الفنية والقيود التشغيلية السيادية وتحليل التكلفة والعائد أدت إلى إعادة التقييم".

وتم الاتفاق مبدئيًّا على بيع طائرات F-35 العام الماضي من قبل إدارة ترامب بعد أن وقّعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن الصفقة خضعت لتدقيق متزايد منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وأثارت أبوظبي مخاوف بشأن القيود التي تسعى واشنطن لفرضها على استخدام الدولة الخليجية للطائرات الحربية إف -35. في غضون ذلك، تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن استخدام الإمارات لتقنية Huawei 5G يزيد من خطر تسريب معلومات حساسة إلى بكين.

ومارست واشنطن ضغوطًا على الإمارات لتقليل تعرضها لتكنولوجيا الاتصالات الصينية. وقال الجنرال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، هذا العام إنه قلق بشأن مخاطر نقل التكنولوجيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تعمل بجد داخل الولايات المتحدة ومع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة لضمان حل ذلك بشكل مُرضً".

لكن مع استمرار المحادثات، أصبحت الإمارات - حليف مهم للولايات المتحدة في العالم العربي - محبطة من الضغط بينما تحاول تحقيق توازن في علاقاتها مع واشنطن وبكين، أكبر شريك تجاري لها.

وجادل المسؤولون الإماراتيون بأن هناك القليل من البدائل الفعالة من حيث التكلفة لتقنية Huawei 5G وهم قلقون من الانجرار إلى حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

قال شخص مطّلع على الموقف الإماراتي إن أبو ظبي واثقة من إمكانية حل المشكلات المتعلقة بمخاوف واشنطن بشأن Huawei 5G. لكن القلق الأساسي كان ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضع قيودًا على كيفية ومتى يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة استخدام طائرات F-35.

وقال المصدر: "من وجهة نظر الإماراتيين، فإنهم يريدون أقوى علاقات ممكنة مع الولايات المتحدة. السؤال هو هل الولايات المتحدة مستعدة للرد والالتزام؟ تريد الإمارات التزامًا قويًّا بالأمن المتبادل في المنطقة".

وقال المسؤول الإماراتي إن كلا البلدين "يعملان نحو تفاهم من شأنه معالجة ظروف الدفاع والأمن المشترك".

وقال المسؤول: "تظل الولايات المتحدة المزود المفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة للمتطلبات الدفاعية المتقدمة وقد يُعاد فتح المناقشات الخاصة بالطائرة F-35 في المستقبل".

الولايات المتحدة "تبحث عن خيارات جديدة" لعرقلة إيران النووية

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن الملف النووي الإيراني: "تسعى الولايات المتحدة إلى اتباع طرق أخرى لوقف مساعي إيران نحو السلاح النووي وسط اعتقاد متزايد بأن المحادثات بشأن هذه القضية ستفشل.

واستؤنفت المفاوضات في فيينا الأسبوع الماضي لمحاولة إحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء "نواصل في هذه الساعة، في هذا اليوم، متابعة الدبلوماسية لأنها تظل في هذه اللحظة الخيار الأفضل، لكننا نشارك بنشاط مع الحلفاء والشركاء بشأن البدائل".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق ويصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم جادون بشأن المحادثات.

لكن طهران اتهمت بالتراجع عن التقدم المحرز في وقت سابق هذا العام واللعب لكسب الوقت.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال بايدن إن الولايات المتحدة تعد "إجراءات إضافية" ضد إيران. كما ردد بلينكن بيانًا صادرًا عن الدول الأوروبية المشاركة في المحادثات.

وقال "الوقت ينفد، وإيران ما زالت غير منخرطة في مفاوضات حقيقية. ما لم يكن هناك تقدم سريع، فالاتفاق النووي الإيراني سيصبح دون فائدة".

وصلت الجولات الأخيرة من المحادثات إلى طريق مسدود بشأن العقوبات التي تستعد واشنطن لرفعها، والضمانات التي تطالب بها إيران للحماية من احتمال انسحاب أميركي في المستقبل".

الولايات المتحدة والفلسطينيون يجددون الحوار الاقتصادي المتوقف في عهد ترامب

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن العلاقات الأميركية الفلسطينية: "اجتمع كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين يوم الثلاثاء لتجديد الحوار الاقتصادي الأميركي الفلسطيني - وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ خمس سنوات بعد أن أوقفت إدارة ترامب هذا التعاون.

وفقًا لبيان مشترك، سيناقش مسؤولون من مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات في الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

وأشار البيان إلى أن "المشاركين أقروا بأهمية استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات".

وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون قضايا مثل تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الشركات الفلسطينية والأميركية، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.

واختتم الجانبان الحوار بالاتفاق على العمل على عدد من القضايا الحاسمة لدفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني. وأضاف البيان المشترك أن الحكومة الأميركية حددت البرامج التي يمكن أن تدعم جهود السلطة الفلسطينية تجاه القضايا المالية والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويعتقد المسؤولون والشخصيات التي تراقب التطورات أن الاجتماع كان لافتًا لعدة أسباب، بخلاف استئناف الحوار نفسه. أولاً، يشير وجود مسؤولين أميركيين من عدة مناطق في الحكومة الفيدرالية - بما في ذلك وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسفارة الولايات المتحدة ووزارات الخزانة والزراعة والتجارة والطاقة - بقوة إلى التزام حكومي مشترك بتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، فإنه يشير إلى اعتقاد إدارة بايدن بضرورة الحفاظ على علاقة ثنائية مع الفلسطينيين بشكل مستقل عن إسرائيل".

(م ش)