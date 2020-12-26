صحف عالمية: أعياد الميلاد في الشرق الأوسط مليئة بالمآسي والبابا فرنسيس يدعو إلى التوزيع العادل للقاحات

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، إلى مآسي المسيحيين في الشرق الأوسط، وكذلك دعوات البابا فرنسيس إلى التخلي عن الأنانية، ودعوته إلى التوزيع العادل للقاح كورونا.

ذا ناشيونال: الشرق الأوسط يشهد عيد ميلاد مليء بالتحديات

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية لفتت إلى ميلاد المسيح، وما عاناه المسيحيون في مختلف بقاع الشرق الأوسط هذا العام، فقالت: "يصادف اليوم الذكرى السنوية لقصة بدأت قبل 2020 عامًان في مدينة بيت لحم الفلسطينية، لقد كان شرق أوسط مختلف تمامًا عن الذي نعيشه في عيد الميلاد هذا العام، لكن المجتمعات في فلسطين وفي جميع أنحاء المنطقة، المستوحاة من ولادة يسوع وحياته، ما زالت قائمة.

لقد تحمّلوا الكثير هذا العام، حيث تعاني بيت لحم من قلة السّياح والحجاج بسبب فيروس كورونا، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وفي العاصمتين التوأمين في بلاد الشام، دمشق وبيروت، ألقت الأزمة الاقتصادية بأعداد هائلة من المواطنين في براثن الفقر.

والمسيحيون في العراق، الذين شهدوا تراجعًا في العدد من 1.5 مليون إلى 400 ألف في العقدين الماضيين، واجهوا صعوبات أخرى، فهم ناضلوا من أجل إحياء مدينة الموصل التي كانت ذات يوم نموذجًا للتنوع والتعايش، والتي تم إفراغها من مجتمعها المسيحي بأكمله، عندما غزاها داعش عام 2014.

وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، أصبح عيد الميلاد أكثر صعوبة ليس بسبب الحرب والسياسة، ولكن بسبب الظروف، وتسببت طفرة في الفيروس التاجي في الإغلاق المفاجئ للحدود الدولية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وإسرائيل هذا الأسبوع، وتبددت آمال الكثيرين ممن يعيشون ويعملون في هذه البلدان في قضاء عيد الميلاد مع أحبائهم في الخارج".

وول ستريت جورنال: البابا فرانسيس، في خطاب يوم عيد الميلاد، يدعو إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية، فسلّطت الضوء على خطاب البابا في يوم الميلاد، ودعوته إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا، وقالت: "دعا البابا فرانسيس، يوم الجمعة، إلى التضامن الدولي في معالجة جائحة كورونا، لا سيما من خلال التوزيع العادل للقاحات.

وأدلى البابا بتصريحاته في خطابه السنوي يوم عيد الميلاد، والذي يسلط الضوء تقليديًّا على الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقال البابا فرانسيس إن لقاحات كورونا الجديدة مدعاة للأمل، ولكن يجب أن تكون متاحة لجميع البلدان والشعوب.

قال البابا: "يجب ألا نسمح للقوميات المنغلقة بمنعنا من العيش كأسرة بشرية حقيقية، ولا يجب أن نسمح لفيروس الأنانية الراديكالية بأن يهزمنا ويجعلنا غير مبالين بمعاناة الأخوة والأخوات الآخرين، لا يمكنني أن أضع نفسي قبل الآخرين، وأن أضع قوانين السوق وبراءات الاختراع فوق قوانين الحب وصحة البشرية".

وأضاف: "أناشد جميع قادة الدول والشركات والمنظمات الدولية تعزيز التعاون وليس المنافسة، والسعي إلى إيجاد حل للجميع، لقاحات للجميع، وخاصة الأكثر ضعفًا وحاجة".

آي نيوز: عام 2020 فتح أعين الكثيرين منا على ما ندين به للعمال، الذين سيظلون يعملون في عيد الميلاد

وتطرقت صحيفة "آي نيوز" البريطانية وعلى لسان هيئة تحريرها، إلى جهود العمال الذين يؤدون أعمالهم في عطلة الميلاد وسط وجود فيروس كورونا، فأفادت: "علينا أن نقدم وافر الشكر للموظفين الأساسيين الذين يواصلون مهامهم وسط الأعياد ووسط الوباء المتفشي، ومن بينهم سائقو الشاحنات العالقون في مقاطعة كِنت، والمسعفون المتأهبون لمساعدة الناس خلال طفرة أخرى لفيروس كورونا، بعد أصعب عام في حياتهم المهنية.

كما أن علينا الشكر للعاملين في المتاجر، خاصة التي تبيع السلع الأساسية، في ذروة تفشي المرض وعدواه، وأن نقدم الامتنان لأطقم التمريض والأطقم الطبية التي تحمل لقاح كورونا لأصدقائنا وأسرنا لإنهاء هذا الوباء، ولذلك علينا ألا نكون جاحدين".

(م ش)