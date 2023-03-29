صحف عالمية: أعداء إسرائيل يترقبون انقسامها

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تدهور الوضع في إسرائيل وزيادة الخلافات بين واشنطن وموسكو.

تعمل الانقسامات الإسرائيلية على صرف انتباهها عن عاصفة إقليمية كاملة

وعن الأزمة الداخلية في إسرائيل قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "في الوقت الحالي انتهت الأزمة في إسرائيل، حيث أوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهود حكومته للحد من استقلالية المحكمة العليا، فقط عندما بدا أن البلاد على وشك الانزلاق إلى الهاوية. سيترأس الرئيس إسحاق هرتسوغ الآن جهداً مدته شهر واحد للتوصل إلى حل وسط، بينما تحبس الأمة أنفاسها. وسيراقب أعداء إسرائيل وأصدقاؤها ويتساءلون عما إذا كانت هذه القوة الإقليمية الهائلة قد استسلمت لنفس الانقسامات الداخلية التي أسقطت الكثير من جيرانها.

لسوء الحظ، من المحتمل أن تكون مهلة مؤقتة، الجانبان متباعدان للغاية. تسعى الحكومة للسيطرة على المحكمة لتعزيز أهدافها اليمينية المتطرفة والدينية. المعارضة تسعى لحماية استقلالية المحكمة لإفشال الحكومة.

وينشغل صانعو السياسة في إسرائيل بكل هذا، ولا يملكون سوى القليل من الوقت للتعامل مع الأزمات الخارجية التي تهدد بخلق عاصفة كاملة. في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتدهور الوضع حيث أدى الاحتكاك بين المسلحين الفلسطينيين والإسرائيليين وقوات الدفاع الإسرائيلية إلى تزايد عدد الضحايا.

هناك عدة عوامل تغذي احتمالية حدوث انفجار، السلطة الفلسطينية تنهار. المقاتلون الشباب الذين لديهم قدرة على الوصول إلى الأسلحة يهاجمون الإسرائيليين. يرد المستوطنون بعنف عبر حرق منازل الفلسطينيين. وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفون يحرضون شباب المستوطنين.

آخر ما يحتاجه نتنياهو الآن هو انفجار العنف، لكن يبدو أن شركائه في الائتلاف، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مصممون على اتباع نهج معاكس، بإصدار تصريحات تحريضية وتنصل من التنازلات التي يرغب نتنياهو في تقديمها للفلسطينيين بشأن عائدات الضرائب وتصاريح العمل.

هذا السلوك يقوّض أيضاً العلاقات مع الأردن المجاور ويقوّض تقدماً مع اتفاقات إبراهام. الإمارات العربية المتحدة تحذر علناً من التبعات السلبية للصراع مع الفلسطينيين وترفض تحديد موعد لزيارة نتنياهو لأبو ظبي. في غضون ذلك، ينشغل السعوديون، الذين كان نتنياهو يأمل في إدخالهم إلى دائرة السلام، في المصالحة مع عدو إسرائيل (إيران).

تواصل إيران مسيرتها نحو العتبة النووية، حيث شهد المسؤولون الأميركيون مؤخراً أنها ستحتاج إلى 12 يوماً فقط لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لاستخدامه في صنع قنبلة نووية. نجا النظام الإيراني من الانتفاضة النسائية، على الأقل في الوقت الحالي، وأقام تحالفات استراتيجية مع روسيا والصين. بينما لا يزال اقتصادها في مأزق، فإنها تستعد الآن لتلقي أسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة، مكافأة على المساعدة التي تقدمها لفلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا.

حتى الآن، تم ردع الإيرانيين عن تجاوز العتبة النووية بسبب الخوف من الاستباقية الإسرائيلية أو الانتقام الأميركي. لكن إيران تعلم أن الولايات المتحدة منشغلة في مكان آخر وغير مهتمة بحرب جديدة في الشرق الأوسط. يمكن لإيران أن تستنتج من أزمة إسرائيل الداخلية أنها لم تعد بحاجة إلى الخوف من عملها العسكري أيضاً.

كل هذا ينذر بالخطر لإدارة الرئيس جو بايدن، التي تعتمد على إسرائيل، المدعمة بعقود من المساعدة العسكرية الأميركية السخية، للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة مضطربة. لا يقتصر الأمر على تآكل هذا الدور بسبب الانقسامات الداخلية، ولكن أزمة إعادة الهيكلة القضائية، وكذلك خطط حكومة نتنياهو الطموحة للنشاط الاستيطاني، تخلق احتكاكاً مع واشنطن.

مع ارتفاع المخاطر، يأمل أصدقاء إسرائيل بنجاح وساطة هرتسوغ. فقط أعداؤها سوف يستمتعون بالفشل".

الولايات المتحدة توقف تبادل البيانات حول القوات النووية مع روسيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها لن تتبادل بعد الآن بيانات مفصلة عن قواتها النووية الاستراتيجية بعد قرار موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن "هذا هو أول إجراء نتخذه داخل المعاهدة رداً على تعليق روسيا. هدفنا هو تشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال للمعاهدة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن موسكو ستتراجع عن آخر معاهدة رئيسية متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، مما زاد القلق بين الخبراء من أن حقبة من القيود استمرت لعقود قد بدأت في الانهيار.

وتم نقل قرار الولايات المتحدة بوقف تبادل البيانات يوم الإثنين إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من قبل بوني جينكينز، وكيل وزارة الخارجية المعني بالتحكم بالتسلح والأمن الدولي.

وأعرب مؤيدو الحد من التسلح عن قلقهم من أن ذلك قد يؤدي إلى تفكك تدريجي لإطار الحد من التسلح الذي نظم المنافسة النووية بين واشنطن وموسكو على مدى عقود".

(م ش)