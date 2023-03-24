صحف عالمية.. وساطة روسية للتقريب بين دمشق والرياض

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، التقارب السعودي مع حكومة دمشق والتحذيرات الأميركية من مغبة امتلاك إيران أسلحة نووية.

السعودية وسوريا على وشك استئناف العلاقات في المحادثات التي توسطت فيها روسيا

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن "المملكة العربية السعودية وسوريا اقتربتا من اتفاق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد مفاوضات بوساطة روسية، وفقاً لمسؤولين سعوديين وسوريين مطلعين على المناقشات.

وقال المسؤولون إن المحادثات استمرت بعد جولات من المناقشات في موسكو والرياض في الأسابيع الأخيرة، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيشكل خطوة مهمة؛ لإعادة دمج سوريا ورئيسها بشار الأسد في المنطقة الأوسع بعد حرب أهلية وحشية.

وفي أعقاب الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين المملكة وإيران بشأن استئناف العلاقات هذا الشهر، فإن التقارب الناشئ بين دمشق والرياض، إذ استمر، سيترك الولايات المتحدة على الهامش مرة أخرى بشأن تطور رئيسي آخر في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون سعوديون وسوريون إن مفاوضين يهدفون إلى إبرام اتفاق قبل زيارة محتملة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق بعد عطلة عيد الفطر في أواخر نيسان. لكنهم حذروا من أن المناقشات قد تنهار.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي، مساء الخميس، أن المفاوضات بدأت مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية اللازمة لكلا البلدين، وذلك نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون من المملكة وسوريا ودول عربية أخرى، إن الحكومة الروسية توسطت في اتفاق مبدئي عندما زار الأسد موسكو الأسبوع الماضي. ثم قام مسؤولون سوريون كبار بزيارة المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي، فإن التصويت على إعادة دمج سوريا في المنطقة الأوسع وإعادة إعمارها سيكون على جدول أعمال القمة العربية المقبلة المتوقعة في أيار في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمسؤولين عرب.

قال مسؤول إيراني ومستشارون للحكومة السورية إن إيران شجعت سوريا على إبرام اتفاق مع السعودية بعد أن وافقت الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقف دام سبع سنوات.

وقال مسؤولون عرب مطلعون على المحادثات إن دولاً عربية أخرى مثل عمان والأردن أيدت أيضاً التقارب بين دمشق والرياض.

وقال مستشارو الحكومة السورية إن التركيز الرئيسي للمحادثات كان الأمن، قال هؤلاء الأشخاص إن المملكة تريد حل قضية المعتقلين السعوديين الذين تم أسرهم بعد انضمامهم إلى الجماعات الجهادية المتورطة في الحرب الأهلية.

قال المسؤولون إن دمشق تطلب مساعدة الرياض لقطع التمويل عن الفصائل الأصولية المقاتلة في سوريا وتجنيدها.

أي اتفاق بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بوساطة روسية، سيمثل خطوة دبلوماسية مميزة أخرى من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر الصفقة بمثابة تذكير بأنه في حين أنها لا تزال القوة العسكرية والدبلوماسية البارزة في الشرق الأوسط، فإن نفوذها هناك يتضاءل".

جنرال أميركي كبير: "الخيارات المتعددة" موجودة إذا قررت إيران صنع قنبلة نووية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: " حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بأنه يمكن أن تنتج جمهورية إيران الإسلامية مواد انشطارية؛ لصنع سلاح نووي في أقل من أسبوعين، وبعد ذلك، لن يستغرق الأمر سوى عدة أشهر أخرى لإنتاج سلاح نووي فعلي.

وقال الجنرال ميلي، في شهادته أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب لمناقشة طلب ميزانية البنتاغون لعام 2024 إلى جانب الوزير لويد أوستن، إن إيران تهدد بدفع الشرق الأوسط إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي من خلال مواصلة دعمها للإرهابيين والقوات بالوكالة.

وقال أمام لجنة مجلس النواب: "لكن الولايات المتحدة تظل ملتزمة كسياسة مفادها أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ميدانياً". ومضى يقول إن الجيش الأميركي قد طور "خيارات متعددة لقيادتنا الوطنية للنظر فيما إذا أو متى قررت إيران تطوير سلاح نووي فعلي".

واستضافت إسرائيل الجنرال الأميركي الكبير في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء مناقشات قالت إنها تضمنت الحاجة إلى التعاون في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

ونقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عنه قوله لميلي إن "التعاون المستمر مطلوب من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وتأتي تصريحات ميلي بعد شهر من تصريح وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولن كال في جلسة استماع في مجلس النواب بأن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في "حوالي 12 يوماً".

(م ش)