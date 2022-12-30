صحف عالمية.. واشنطن والقوات الشريكة في سوريا والعراق قتلت 700 داعشي هذا العام

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، مقتل 700 داعشي في سوريا والعراق عام 2022 وتحذيرات الملك الأردني من مغبة تصاعد التوترات في القدس.

الولايات المتحدة: قتلنا والقوات الشريكة على الأرض ما يقرب من 700 داعشي هذا العام

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية " قال مسؤولون يوم الخميس، إن العسكريين الأميركيين إلى جانب القوات المحلية في العراق وسوريا، قتلوا ما يقرب من 700 من أعضاء داعش في عام 2022، مما يسلط الضوء على حملة مكافحة الإرهاب التي مازالت مستمرة بعد خمس سنوات من تدمير التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الخلافة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية نفذت 108 عمليات مشتركة في العام الماضي ضد عناصر من تنظيم داعش في سوريا و191 عملية أخرى في العراق، وأشارت إلى أن القوات الأميركية نفذت 14 مهمة أخرى بنفسها وداخل سوريا فقط. وتقول إن ما يقرب من 400 مشتبه بهم اعتقلوا.

وقال اللواء مات ماكفارلين؛ القائد الأعلى للمهمة إن "القدرة الناشئة والموثوقة والثابتة لقواتنا الشريكة العراقية والسورية على إجراء عمليات أحادية الجانب للقبض على قادة داعش وقتلهم تسمح لنا بمواصلة الضغط المستمر على شبكة داعش".

وقال الجنرال مايكل كوريل؛ القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، في بيان يوم الخميس، إن الجيش الأميركي يقترب من الحملة بثلاث طرق: ملاحقة قادة الجماعة من خلال عمليات مشتركة مع القوات المحلية، ومواصلة اعتقال أعضاء داعش في المنطقة، ومحاولة منع الأطفال من التطرف.

قال الكولونيل جو بوتشينو؛ المتحدث باسم الجيش الأميركي، إن الولايات المتحدة وجدت نموذجاً مستداماً لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأشار إلى أنه مع قيام القوات العراقية والسورية بدور قيادي، لم يسقط قتلى أو جرحى من القوات الأميركية خلال أي من عمليات مكافحة داعش التي نفذت العام الماضي.

في سوريا، توقفت العمليات الشهر الماضي بسبب تركيا، حليف الناتو، التي شنت ضربات عبر الحدود على قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

أوقفت القوات الأميركية عمليات شركائها مع قوات سوريا الديمقراطية لعدة أيام حيث هددت تركيا بشن غزو بري في سوريا قبل استئنافها في أوائل كانون الأول".

العاهل الأردني الملك عبد الله يحذر من التصعيد والصراع في القدس

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها أن " العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر على قناة CNN من احتمال التصعيد والصراع؛ بسبب المخاوف من التوترات في القدس، وذلك بالتزامن مع أداء الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل اليمين.

وفي النزاعات السابقة، كما في أيار 2021 بين إسرائيل وحماس، أدت التوترات في القدس إلى أعمال عدائية. في الواقع، هناك العديد من الجماعات التي لها مصلحة في إثارة التوترات حول القضايا في القدس، وتأجيج الجمهور؛ بسبب "التهديدات" للمسجد الأقصى، ثم خلق ذريعة للصراع.

وتمنح الحكومة الإسرائيلية القادمة خصومها رافعة سهلة للغاية لا يتعين على المرء سوى دفعها قليلاً، ويمكن أن يكون هناك "صراع" جديد. قد تكون تحذيرات الأردن بمثابة معاينة لما هو أسوأ.

هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها المملكة الأردنية عن مخاوفها، وهي ليست حتى المرة الأولى التي يتأكد فيها الملك من التحرك بسرعة بسبب وصول حكومة جديدة إلى السلطة.

في نيسان 2017، التقى عبد الله بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أشهر فقط من توليه منصبه. كان الأردن قلقاً بشأن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل وفرصة أن تصدر الولايات المتحدة إعلاناً مفاجئاً، مثل نقل سفارتها إلى القدس. في النهاية، نقلت الولايات المتحدة السفارة.

دق ملك الأردن ناقوس الخطر عشية وصول حكومة إسرائيل الجديدة إلى السلطة، وكان التوقيت واضحاً، والرسالة واضحة أيضاً: قد تكون هناك جولة جديدة من العنف أو انتفاضة، وهناك خطوط حمراء. لكن المملكة أعطت نفسها أيضاً مخرجاً، لأن الملك قال إنه "إذا أراد هؤلاء الدخول في صراع معنا، فنحن على أتم الاستعداد. ولكن أود دوماً أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، لكن لدينا بعض الخطوط الحمراء. وإذا أراد هؤلاء الاقتراب من تلك الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك".

(م ش)