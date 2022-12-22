صحف عالمية.. واشنطن وافقت على تزويد كييف بصواريخ باتريوت وموسكو تطور الاستعداد القتالي للقوات النووية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، موافقة واشنطن على تزويد كييف بصواريخ باتريوت، وتطوير موسكو الاستعداد القتالي لقواتها النووية.

وسط زيارة قام بها زيلينسكي لواشنطن... الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة لأوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " أعلنت إدارة بايدن عن حزمة أسلحة بقيمة 2 مليار دولار تقريباً لأوكرانيا تتضمن لأول مرة نظام دفاع جوي باتريوت؛ لمساعدة كييف على حماية نفسها من وابل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز التي أطلقتها روسيا على الشبكة الكهربائية في البلاد والبنية التحتية الأخرى.

وللمرة الأولى أيضاً، تقدم الولايات المتحدة مجموعات من الأدوات التي ستمكن أوكرانيا من استخدام قنابلها؛ لتنفيذ ضربات دقيقة ضد القوات الروسية. تأتي الحزمة البالغة 1.85 مليار دولار في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء وألقى كلمة أمام أعضاء الكونغرس في وقت لاحق.

وستساعد بطارية الدفاع الجوي التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا في سد فجوة في الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكن لن يتم نشرها على الفور، ولن تغير التوازن بشكل كبير في الحرب، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين.

ولتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بشكل أكبر، كانت الولايات المتحدة، تحاول بهدوء إقناع الدول الحليفة بالمساهمة في بطاريات باتريوت التي تعاني من نقص المعروض، من مخزوناتها الخاصة، كما يقول المسؤولون الأميركيون.

ومع ذلك، سيستغرق الأمر شهوراً قبل أن يتم تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا على استخدام النظام، مما يجعل من غير المحتمل إرسال نظام باتريوت إلى أوكرانيا قبل الربيع.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين مساء الثلاثاء "سيستغرق هذا بعض الوقت"، ولم تذكر الإدارة متى سيتم تشغيل بطارية باتريوت في أوكرانيا. قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن الأمر سيستغرق "عدة أشهر" لتدريب القوات الأوكرانية على تشغيل النظام، وقال مسؤولون أميركيون آخرون إن التدريب قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أشهر".

بوتين: روسيا ستطور الاستعداد القتالي للقوات النووية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل تطوير إمكاناتها العسكرية والجاهزية القتالية للقوات النووية.

وكان يتحدث في اليوم الذي سافر فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن.

وقال بوتين إن "القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية، بالطبع، سوف نبني عليها".

وأضاف أن روسيا ستعمل أيضاً على "تحسين الاستعداد القتالي لثالوثنا النووي".

كما سلط الرئيس الروسي الضوء على صاروخ كروز الجديد زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي قال إن القوات الروسية ستكون قادرة على استخدامه اعتباراً من كانون الثاني.

وبعد ما يقرب من 10 أشهر من القتال، واجهت روسيا سلسلة من الانتكاسات المهينة على الأرض في أوكرانيا.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن القوات الروسية في أوكرانيا تقاتل "القوات المشتركة للغرب" هناك.

نتانياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية " أبلغ بنيامين نتانياهو الرئيس الإسرائيلي رسمياً أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة، بعد حوالي ستة أسابيع من انتخابات الكنيست.

وتحدث رئيس حزب الليكود مع الرئيس إسحاق هرتسوغ، وأخبره أن لديه مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضواً.

وستكون الأحزاب التي ستشكل الائتلاف هي الليكود بزعامة نتانياهو، وحزب شاس الأرثوذكسي المتطرف ويهدوت هتوراة، والفصائل اليمينية المتطرفة عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية وناعوم.

وستحدث الخطوة التالية في العملية عندما يقوم رئيس الكنيست ياريف ليفين بإبلاغ النواب رسمياً بتشكيل حكومة جديدة. ستطلق هذه الخطوة القانون الأساسي للحكومة؛ الذي ينص على أن مجلس الوزراء يجب أن يؤدي اليمين في مدة لا تزيد عن سبعة أيام بعد ذلك".

(م ش)