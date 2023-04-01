صحف عالمية.. واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات والإمارات تلغي ترخيص بنك روسي

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم تصاعد الصراع الأميركي الإيراني في سوريا والعقوبات الغربية على روسيا.

أمريكا تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قال مسؤولون بالجيش الأميركي، يوم أمس إن الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد هجمات دموية شنتها قوات مدعومة من إيران في سوريا الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة المجموعة الهجومية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي والموجودة حالياً في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة حسب الجدول المقرر.

وأكد الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات.

وقال بوتشينو في بيان إن: "تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش، وتتضمن سفن لافيت جالف وديلبيرت دي.بلاك وأركتيك، يسمح بخيارات لتعزيز محتمل لقدرات القيادة المركزية الأميركية للاستجابة لمجموعة من الطوارئ في الشرق الأوسط".

وأشار بوتشينو إلى نشر مقرر وسريع لسرب طائرات هجومية من طراز إيه-10 في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي، اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن المجموعة الهجومية من المتوقع أن تظل في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية.

وجاءت أنباء نشر السفن بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأميركية ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجمات الأسبوع الماضي في سوريا إلى 12 جندياً بعد تشخيص ستة عسكريين أميركيين بإصابات دماغية.

وقال البيت الأبيض يوم الإثنين إن الحوادث لن تؤدي إلى سحب القوات الأميركية المنتشرة منذ نحو ثماني سنوات في سوريا حيث تقاتل إلى جانب شركاء محليين تنظيم داعش.

لكن الولايات المتحدة أعطت الأولوية رسمياً في سياسات الأمن القومي لروسيا وأوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي على حساب الشرق الأوسط بعد عقدين من التدخل الأميركي في المنطقة في إطار حربها العالمية على الإرهاب".

الإمارات العربية المتحدة تستشهد "بمخاطر العقوبات" لأنها ألغت ترخيص بنك إم تي إس الروسي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "ألغت الإمارات العربية المتحدة ترخيص بنك إم تي إس الروسي وأمرته بإنهاء عملياته في الدولة الخليجية، مشيرة إلى "مخاطر العقوبات" المرتبطة بالمقرض.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه المركز التجاري والمالي المهيمن في المنطقة ضغوطاً أميركية؛ بسبب مخاوف الغرب من أن يصبح ملاذاً لخرق العقوبات الروسية.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان يوم الجمعة إنه "تقرر إلغاء ترخيص بنك إم تي إس في أبو ظبي، وإنهاء عملياته في غضون ستة أشهر من تاريخ القرار".

وقال البنك المركزي: "يأتي هذا القرار بعد النظر في الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالوضع الجديد للبنك، ومراعاة مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".

كان البنك، وهو شركة تابعة لأكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، Mobile TeleSystems، قد فرضت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الشهر الماضي كجزء من موجات العقوبات التي فرضها الغرب على الأفراد والكيانات الروسية منذ أن أطلق الرئيس فلاديمير بوتين غزوه الكامل لأوكرانيا قبل عام.

كان المقرض الروسي أول بنك أجنبي منذ عدة سنوات يحصل على ترخيص في الدولة الخليجية.

رفض المسؤولون الإماراتيون المخاوف الغربية بشأن استخدام الدولة للتهرب من العقوبات، قائلين إن السلطات عملت على وقف التدفقات المالية من الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات، بينما رفضت التمييز ضد الشركات والأفراد غير الخاضعين للعقوبات.

وتحافظ الإمارات، العضو في أوبك، على علاقات ودية مع موسكو منذ الغزو الروسي. استقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي، خلال العام الماضي في محاولة للهروب من القيود المالية في أوروبا أو لتجنب التجنيد العسكري في الوطن. واشتكى كثيرون من صعوبة فتح حسابات مصرفية، وخاصة تسهيلات الشركات، في البنوك العاملة بالفعل في الدولة الخليجية.

تشعر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق أيضاً من أن تصبح الإمارات العربية المتحدة مركزاً لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها لمساعدة المجهود الحربي الروسي.

زار مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الدولة الخليجية الشهر الماضي لإثارة مخاوفهم مع المسؤولين الإماراتيين.

يأتي الضغط على الإمارات العربية المتحدة بشأن صلاتها بالروس في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية لإثبات أنها شددت الامتثال المالي وعززت إنفاذ القانون الجنائي بعد قرار هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال العالمية قبل عام بوضعها على ما يسمى "القائمة الرمادية".

وقال مسؤولون إماراتيون، إنهم اتخذوا العديد من الخطوات لمعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي ومقرها باريس.

الدولة الخليجية حليف غربي تقليدي لكنها سعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز العلاقات مع القوى العالمية الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، حيث أصبحت محبطة من فك الارتباط الأمريكي عن الشرق الأوسط".

(م ش)