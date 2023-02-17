صحف عالمية.. واشنطن تضغط لوصول المساعدات إلى سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، ضغوط واشنطن من أجل قرار أممي بشأن المعابر الحدودية مع سوريا، وتوتر العلاقات الصينية الأميركية.

الولايات المتحدة تضغط من أجل قرار أممي بشأن المعابر الحدودية مع سوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "دعا البيت الأبيض، يوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار؛ يسمح بتدفق الإغاثة من الزلزال من تركيا إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي للصحفيين "الناس يموتون هنا بالمعنى الحرفي للكلمة. الوقت هام جداً".

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن الرئيس السوري، بشار الأسد وافق على تدفق المساعدات عبر نقطتي عبور حدوديتين إضافيتين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. لكن البيت الأبيض يفتقر إلى الثقة في أنه سيلتزم بالاتفاقية، خوفاً من أن يتصرف "بطرق متقلبة".

وقال كيربي: "نعتقد أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمكن أن يضيف بعض الخطورة والوزن الإضافيين إلى القرارات التي تم اتخاذها بالفعل بشأن فتح هذه المعابر".

وأضاف كيربي إن البيت الأبيض يريد قراراً "في أسرع وقت ممكن".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن اتفاق الأسبوع الماضي يجب ألا يحل محل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيصال المساعدات.

منذ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أوائل الأسبوع الماضي، تم تسليم 117 شاحنة مساعدات إلى المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا حتى الآن، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يصر على أن المساعدة لا يتم تقديمها بالسرعة الكافية.

وقال في تغريدة على تويتر: "المساعدات المنقذة للحياة لم تصل إلى سوريا بالسرعة والحجم المطلوبين في أعقاب الزلازل التي وقعت الأسبوع الماضي".

أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الزلزال وما تلاه، بما في ذلك حوالي 4400 في شمال غرب سوريا.

قرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات لسوريا يجب أن يتم تبنيه من قبل البرازيل وسويسرا، الدولتان المسؤولتان عن ملف سوريا.

لكي يتم تمرير أي قرار، ستحتاج تسعة من الدول الأعضاء الخمسة عشر إلى التصويت لصالحه دون أي حق النقض من الصين أو فرنسا أو روسيا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة".

مسؤول عسكري أميركي رفيع يزور تايوان وسط تصاعد التوترات مع الصين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " من المقرر أن يزور كبير مسؤولي الشأن الصيني في البنتاغون، تايوان في الأيام المقبلة، وهي رحلة نادرة للجزيرة يقوم بها صانع سياسة دفاعي أميركي كبير تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترات بسبب سقوط بالون تجسس صيني قبل أسبوعين.

سيذهب مايكل تشيز، نائب مساعد وزير الدفاع، إلى تايوان في الأيام المقبلة، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على رحلته، وهو موجود حالياً في منغوليا؛ لإجراء مناقشات مع الجيش في البلاد.

سيكون تشيز أول مسؤول دفاعي كبير يزور تايوان منذ أن ذهب هينو كلينك، نائب مساعد وزير الخارجية لشرق آسيا، في عام 2019.

وتأتي الزيارة المتوقعة في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى منخفض جديد بعد أن تحليق منطاد صيني كبير فوق أميركا الشمالية لمدة ثمانية أيام حتى أسقطته طائرة من طراز F-22 قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وتقول الصين إن المنطاد كان عبارة عن مركبة مدنية، تقوم بأبحاث الأرصاد الجوية، لكن الولايات المتحدة تصر على أنها كانت تستخدم لإجراء مراقبة على مواقع عسكرية حساسة، بما في ذلك صوامع الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في مونتانا.

قال الرئيس، جو بايدن، يوم الخميس إنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ "للوصول إلى حقيقة" حادث البالون، الذي أثار دعوات في الكونغرس؛ لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن بكين".

(م ش)