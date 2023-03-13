صحف عالمية تتحدث عن تأثير العلاقات الإيرانية السعودية على المنطقة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، تأثيرات عودة العلاقات السعودية الإيرانية على طبيعة العلاقات في الشرق الأوسط.

الرابحون والخاسرون من العلاقات الإيرانية السعودية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها إن: "العلاقات الجديدة بين المملكة العربية السعودية وإيران؛ لديها القدرة على إعادة تشكيل المنطقة.

إن التحول في دور الولايات المتحدة في المنطقة من مكافحة الإرهاب بعد 11 أيلول إلى مواجهة المنافسين النظراء، مثل الصين وروسيا، يعني أن المنطقة تعيد صياغة علاقاتها مع واشنطن وبكين.

تلعب أزمة السلاح النووي الإيراني التي تلوح في الأفق دوراً في أهمية هذه العلاقات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعلاقات السعودية الإيرانية الجديدة أن تحد من الصراع في لبنان واليمن والعراق وسوريا.

ركز الكثير من النقاش حول العلاقات الإيرانية السعودية الجديدة على الخسارة المتصورة للنفوذ الأميركي. تفترض هذه الحجة أن الصين كانت قادرة على الانقضاض على الشرق الأوسط والتوسط في العلاقات الإيرانية السعودية - على حساب مصالح الولايات المتحدة ونفوذها.

الواقع هو أكثر تعقيداً، تعود العلاقات الأميركية السعودية إلى قرن من الزمان، خلال معظم فترات الحرب الباردة، كانت المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة، وعاملة مستقرة في ذلك الوقت.

في حين غيرت دول أخرى مثل إيران الأنظمة الحاكمة، وانقلب العراق على الولايات المتحدة وغزت الكويت في عام 1990، كانت المملكة العربية السعودية دعامة أساسية.

عملت الولايات المتحدة أيضاً مع الرياض أثناء الصراع في أفغانستان، عندما كانت الولايات المتحدة قريبة من باكستان وتسليح المجاهدين، تغيرت العلاقات مع المملكة قليلاً على مر السنين، لا سيما مع المخاوف من استمرار الرياض في تمكين الفكر المتطرف.

ومع ذلك، غيرت المملكة سياساتها ببطء بعد 11 أيلول وأعاد صعود محمد بن سلمان تشكيل التصورات عن الرياض ووضعها على مسار أكثر استقلالية في السياسة الخارجية.

تضع كل دولة سياساتها الخاصة، ومن الصعب قراءة التواصل السعودي مع إيران على أنه ضربة للولايات المتحدة عندما رأى الكثيرون سياسات الرياض الأخرى على أنها ابتعاد عن فلك الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية، على سبيل المثال، بعد الهجوم الإيراني على بقيق في عام 2019، لم تدعم الولايات المتحدة رداً سعودياً.

كانت هناك دعوات في الغرب لوقف تسليح المملكة خلال الحرب في اليمن. كذلك، اعتُبر قرار الرياض بقطع العلاقات مع قطر في عام 2017 مثيراً للجدل.

وهذا يعني أن القرار الأخير الذي اتخذته المملكة لتجديد العلاقات مع إيران قد لا يكون مرتبطاً بالسياسة الأميركية.

لم تطالب الولايات المتحدة السعودية بقطع العلاقات مع إيران في المقام الأول، الولايات المتحدة لديها تحالف استراتيجي مع قطر، والتي بدورها لها علاقات وثيقة مع إيران، وكذلك تركيا، العضو في الناتو.

إن المملكة تقوم فقط بما فعله شركاء الولايات المتحدة الآخرون.

في العام الماضي، نفذت إيران والصين اتفاقاً مدته 25 عاماً لتحسين العلاقات، لم تكتف الصين بتوسيع علاقاتها مع إيران. في كانون الأول 2022، التزمت الصين أيضاً بخطة خمسية مع ست دول خليجية، التقى الرئيس الصيني بقادة الخليج في عام 2022 أيضاً في اجتماع استضافته المملكة.

يعود انتشار الصين في الخليج ومع إيران إلى سنوات، كلما زادت شراكات الصين في الخليج، كلما حذرت الولايات المتحدة الدول من أن هؤلاء الشركاء قد يؤثرون على مستوى معين من العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الحساسة، مثل الدول التي ترغب في الحصول على طائرات F-35.

من الواضح أن الصين سعت إلى توسيع علاقاتها في المنطقة، وقرار إيران والمملكة بالعمل مع الصين على التطبيع مع بعضهما البعض هو جزء من أن تصبح الصين وسيطاً دبلوماسياً في المنطقة.

على الرغم من أن هذا يعد فوزاً للصين، إلا أنها كانت أيضاً دولة طبيعية لاستضافة هذه الخطوة النهائية، أجرت إيران والمملكة العربية السعودية بالفعل محادثات في بغداد حول المصالحة، بشكل عام، كان المسار واضحاً.

كانت المملكة قد تصالحت أيضاً مع قطر أوائل عام 2021، وسرت شائعات بأنها تفكر في إقامة علاقات أوثق مع إسرائيل، وهي عملية بطيئة بدأت في عام 2015. كان القطار على المسار الصحيح للعلاقات السعودية الإيرانية، كل ما تحتاجه كان دفعة - التي أعطتها الصين.

من الواضح أن المملكة تعمل على مسارات سياسية متعددة: الصين وروسيا والولايات المتحدة وربما إسرائيل، وكل ذلك جزء من موقع الرياض الجديد لسياسة مستقلة أكثر تعقيداً.

من غير المحتمل أن تؤثر العلاقات الإيرانية بالضرورة على إسرائيل بشكل سلبي، للسعودية مصالح في اليمن ولبنان وكذلك في سوريا والعراق. من نواحٍ عديدة، تتوافق مصالح المملكة مع مصالح إسرائيل من حيث الاستقرار وعدم الرغبة في إدارة الميليشيات الإيرانية أو الوكلاء الذين يديرون هذه البلدان.

الخليج بشكل عام يتحرك للتصالح مع سوريا، الأمر الذي يمكن أن يقلل الفوضى في المنطقة، يبدو أن حقبة الحرب التي حددت فترة ما بعد الربيع العربي، وعصر الصراع الذي بدأ قبل عقود مع صعود المتطرفين، يقترب من نهايته.

التحولات في الخليج مهمة لحدوث ذلك، تم طرد الجماعات المتطرفة، واحدة تلو الأخرى، من قبل معظم دول الخليج، باستثناء قطر. هناك تمويل أقل لهذه المجموعات؛ تم هزيمة القاعدة وداعش في الغالب.

الاستقرار والعلاقات بين دولة ودولة جزء من العصر الجديد، وهذا مدعوم بسياسات الدول الكبرى والصفقات التي لعبت إسرائيل دورًا فيها مثل قمة النقب، واتفاقيات أبراهام. يمكن النظر إلى العلاقات الإيرانية السعودية على أنها جزء من تلك العملية الدبلوماسية الأكبر.

على هذا النحو، قد لا تخسر إسرائيل، يمكن للمملكة الآن التعبير عن مخاوفها لإيران من خلال الدبلوماسية، بدلاً من أن تكون في خلاف. العلاقات الجديدة يمكن أن تقلل من التهديدات الإيرانية.

الصين تخطط لقمة جديدة للشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "عندما التقى القادة العرب مع شي جين بينغ في قمة إقليمية في الرياض في كانون الأول الماضي، طرح رئيس الدولة الصيني فكرة غير مسبوقة، اجتماع رفيع المستوى لملوك دول الخليج العربية والمسؤولين الإيرانيين في بكين في عام 2023، حسبما قال أشخاص مطلعون على الخطة.

بحلول يوم الجمعة، توسطت الصين في اتفاق لاستعادة العلاقات بين إيران والسعودية، التي مرت سبع سنوات دون علاقات.

قال أشخاص إن القمة الأوسع بين إيران ومجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تمضي قدماً في وقت لاحق من هذا العام.

وتُظهر مبادرة شي الدبلوماسية أن بكين ترى دوراً مركزياً لنفسها باعتبارها وسيطاً جديداً للقوة في الشرق الأوسط، وهي منطقة استراتيجية كانت الولايات المتحدة فيها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً لعقود. لم يعد تركيز الصين حصرياً على تدفقات الطاقة والتجارة، ويشير دخول الصين في سياسات المنطقة إلى فصل جديد في المنافسة بين بكين وواشنطن.

الصفقة السعودية الإيرانية، التي تم تنسيقها خلف أبواب مغلقة في بكين الأسبوع الماضي، تتناول بعضاً من أكثر القضايا حساسية بين دولتين كانتا على طرفي نقيض في صراعات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ سنوات.

ووفقاً لمسؤولين سعوديين وإيرانيين وأميركيين، وافقت إيران على وقف تشجيع الهجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية من اليمن من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين سيطروا على أجزاء من البلاد ويقاتلون ضد تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية منذ 2015.

قال خبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، إن: "الصفقة تسمح للقادة الصينيين بتطوير تصوراتهم لدورهم العالمي، وهم يقوضون زعم الولايات المتحدة بأن النظام القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة هو الخيار الوحيد المسؤول الذي يمكن للحكومات اتخاذه، والطريقة الوحيدة لتعزيز الأمن".

إن إعادة فتح السفارات وتجديد العلاقات الدبلوماسية ليس من المرجح أن يخفف على الفور من التوترات الأمنية الطويلة التي قسمت الرياض وطهران لعقود من الزمن وغذت تنافسهما على الهيمنة الإقليمية.

يقول بعض المحللين الغربيين والإيرانيين، إن الصفقة لن تكون مستدامة دون مباركة الحرس الثوري الإسلامي، الفصيل المتشدد الذي جعل النفوذ المسلح في الشرق الأوسط حجر الزاوية في سياسته.

كانت هناك عدة محاولات فاشلة لإصلاح العلاقات منذ قطع البلدين العلاقات في عام 2016 بعد اجتياح السفارة السعودية في طهران وسط احتجاجات على إعدام الحكومة السعودية رجل دين شيعي بارز.

وقال مسؤولون أميركيون وسعوديون، إن إيران كانت هذه المرة متحمسة لإبرام صفقة مع أزمة عملة تعصف بالبلاد؛ مما أدى إلى زعزعة الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات الأميركية بسبب برنامجها النووي وبعد شهور من الاحتجاجات ضد حكم نظام الملالي".

(م ش)