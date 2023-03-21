صحف عالمية تتحدث عن رؤية جديدة لطهران بخصوص الشرق الأوسط وزيارة شي لروسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تبعات المصالحة السعودية الإيرانية على الشرق الأوسط وزيارة شي لروسيا.

ما هي رؤية إيران للشرق الأوسط بعد اتفاقها مع السعودية؟

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مقابلة أوضح فيها رؤية إيران بشأن اندماجها السلس في شرق أوسط أكثر استقراراً وسلاماً، بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وكانت إيران في السابق على خلاف مع الرياض وكذلك مع دول الخليج الأخرى. عملت إيران من خلال وكلاء وميليشيات في العراق ولبنان واليمن، ما أدى إلى تأجيج الصراعات - وتهديد إسرائيل أيضاً.

اليوم، يغيّر النظام الإيراني روايته - ليس في الخطاب المتعلق بإسرائيل، التي لا يزال يتعهد بتدميرها، ولكن تجاه دول أخرى.

وقال إن إيران تتطلع لمزيد من التجارة مع الخليج، وأضاف وزير الخارجية، الكويت والإمارات إلى القائمة، وكذلك السعودية، مشيراً إلى أن إيران تتوقع "حواراً أمنياً رفيع المستوى" مع السعوديين في المستقبل.

كما تتطلع إيران إلى حضور الاجتماعات القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO). كما تقدمت إيران بطلب للانضمام إلى مجموعة دول البريكس، وهو اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وهذا يعني أن إيران تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصين وروسيا، ويقال هذا في الوقت الذي يلتقي فيه زعماء إيران وروسيا. وتسعى طهران أيضاً إلى مزيد من التعاون البحري مع روسيا في المحيط الهندي.

بالإضافة إلى ذلك، تتعلق مصالح إيران ببناء علاقاتها مع الخليج، بما في ذلك العراق وعمان والمملكة العربية السعودية، وهذا من شأنه أن يعزز نوعاً من قوس من الترتيبات الجنوبية، يمتد من إيران عبر العراق والسعودية إلى عمان وحدود اليمن.

سيكون هذا تحوّلاً كبيراً عن السنوات الماضية، عندما كانت الجمهورية الإسلامية متورطة في دعم الحوثيين في اليمن عبر الشحنات البحرية السرية وغالباً ما تكون على خلاف مع الرياض وأبو ظبي. الآن تدّعي إيران أنها تريد تجربة الدبلوماسية، بدلاً من إطلاق البنادق عبر مراكب الداو الشراعية التي لا تحمل علامات في خليج عمان.

وقال أمير عبد اللهيان إن هناك قضايا أخرى على جدول الأعمال. تزعم إيران أنها لا تنحاز إلى أي جانب في الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أن التقارير تقول إنها زوّدت روسيا بطائرات بدون طيار.

فيما يتعلق بالولايات المتحدة، تواصل إيران الادعاء بأنها تعمل على تبادل الأسرى. وقال وزير الخارجية إن إيران تتطلع أيضاً إلى تحسين العلاقات مع مصر والأردن.

وتُلقي المقابلة مع وزير الخارجية الضوء على مخاوف إيران الشاملة اليوم ومحاولاتها إعادة الاندماج في الشرق الأوسط والعمل مع الدول على المستوى الدبلوماسي. في السابق، غالباً ما كانت إيران تعقد هذه الأنواع من الاجتماعات في الغالب مع تركيا وروسيا وقطر، والآن مع العراق وسوريا - لتوسيع مبادراتها".

شي جين بينغ يشيد بـ "القيادة القوية" لفلاديمير بوتين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في معرض تعليقها على زيارة شي لروسيا "أشاد شي جين بينغ بالقيادة القوية لفلاديمير بوتين حيث بدأ الزعيم الصيني زيارة دولة لموسكو لإظهار دعمه الحاسم للرئيس الروسي بعد أكثر من عام من غزو أوكرانيا.

وضع الزعيمان جبهة موحدة بعد لقائهما في الكرملين يوم الإثنين، واصفاً بعضهما البعض بـ "الصديق العزيز" حيث تبادلا التحية ووضع خطة سلام صينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ورحب الرئيس الروسي بمحاولة بكين للتوسط مع أوكرانيا وقال لشي إنه "اطلع بنفسه بالتفصيل" على مقترح السلام الذي أشاد به لاتباعه "مبادئ الإنصاف".

وكان الاجتماع هو الجزء الأول من زيارة دولة لروسيا استمرت ثلاثة أيام، بدأت يوم الإثنين، وتمثل ما وصفه بوتين وشي بأن العلاقة تزدهر على الرغم من الضغوط الغربية بشأن الحرب.

وقالت الولايات المتحدة، أهم حليف لأوكرانيا، إن خطة السلام الصينية ترقى إلى مستوى "التصديق على الغزو الروسي"من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتمنح موسكو الوقت لتجديد قواتها المستنزفة".

لكن أوكرانيا تجنبت انتقاد الخطة قبل مكالمة متوقعة بين شي والرئيس فولوديمير زيلينسكي في أعقاب زيارة الرئيس الصيني لروسيا، والتي ستكون المرة الأولى التي تحدثا فيها منذ بدء الحرب في شباط من العام الماضي.

وتشير زيارة شي إلى احتضان الصين لروسيا، وسط المواجهة العميقة بين موسكو والغرب، والتي قرّبت البلدين من بعضهما البعض بفضل عدم الثقة المتبادل في الولايات المتحدة.

وأكد شي أن روسيا كانت أول دولة زارها بعد إعادة تعيينه رئيساً لولاية ثالثة غير مسبوقة هذا الشهر. وفي إشارة إلى الانتخابات الروسية العام المقبل، قال إنه "على يقين من أن الشعب الروسي سيواصل دعمه القوي لبوتين".

(م ش)