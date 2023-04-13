صحف عالمية تتحدث عن إعادة ترتيب جيوسياسية واسعة جارية في الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، رفض عدة دول عربية عودة سوريا للجامعة العربية وتحسّن العلاقات بين السعودية من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى.

خمسة أعضاء من جامعة الدول العربية يرفضون إعادة سوريا إلى المجموعة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن: "الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي تواجه مقاومة من بعض حلفاء الرياض، وفقاً لمسؤولين عرب، في انتكاسة لمساعي المملكة لقيادة إعادة ترتيب جيوسياسية أوسع جارية في الشرق الأوسط.

وكانت آخر خطة للرياض هي دعوة دمشق إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 19 أيار. وقد صُممت هذه الخطوة لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، من شأنها إضفاء الشرعية على بناء العلاقات مع الأسد، ومن المقرر أن تساعد الرياض، في تعزيز نفوذ الأمير محمد في دمشق والمنطقة الأوسع.

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يوم أمس، إلى المملكة زيارة لم يعلن عنها من قبل، وهي أول زيارة من نوعها إلى النظام الملكي منذ أكثر من عقد.

ويقول المسؤولون العرب إن خمسة أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية، من بينهم المغرب والكويت وقطر واليمن، يرفضون الآن إعادة قبول سوريا في المجموعة. وأضافوا أنه حتى مصر، التي أحيت العلاقات مع سوريا في الأشهر الأخيرة وهي حليف قوي للسعودية، تقاوم عودة سوريا إلى الجامعة.

قال متحدث باسم الوزارة إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ الأمم المتحدة يوم الإثنين أنه يؤيد تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يتطلب خريطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا.

في حين أن الأغلبية البسيطة ستكون كافية لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، فإن الإجماع فقط سيكون ملزماً لجميع الأعضاء ويوفر الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي: "لا يوجد إجماع عربي في الوقت الحالي بشأن مسألة إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية".

وقال المسؤولون العرب إن بعض الدول التي تعارض إعادة قبول سوريا ضاعفت من مطالبها، بما في ذلك دعوات إلى دمشق بقبول القوات العربية لحماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات، ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في البلاد.

في حين أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يحتقرون الأسد وأفعاله ضد شعبه، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.

إذا لبّت دمشق مطالب الدول الرافضة، فقد تفتح الطريق ليس فقط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ولكن أيضاً ستسمح لها بتوسيع جهدها للضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد، على حد قول المسؤولين العرب، كما قالوا إن الأسد لم يُظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي".

السعودية تستضيف مسؤولين إيرانيين وسوريين مع تحسّن العلاقات في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل "استضافت المملكة العربية السعودية وفوداً من إيران وسوريا يوم أمس، في الوقت الذي تستعد فيه دول الخليج لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الانقسامات المريرة.

وبعد ساعات فقط من إعلان وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وصول وفد إلى الرياض، أعلنت المملكة عن وصول وزير الخارجية السوري إلى جدة - وهي أول رحلة من نوعها منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

ومع توقّع وصول الرئيس الإيراني إلى السعودية قريباً، وتفاوض السعوديين مع المتمردين الحوثيين في اليمن هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء القتال هناك، يأمل البعض في منطقة الخليج المضطربة أن يكون هذا إيذاناً بأوقات أكثر هدوءاً في المستقبل.

ويجتمع ممثلو تسع دول عربية يوم الجمعة، في جدة لمناقشة السماح للرئيس السوري بشار الأسد المعزول منذ فترة طويلة بحضور قمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران عن وصول الوفد الإيراني إلى الرياض لتمهيد الطريق لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، بعد سبع سنوات من انقطاع العلاقات.

وتأتي الزيارة بعد أن قام وفد سعودي برحلة مماثلة إلى العاصمة الإيرانية، وتأتي في أعقاب اجتماع تاريخي في الصين بين وزيري خارجية الحكومتين اللتين تعهدا بإحلال الاستقرار في المنطقة المضطربة.

وتوجهت دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، بحسب طهران. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى السعودية منذ أن حضر محمود أحمدي نجاد اجتماعاً إقليمياً في مكة عام 2012.

وتأتي فورة النشاط الدبلوماسي في أعقاب إعلان الشهر الماضي التاريخي الذي توسطت فيه الصين أن إيران والسعودية، اللتين دعمتا أطرافاً متعارضة في صراعات حول الشرق الأوسط، ستعملان على استئناف العلاقات.

ومع تنامي الاتصالات، تتفاوض المملكة أيضاً مع المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، بعد ثماني سنوات من بدء تدخل عسكري بهدف إزاحتهم عن السلطة في جارتها الفقيرة.

ويقول محللون إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تريد الآن الخروج من حرب الثماني سنوات للتركيز على المشاريع المحلية التي تهدف إلى تنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة.

ورحبت واشنطن بحذر بالتقارب بين السعوديين وإيران خصم الولايات المتحدة على الرغم من دور الصين التي تعتبرها أكبر منافس عالمي لها.

وأبدت إسرائيل قلقها حيال ذلك، حيث ابتعد السعوديون عن التطبيع مع الدولة اليهودية من خلال تحسين علاقاتها مع طهران، بينما وجهت ضربة لجهود القدس لتشكيل تحالف إقليمي للدول العربية ضد إيران".

(م ش)