صحف عالمية تسلط الضوء على الهجمات التركية والمواجهة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، الهجمات التي يتعرض لها الكرد في سوريا والعراق.

يجب أن تمنع دبلوماسية اللحظة الأخيرة اندلاع موجة جديدة من العنف في سوريا والعراق

قال محرر صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قد لا يكون في سوريا ما يقرب من 7 ملايين نازح داخلياً(آخرين)، إذا عملت الدبلوماسية العالمية كما ينبغي. ولكن على الرغم من القدر الكبير من الاهتمام الأجنبي، بعد أكثر من عقد من بداية الحرب الأهلية، فإن الحل القوي بما يكفي لبدء إعادة بناء شاملة وذات مغزى لا يزال بعيد المنال.

في حين أنه ليس مدمراً بنفس القدر، فإن العراق، الجار، يواجه أيضاً مستويات خطيرة من عدم الاستقرار. محلياً، الفساد منتشر، والاقتصاد ينهار. ويبدو أن السياسيين غير قادرين أو غير راغبين في تغيير المسار خارجياً، أصبحت البلاد هدفاً للتدخل الأجنبي المعوق.

الآن، يبدو أن كلا البلدين يدخلان مرحلة خطيرة بشكل خاص، والتي لا يمكن حلها بأمان ودائم إلا من خلال الدبلوماسية المركزة رفيعة المستوى.

وفي سوريا، ربما يكون الوضع أكثر إلحاحاً، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده ستصعد الضربات الجوية الحالية ضد الأهداف الكردية في سوريا من خلال شن عملية برية.

في اليوم نفسه، قالت الولايات المتحدة إن الضربات التركية في شمال سوريا عرضت بعض أفرادها للخطر، إنه تحذير مبكر لمدى تعقيد وتكلفة الغزو البري التركي، ولماذا يجب تجنبه بأي ثمن.

هناك خياران مختلفان تماماً حول كيفية تطور الأمور من هنا، الأول هو الاستمرار في عادة التقاعس عن العمل لسنوات طويلة والحفاظ على الوضع الراهن الخطير. حيث يتحمل اللاعبون الرئيسيون فراغات السلطة الخطيرة والتوترات المستمرة، والتي كان ينبغي حلها منذ سنوات، والآخر هو أن احتمال اندلاع جولة جديدة وخطيرة من الأعمال العدائية في سوريا والعراق يعيد تنشيط الدبلوماسية".

مع الهجمات على الكرد، يهدف أردوغان إلى إضعاف المعارضة قبل الانتخابات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تقرير لها "ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمال توغل بري في شمال سوريا والعراق بعد أن شنت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية على قواعد كردية في البلدين.

ووردت أنباء عن مقتل العشرات في الغارات الجوية التركية التي تلت ذلك على أهداف سورية وعراقية وقعت في نهاية الأسبوع.

وحذر أردوغان من أن الحملة العسكرية قد تشمل قوات برية، ومع ذلك، يعتقد خبراء إقليميون أن تصعيد التوتر التركي الكردي هو أساساً ذريعة تهدف إلى تعزيز فرص أردوغان لإعادة انتخابه.

قال غوني يلدز، الصحفي والخبير السابق بمركز أبحاث عن تركيا، إن توقيت الحملة العسكرية يبدو أنه ذو دوافع سياسية.

وأوضح يلدز أن "هناك انتخابات مقبلة لأردوغان في حزيران والناخبون الكرد في تركيا هم من بين الناخبين الرئيسيين الذين سيقررون من لن يكون الرئيس المقبل. إذا صوت الكرد في تركيا لمرشح المعارضة، فإن أردوغان سيكون في خطر كبير بعدم انتخابه".

وقال يلدز، أردوغان يدفع بسياسة مناهضة الكرد تهدف إلى زرع الانقسام في كتلة المعارضة التركية وبالتالي تعزيز موقفه.

وأوضح أنه "عندما يرد الكرد في تركيا على الهجمات التركية في سوريا، فإن المعارضة ستقف على الأرجح إلى جانب الحكومة أو تدعم التوغل، وقد يؤدي ذلك إلى انقسامات داخل المعارضة التركية"، مضيفاً أن هذه الخطوة أيضاً لها أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المرأة التي كانت وراء تفجير إسطنبول تدعى أحلام البشير البالغة من العمر 23 عاماً. على الرغم من أن أنقرة سارعت إلى اتهامها بأنها مدعومة من قبل الجماعات الكردية، إلا أن تقارير أخرى تشير بدلاً من ذلك إلى أن البشير على صلة بالجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

وأكد يلدز أن "المشتبه بهم الآخرين المرتبطين بهذه المرأة هم جزء من المعارضة السورية الإسلامية وليسوا من الجماعات الكردية. منذ اللحظة الأولى، كانت الحكومة التركية تلقي باللوم على الكرد لوقوفهم وراء الهجوم، لكن الأدلة المتداولة تُظهر أنه من الصعب استنتاج ذلك".

روسيا ترسل القوات الخاصة للجبهة الأوكرانية وسط خسائر مرتفعة

قالت صحيفة تليغراف البريطانية إن "وزارة الدفاع الروسية نقلت قواتها الخاصة، من خيرسون إلى إقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاستخبارات البريطانية، تقول إن القوات المحمولة جواً، والتي تعد أفضل عناصر القوات الروسية على الإطلاق، تم الدفع بها إلى المعارك، من جديد على الرغم من حال الإنهاك التي تعانيها حاليا بعد نحو 9 أشهر من القتال المستمر.

وتم تعزيز هذه القوات، بقوات من الاحتياط، الذين تم تجنيدهم قبل أسابيع، وهم العناصر الذين سيشكلون عبئاً على القوات الخاصة بكل الأحوال، كما كانت القوات الخاصة، جزءاً من قوات الدفاع عن مدينة خيرسون، والتي صدرت الأوامر بالانسحاب منها قبل أسابيع.

إن سمعة القوات الخاصة الروسية، تسبقها إلى المعارك، حيث أنهم عرفوا بالقوة، والشراسة القتالية، واستخدمتهم الحكومة الروسية كقوات للصدمة، ومهاجمة المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، كييف، خلال الأيام الأولى للغزو.

وتعيد القوات الروسية انتشارها في إقليم الدونباس، بعد الانسحاب من خيرسون، وهو ما جعل الخبراء الغربيين يحذرون من معارك أكثر ضراوة، في الأسابيع المقبلة، خاصة بعدما جعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الاستيلاء على الإقليم بالكامل، أولوية لبلاده.

وتتوقع وزارة الدفاع البريطانية أن إحدى أبرز المهام المنتظر أن تتولاها القوات الخاصة، الروسية، ستكون دعم خطوط الدفاع في منطقة كريمينا سفاتوفا، في منطقة لوهانسك أوبلاست، أو تدعيم خطوط الهجوم على مدينة بوخموت، في المنطقة نفسها".

(م ش)