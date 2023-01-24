صحف عالمية.. تركيا تنجرف أكثر نحو الاستبداد والعراق يعاني وسط أزمة العملة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، الانتخابات في تركيا وأزمة العملة في العراق.

ما الذي يمكن توقعه في الفترة التي تسبق الانتخابات التركية؟

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها إن" حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اقترح إجراء الانتخابات في منتصف أيار.

جرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد عام 2018 وقبل ذلك عام 2014، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية مرتين منذ عام 2015. وأصبحت تركيا أكثر استبداداً في العقدين الماضيين، حيث قام حزب العدالة والتنمية بسجن العديد من أعضاء المعارضة وأغلقت جميع وسائل الإعلام المعارضة تقريباً.

ويعتقد بعض المعلقين أن هذه ستكون آخر انتخابات ديمقراطية في تركيا يوجد فيها أي شكل من أشكال الديمقراطية، يمكن أن تكون الأزمات مع اليونان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأرمينيا وسوريا على جدول الأعمال قبل بدء التصويت.

ويعكس انجراف أنقرة إلى الاستبداد نفس الاتجاه في بلدان أخرى، مثل روسيا وفنزويلا. ومع ذلك، وافق الناخبون الأتراك على الاستفتاءات المختلفة التي حولت البلاد إلى دولة الحزب الواحد، مما يجعل القضية أكثر تعقيداً.

واليوم، يُسجن الأتراك لسنوات لمجرد انتقادهم الرئيس، البلاد بالكاد لديها احتجاجات، وسائل الإعلام التركية المدعومة من الدولة، هي قنوات دعائية بحتة، لا يوجد انتقاد صريح لحزب العدالة والتنمية.

لكن عند إجراء الانتخابات، لا يبدو أن الحزب الحاكم سيحصل على أكثر من نصف الأصوات، مما يدل على أنه حتى لو تخلصت من جميع وسائل الإعلام المستقلة وسيطرت على القضاء والجيش، وسجنت المعارضين السياسيين، فسيظل الناس معارضين لأردوغان.

ويعتمد الحزب الحاكم في تركيا على اختلاق تهديدات "الإرهاب" لبث الرعب في نفوس ناخبيه، والترويج لمؤامرات مختلفة كذريعة لاعتقال الخصوم السياسيين من أجل دحر المؤامرات ضد الدولة.

وعندما لا يحارب الحزب الحاكم "الإرهابيين" أو يهدد أرمينيا وإسرائيل واليونان، فإنه يخلق أزمات مع أوروبا عام 2020، استخدمت تركيا جريمة قتل وقطع رأس إرهابي إسلامي للمدرس الفرنسي صمويل باتي لإثارة الجدل، كما تواصل تركيا إثارة الخلاف مع السويد بشأن محاولاتها للانضمام إلى الناتو.

ويعمل الحزب الحاكم أيضاً مع روسيا وإيران بينما يهدد الناتو، على الرغم من كونه عضواً في الناتو، فضلاً عن التهديد بشن عملية جديدة في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة".

رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي وسط انخفاض العملة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" انخفض الدينار بشكل حاد مقابل الدولار في أسواق العملات غير الرسمية منذ منتصف تشرين الثاني؛ مما رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى لعامة العراقيين.

وأقال رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني محافظ البنك المركزي في البلاد وسط غضب متزايد من ضعف العملة المحلية في الأسابيع الأخيرة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات.

وانخفض الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي في أسواق العملات غير الرسمية منذ منتصف تشرين الثاني، مما رفع تكلفة المعيشة للعراقيين العاديين في اقتصاد البلاد المعتمد على الدولار. وجرى تداول الدينار في أحدث تداول له يوم الإثنين عند نحو 1600 دينار للدولار مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1460 ديناراً.

وأدى ضعف الدينار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي، مما أضر بالعراقيين العاديين الذين كان السوداني يعتمد على دعمهم.

ويلوم الكثير من العراقيين الولايات المتحدة على ضعف الدينار، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي العراقي في فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني في خطوة للحد من غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات المرسلة إلى إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تخضع لعقوبات شديدة.

ومنذ أن دخلت الإجراءات حيز التنفيذ، تم حظر 80٪ أو أكثر من التحويلات البرقية بالدولار اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين".

(م ش)