صحف عالمية.. تركيا بصدد ترحيل كرد إيران المحكوم عليهم بالإعدام

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، تخطيط الحكومة التركية لترحيل كرديين محكوم عليهما بالإعدام إلى إيران، والملف النووي الإيراني.

تركيا بصدد ترحيل الكرد الإيرانيين الذين يواجهون الإعدام في إيران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " تخطط الحكومة التركية لترحيل كرديين إيرانيين إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث يواجهان الإعدام؛ لدورهما في الاحتجاجات التي اجتاحت الأمة عامي 2017 و2018 ضد سياسات طهران.

وأفادت شبكة أرتي جرجيك التركية لأول مرة الأسبوع الماضي عن عمليات الترحيل المقررة للزوجين، حسين منباري وشوقار محمدي.

قال محامي الزوجين، دويغو إنيغولو، لأرتي جرجيك: "وصل الزوجان إلى تركيا منذ ثلاثة أشهر. هم محتجزون حالياً في مركز، تم اتخاذ قرار الترحيل لعدم حيازتهم بطاقات هوية".

وبحسب أرتي غيرجيك، قال إنيغولو عن الكرد الإيرانيين في مركز الاعتقال: "لقد شاهدنا دموعهم وذعرهم. وأوضحوا أنهم حكموا عليهم بالإعدام وأنهم سيفقدون حياتهم إذا أعيدوا إلى إيران، وأن العديد من أصدقائهم قد اختفوا بالفعل بعد أن اعتقلتهم الحكومة".

وعند سؤاله عن تقرير أرتي جرجيك، قال أوزاي بولوت، وهو صحفي تركي "قال محاميهم دويغو إنيغولو إنه منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة في إيران، أجازت الحكومة الإيرانية أحكام الإعدام بسرعة".

وأضاف بولوت "لماذا قرر مسؤولو الحكومة التركية ترحيل هذين الزوجين وهم يعلمون أنهم سيقتلون إذا تم ترحيلهم إلى إيران؟ لأن تركيا ليست دولة ديمقراطية. لا تُتخذ القرارات المتعلقة باعتقال أو سجن أو فصل حتى المعارضين الأتراك وفقاً للقانون، ولكن لأسباب سياسية. وتلعب العلاقة الوثيقة بين تركيا وإيران أيضاً دوراً في معاملة تركيا التعسفية للاجئين الإيرانيين".

وأشار بولوت إلى أنه "وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا، فإن الحكومة التركية ملزمة بالتخلي عن معاملتها التعسفية واللاإنسانية للزوجين الإيرانيين وقبول طلب اللجوء الخاص بهما. تخيل الهروب من استبداد النظام الإيراني لينتهي به الأمر في طغيان نظام أردوغان، هذا هو واقع اللاجئين السياسيين الإيرانيين الآن. وإلى أن تتحرر إيران، سيبقى هذا الكابوس واقعهم".

بالنسبة لإيران، الصفقة النووية لم تمت بعد

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها " هل ماتت المفاوضات حول اتفاق نووي جديد مع إيران؟ تم طرح هذا السؤال على المفاوض الأمريكي روبرت مالي يوم الخميس الماضي في مقابلة مع راديو فاردا. أجاب مالي أن كتابة النعوات ليست وظيفته. وظيفته هي حماية وتعزيز المصالح الأمريكية.

يبدو أن هذا، في الوقت الحالي، هو الرد الرسمي على اقتباس من الرئيس الأمريكي جو بايدن مفاده أن الاتفاق النووي "مات، لكننا لن نعلن عنه".

إلى أي مدى ماتت المحادثات حقا؟ من الممكن الحصول على إجابة من تصريح لوزير الخارجية الإيراني، الذي التقى مع كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن الأسبوع الماضي.

بعد لقائه مع بوريل، غرد عبد اللهيان، "اتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق. النافذة مفتوحة، لكن ليست إلى الأبد". ليس من الواضح ما هي "الخطوات النهائية" التي قصدها، لكن عبد اللهيان قال يوم الخميس الماضي إنه فهم أن واشنطن مستعدة أيضاً لاتخاذ الخطوات النهائية اللازمة للتوصل إلى اتفاق.

في المقابل، في أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وإن الولايات المتحدة لا ترى حالياً أي فرصة للتوقيع على الاتفاق في أي وقت قريب أو بعيد.

وتواصل إيران حوارها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قبل ثمانية أيام، حضر وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لبحث سبل التفتيش على المواقع التي عُثر فيها على آثار لليورانيوم المخصب رغم أن إيران لم تعلن أنها منشآت نووية.

بالنسبة للقوى الغربية، فإن تفتيش هذه المواقع والحصول على معلومات مفصلة عنها هو شرط أساسي لمواصلة المفاوضات. تصر إيران على أنها قدمت كل المعلومات الضرورية، وحقيقة أنه تم العثور على آثار لليورانيوم المخصب في هذه المواقع لا تعني أنها كانت منشآت نووية. لكن حتى الآن رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاعم إيران.

ويعتقد أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حققت تقدماً، حيث من المتوقع أن يزور وفد آخر مرة أخرى في كانون الثاني، برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي. من المفترض أن الأخير لن يخطط للمجيء إذا كان يعتقد أن المفاوضات لا طائل من ورائها وأن أمريكا قد قررت بالفعل التخلي عنها نهائياً.

كما حضر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المؤتمر في الأردن والتقى هناك بنظيره الإيراني. وكتب أمير عبد اللهيان على تويتر بعد ذلك "لقد وعدني زميلي السعودي بأن بلاده تريد مواصلة الحوار مع إيران".

لم ترد المملكة العربية السعودية، لكن المثير للاهتمام بشكل خاص في هذه التغريدة أنها أعقبت ثلاثة أشهر من قيام إيران بالهجوم على الرياض، متهمة السعوديين والأمريكيين والإسرائيليين بتشجيع التظاهرات الجماهيرية في إيران.

قبل اندلاع التظاهرات، عقدت إيران والسعودية خمس جولات من المحادثات بهدف تجديد العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها في عام 2016.

إيران والمملكة العربية السعودية لديهما بعض المصالح المشتركة الهامة، وتشمل إنهاء الحرب في اليمن وحل الأزمة السياسية في لبنان.

لكن قبل كل شيء، تشعر إيران بالقلق من حدوث تغيير في اتجاه الصين قد يحرمها من حليفها الرئيسي.

كانت طهران منزعجة بشكل خاص من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض قبل أسبوعين، والتي أصدر خلالها بياناً مشتركاً لقادة دول الخليج. وشدد البيان على ضرورة إجراء "حوار شامل" لمعالجة "الملف النووي الإيراني" و "أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار" و "دعمها للجماعات الإرهابية والطائفية والمنظمات المسلحة غير الشرعية" و "انتشار الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وحذر الخبير الإيراني في شؤون الصين، أبو الفضل كودي، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، من أن دول المنطقة الأخرى "تحل محل إيران بسرعة" في العلاقة مع بكين. وبالتالي، قال، "يجب على إيران أن تنشئ على الفور وكالة خاصة لإدارة العلاقة مع الصين".

وتعرف إيران جيداً أنه على الرغم من تجارتها وصداقتها مع الصين، فإن تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها البلدان - والتي دعت إلى ضخ استثمارات صينية بمئات المليارات من الدولارات على مدار 25 عاماً - يعتمد على رفع العقوبات الدولية. وهذا يعني توقيع اتفاق نووي جديد.

وعلاوة على هذه الضغوط الخارجية، هناك انتقادات داخلية متزايدة لأداء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. اعتباراً من الأسبوع الماضي، لم يقدم رئيسي البرلمان بعد اقتراح ميزانيته للعام المقبل، لذا يظل حجم الميزانية لغزاً.

بالنظر إلى كل هذا، أصبح الاتفاق النووي أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لإيران".

(م ش)