صحف عالمية.. تحذيرات من مخاطر دواعش المخيمات

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، مخاطر استمرار وجود الدواعش في المعسكرات السورية، والعلاقات الصينية الروسية.

ترك أعضاء داعش في المعسكرات قد يكون له "عواقب غير مقصودة"

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: "حذر مستشار الحكومة لشؤون الإرهاب من أن ترك شميمة بيغوم وأعضاء سابقين آخرين في داعش انضموا من المملكة المتحدة في المعسكرات السورية قد يكون له "عواقب غير مقصودة".

وقال جوناثان هول، المراجع المستقل لقانون الإرهاب، إن الوزراء رفضوا طلبه الرسمي بضرورة مراجعة سلطات الحرمان من الجنسية المثيرة للجدل حيث يتم احتجاز العشرات من الجهاديين المحليين إلى أجل غير مسمى في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وقال لصحيفة إندبندنت، إن تجريد الأشخاص من الجنسية البريطانية أصبح "القوة الأساسية لمكافحة الإرهاب للتعامل مع أعضاء تنظيم داعش في الخارج ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة".

وقال هول: "إنني أتساءل ما إذا كانت سياسة الحرمان ستؤدي في النهاية إلى عواقب غير مقصودة".

وأضاف: "الكثير من البلدان الأخرى تعيد الأشخاص إلى أوطانهم، وهذا يطرح السؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة لا تستطيع أيضاً إدارة المخاطر".

وقال "يمكن أن تكون الملاحقة القضائية صعبة حقاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا في سوريا والعراق، لكن لدينا آلة مكافحة الإرهاب جيدة التنسيق للغاية، ولدينا مجموعة من السلطات المدنية".

وقالت منظمة "ريبريف" الخيرية القانونية، إن المملكة المتحدة أصبحت الآن "بعيدة عن الخطى" مع شركاء أمنيين مثل الولايات المتحدة وكندا، الذين يعيدون الرجال والنساء والأطفال من معسكرات الاعتقال. وقالت مديرتها مايا فوا: "بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تجرد الجنسية بالجملة وآخر حلفائنا الذين يرفضون إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا".

وأضافت: "في كل مرة يعيد فيها أحد حلفائنا رعاياه إلى الوطن، كما فعلت فرنسا وإسبانيا وأستراليا وكندا في الأشهر الماضية، فإنه يظهر سياسة حكومة المملكة المتحدة لما هي عليه حقاً، موقف سياسي يهتم أكثر بالعناوين الرئيسية من أرواح البريطانيين".

خسرت شميمة في الجولة الأخيرة من معركتها القانونية بشأن القرار يوم الأربعاء على الرغم من أن المحكمة خلصت إلى أنه ربما تم تهريبها إلى سوريا للاستغلال الجنسي كفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.

يوجد العشرات حالياً في منشآت تديرها قوات سوريا الديمقراطية، التي دعت الدول الأجنبية مراراً إلى إعادة مواطنيها.

وشهدت العديد من مراكز الاحتجاز محاولات هروب عنيفة وعمليات هروب عديدة، بينما تحرض داعش على الهجمات لتحرير المقاتلين وزوجاتهم وأطفالهم.

وفي الداخل، حذرت الجماعات الإنسانية من انتشار التلقين والتواصل الجهادي، تعرضت سجينات للاغتصاب والقتل، بينما توفي سجين بريطاني واحد على الأقل في ظروف غامضة".

دبلوماسي صيني يشيد بقوة العلاقات الروسية في اجتماع بوتين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: " قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الزعيم الصيني، شي جين بينغ سيزور موسكو، حيث أشاد الجانبان بمرونة الشراكة الصينية الروسية في مواجهة العداء المتزايد مع الغرب.

وخلال اجتماع في موسكو مع وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، قال بوتين، إن البلدين اتفقا على زيارة شي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي كان يخطط لرحلة إلى موسكو في نيسان أو أيار، ربما لتتزامن مع احتفال روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولم يحدد بوتين توقيت زيارة شي في تصريحاته يوم الأربعاء.

وتعمقت الشراكة بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، مما أزعج الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أعلن كلا البلدين أن صداقتهما "لا حدود لها". مدت الصين شريان الحياة الاقتصادي لروسيا، التي تكافح مع العقوبات الغربية.

وقال بوتين لوانغ، يوم الأربعاء إن "العلاقات الدولية صعبة اليوم" والتعاون بين روسيا والصين "مهم للغاية لتحقيق الاستقرار في الوضع الدولي"، ورد وانغ بأن العلاقات بين بكين وموسكو تتعرض لضغوط من المجتمع الدولي.

وقال من خلال مترجم "بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع موسكو لصالح بلداننا والعالم بأسره".

وجاء الاجتماع الصيني الروسي في اليوم الأخير من سلسلة الأحداث الدبلوماسية غير العادية التي تعكس التنافس العالمي بين القوى مع إعادة ترتيب الحرب في أوكرانيا الأولويات الدبلوماسية. كما أوضح الاجتماع استمرار العداء بين الغرب وكل من الصين وروسيا، على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها بكين لمواجهتها".

(م ش)