صحف عالمية.. تأثيرات الزلزال على الشرق الأوسط ومسؤول أوروبي رفيع يتمسك بالاتفاق النووي مع إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تأثير زلزال، أمس على علاقات الشرق الأوسط، وتمسك بوريل بالاتفاق النووي مع إيران.

زلزال تركيا وسوريا وتأثيره على الشرق الأوسط

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها "سيكون للزلازل الهائلة، يوم الإثنين تداعيات على بقية الشرق الأوسط. وسيؤدي بعضها إلى تدفق المساعدات إلى المناطق المتضررة، في حين أن البعض الآخر، قد يكون له عواقب مهمة على العلاقات بين البلدان في المنطقة.

لقد سارعت إسرائيل إلى دعم تركيا، وقد رسمت وزارتا الخارجية والدفاع على حد سواء صورة لحكومة تعمل في وحدة لمساعدة جارتها وحليفتها.

وتحسنت العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل ملحوظ في العام الماضي، بما في ذلك من خلال الزيارات رفيعة المستوى والعلاقات الدبلوماسية. ستثبت هذه العلاقة الآن أنها مثمرة، حيث من المرجح أن تشارك إسرائيل بشكل كبير في دعم جهود الإغاثة. سيكون هذا مهماً لإظهار الشعب التركي مدى اهتمام إسرائيل من خلال مساعدة النازحين وبث صورة إيجابية للعلاقات في المنطقة، فضلاً عن التعايش من النوع الذي تصوره اتفاقات أبراهام، ولكن ما قد ينتج عن هذا هو روابط أقوى، من المحتمل أن تكون هناك تحديات في المستقبل.

أما الدمار في سوريا فقد كان هائلاً، المناطق المتضررة هي بالفعل موطن لملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية، والذين يعيشون في كثير من الأحيان في مخيمات أو في مساكن بسيطة.

تُظهر مقاطع الفيديو مناطق بأكملها مدمرة، ومناطق تفتقر بالفعل إلى البنية التحتية والمستشفيات وكذلك إمكانية الوصول إلى الإغاثة الإنسانية.

أما إيران، التي تدعم النظام السوري، تتعامل بالفعل مع زلزالها في شمال غربها. كيف يمكن لإيران، التي تخضع هي الأخرى للعقوبات، المساعدة؟ هل سيتمكن أحد من تنسيق الجهود في سوريا؟ بالنظر إلى المشهد المنقسم والقتال وحقيقة أن العديد من الدول قد أمضت وقتاً أطول في قصف سوريا أكثر من المساعدة في إعادة بنائها، فهل سيحصل السوريون بالفعل على أي شيء؟ هل من الممكن أن تندلع مجاعة أو أسوأ بسبب هذه الكارثة؟

هل من الممكن أن يتم تخفيف العقوبات على سوريا للسماح بمرور المزيد من المساعدات؟ يمكن أن تكون الزلازل نقطة تحول لسوريا وقدرتها على إصلاح العلاقات مع تركيا وتطبيع العلاقات.

هل يمكن أن يمنح هذا حكام تركيا العذر للقاء نظام بشار الأسد وجهاً لوجه، وهل يمكن أن يغير ذلك خطوط الصراع التي قسمت البلاد؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى وضع التوترات في مقدمة أولوياتها؟

وزار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف العراق في الوقت الذي تتطلع فيه موسكو إلى الجمع بين تركيا وإيران وسوريا وروسيا للاجتماع؛ لإجراء محادثات تطبيع. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة غاضبة من إيران بشأن صادرات الطائرات بدون طيار إلى روسيا لمساعدتها في غزو أوكرانيا.

هل الزلازل والخسائر الهائلة التي سببتها ستدفع هذه البلدان إلى التخلي عن شكاواها لمساعدة المدنيين؟ تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في شرق سوريا.

تعمل قوات سوريا الديمقراطية في مدن رئيسية ليست بعيدة عن المناطق المتضررة. هل ستقرر الولايات المتحدة والتحالف المناهض لداعش أخيراً أن لها أكثر من مجرد دور عسكري وتوفر بعض الدعم الإنساني؟

من الممكن أن تتوقف تركيا والميليشيات التي تدعمها في سوريا عن مهاجمة المدنيين وتكون على استعداد لترك الحرب التي لا نهاية لها جانباً لمدة شهر وترك القوافل الإنسانية تمر عبر منبج أو كوباني أو مناطق أخرى.

كانت تركيا تهدد منذ فترة بغزو هذه المناطق وكثيراً ما قصفت الأشخاص الذين يعيشون هناك. الآن بعد أن أضرت الزلازل بالكثير، هل من الممكن أن توقف أنقرة القتال وتتعاون لإنقاذ الأرواح؟ هل تستطيع الولايات المتحدة أن تصعد وتضرب مثالاً مع الروس في سوريا لتقديم المساعدة بدلاً من إثارة الجدل؟

وقد أعرب القادة الكرد في المنطقة عن تعاطفهم مع ضحايا الزلازل. ربما، في أعقاب ذلك، يمكن تقليل الصراعات التي قسمت المنطقة مؤقتاً، وسيتمكن الكرد والأتراك وغيرهم من العمل سوياً".

دبلوماسي الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران هو السبيل الوحيد لوقف برنامج طهران النووي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " يرفض كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التخلي عن جهود إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حتى في الوقت الذي تقوم فيه طهران بقمع المحتجين في الداخل وتساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وفي قطار آمن عائد من رحلة لزعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف، قال بوريل لصحيفة وول ستريت جورنال، إن منتقدي جهوده لإحياء الاتفاقية ربما "لا يقدرون بما فيه الكفاية" مخاطر إيران نووية.

وقال "على حد علمي، لا يوجد بديل لهذه الصفقة؛ لمحاولة تجنب أن تصبح إيران دولة نووية".

ومع ظهور إدارة بايدن على نحو متزايد غير مبالية بمصير الاتفاقية، وجد بوريل - منسق المفاوضات النووية - نفسه يتعرض لهجوم من معارضي الاتفاقية. إنهم يرون أنه يجسد ارتباط أوروبا بالاتفاق، الذي رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل قيود صارمة ولكنها مؤقتة على برنامج طهران النووي.

لا تزال فرنسا وبريطانيا وألمانيا - التي تفاوضت على اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة مع إيران - تدعم إحياء الصفقة. لكن معظم الدبلوماسيين الأوروبيين متشائمون بشأن بقاء الاتفاقية.

السياسي الإسباني المخضرم البالغ من العمر 75 عاماً يتعرض أيضاً لضغوط من طهران.

حذرت إيران من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران والاقتراح الألماني بإدراج الحرس الثوري الإيراني؛ كمنظمة إرهابية يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقات والمخاطر على الأمن الأوروبي.

بوريل، الذي أوقع نفسه أحياناً في المتاعب بسبب حديثه الواضح، يصر على أن دوره كمنسق للدبلوماسية النووية لا يمنعه من الضغط على طهران بشأن أفعالها في الداخل أو في الخارج. وهو يتحدث بانتظام إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

إن ادعاء بوريل بأن اتفاقية عام 2015 هي الطريقة الوحيدة؛ لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، هو ادعاء يعارضه بشدة معارضو إحياء الاتفاق النووي في الولايات المتحدة، زادت صفوف المتشككين في الدبلوماسية مؤخراً لتشمل بعض الأشخاص الذين أيدوا بقوة الصفقة في عام 2015".

(م ش)