صحف عالمية.. صراع أميركي صيني غير مباشر في أوكرانيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، الدعم الأميركي لكييف والدعم الصيني لروسيا.

بايدن يتعهد بتقديم "دعم ثابت" لأوكرانيا خلال زيارة مفاجئة إلى كييف

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " قام الرئيس الأميركي، جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الإثنين، في إظهار للالتزام الأميركي قبل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي رحلة غطتها السرية لأسباب أمنية بعد شهور من التخطيط، أعلن بايدن عن 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية الجديدة.

وقال بايدن: "أنا هنا لأظهر دعمنا الثابت لاستقلال الأمة وسيادتها وسلامة أراضيها"، وتعهد بالوقوف إلى جانب أوكرانيا "طالما استغرق الأمر".

وجاءت الرحلة في لحظة محورية في الحرب، حيث تناقش الدول الغربية المدى الذي يجب أن تذهب إليه في تسليح كييف، بينما يستعد الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً لحملة إعادة انتخاب محتملة.

وتدعو أوكرانيا إلى سرعة تسليم أسلحة غربية بمليارات الدولارات، بينما زادت روسيا هجماتها وتستعد لهجوم أكبر، على الرغم من توقف تقدمها حتى الآن.

وشكر الرئيس، فولوديمير زيلينسكي بايدن على قدومه في "أصعب وقت" لبلاده، قال زيلينسكي في ظهور مشترك في قصر مارينسكي، مقر إقامته الرسمي: "هذه المحادثة تقربنا من النصر".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيسين سعيا إلى رسم خريطة للعام المقبل، بما في ذلك "فهم مشترك" للأهداف "وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعمها بشكل أكثر فعالية إلى جانب حلفائنا وشركائنا".

وتشبه الزيارة الرحلات السرية التي قام بها رؤساء الولايات المتحدة السابقين في زمن الحرب إلى العراق وأفغانستان - لكنها كانت أكثر جرأة؛ لأن القوات الأميركية لم تكن على الأرض للمساعدة في تقديم الدعم. وقال سوليفان إن واشنطن نبهت روسيا قبل وصول بايدن "لأغراض عدم التضارب".

تأتي صور الرجلين في الوقت الذي شكك فيه بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مساعدة طويلة الأجل لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يطلب بايدن في الأسابيع المقبلة مزيداً من الأموال من الكونغرس؛ لتقديم مساعدة مميتة لأوكرانيا. وقد تجبر هذه الخطوة القيادة الجمهورية الجديدة لمجلس النواب على توضيح موقفها من هذه القضية، وكذلك الإشارة إلى كيفية لعبها في انتخابات عام 2024.

الرحلة إلى أوكرانيا هي الأولى لرئيس أميركي منذ ما يقرب من 15 عاماً، لكنها تأتي بعد سلسلة من الزيارات قام بها قادة غربيون آخرون وأعضاء إدارته".

الصين بصدد دعم روسيا في أوكرانيا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "تتزايد مخاوف القيادة الصينية من أن زيادة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا؛ سيضعف بشدة روسيا، الشريك الرئيس لبكين في تنافسها المتزايد مع الولايات المتحدة وحلفائها.

ودفعت مقاومة أوكرانيا القوية في ساحة المعركة إلى إعادة التفكير في بكين، مما جعلها أكثر ميلاً للضغط من أجل وقف إطلاق النار لمنع المزيد من الانتكاسات الروسية - أو حتى هزيمة واسعة النطاق، وفقاً لأشخاص مقربين من صنع القرار الصيني.

وأدت إعادة النظر إلى زيادة توسيع بكين لعلاقاتها الاقتصادية مع موسكو، تتطلع الصين إلى زيادة وارداتها من النفط والغاز والسلع الزراعية الروسية، وإقامة المزيد من شراكات الطاقة المشتركة في القطب الشمالي وزيادة الاستثمار الصيني في السكك الحديدية والموانئ الروسية.

من غير الواضح كيف سيتم ترجمة هذا إلى أي تغييرات في ضبط النفس في بكين حتى الآن من تزويد موسكو بالدعم العسكري - وهو احتمال سلط الضوء عليه تصريحات وزير الخارجية، أنتوني بلينكن مؤخراً بأن واشنطن لديها معلومات تفيد بأن بكين كانت تدرس تقديم دعم مميت لموسكو.

أثار بعض استراتيجي السياسة الخارجية في بكين مسألة ما إذا كان ينبغي على الصين النظر في تقديم الدعم العسكري لروسيا لأغراض دفاعية - وهو سيناريو يقولون إنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من تكاليف الصراع. وهذا بدوره قد يمنح الصين بعض النفوذ في اقتراح خيارات لإنهاء الصراع.

لكن مثل هذه الخطوة ستثير أيضاً استياء أكبر ضد قيادة الرئيس شي جين بينغ في الغرب، لا يمكن تحديد ما إذا كانت الفكرة تكتسب زخماً لدى القيادة العليا.

وردت وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين على المزاعم الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين في مؤتمر صحفي: "إن الجانب الأميركي، وليس الجانب الصيني، هو الذي يوفر تدفقاً لا نهاية له للأسلحة، الجانب الأميركي غير مؤهل لتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين، ولا نقبل أبداً انتقاد الولايات المتحدة للعلاقات الصينية الروسية".

قال بلينكن في تركيا يوم الإثنين: "أعتقد أن الصين تتفهم ما هو في خطر إذا ما تم المضي قدماً في تقديم دعم مادي من هذا النوع لروسيا".

تمنح القوة الروسية المتضائلة الصين اليد العليا في العلاقات الثنائية، مما قد يؤدي إلى صفقات أكثر تفضيلاً، بما في ذلك الطاقة، لبكين. ومع ذلك، قال الأشخاص المقربون من صناعة القرار في الصين، إن شي لا يهتم كثيراً برؤية موسكو ونظيره، فلاديمير بوتين، يخرجان من الحرب وهم مشلولون بشدة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تضغط بكين من أجل القيام بدور أكثر نشاطاً في محاولة إنهاء الصراع.

قال كبير مسؤولي الشؤون الخارجية، وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بكين ستكشف عن تفاصيل مبادرة سلام صينية في 24 شباط، بعد عام من غزو روسيا لأوكرانيا. كان من المقرر أن يصل وانغ إلى موسكو يوم الإثنين، وربما يجتمع مع بوتين، لمناقشة أفكار بكين؛ لحل الأزمة الأوكرانية.

قال سيرغي رادشينكو، أستاذ العلاقات الدولية في كلية جونز هوبكنز: "الدعم العسكري الصيني سيكون بالطبع عامل تغيير خطير في الصراع. يمكن أن يكون أيضاً جزءاً لا يتجزأ من خطة سلام وانغ يي، أو دعوة لوقف إطلاق النار على غرار الخطوط الحالية للسيطرة الإقليمية من قبل روسيا وأوكرانيا".

وأضاف رادشينكو "الرسالة إلى الغرب هنا هي أنه إذا أضاعت الفرصة لتجميد الأمور الآن، فإن دعم الصين المحتمل لروسيا سيجعل الحرب أكثر تكلفة في المستقبل، مع عواقب وخيمة محتملة على أوكرانيا ومن أجل الاستقرار الإقليمي".

تعتبر محاولة بكين الجديدة للتوصل إلى هدنة أحدث تطور في نظرة شي إلى دور الصين في الحرب الروسية الأوكرانية. بعد محاولته تقديم بكين كطرف محايد في الصراع مع رفض الدعوات الغربية لها؛ لإدانة الغزو الروسي، تحرك الآن نحو البحث عن دور أكثر وضوحاً".

(م ش)