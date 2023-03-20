صحف عالمية.. شي يختبر حدود الصداقة مع بوتين والأسد يسعى إلى تخفيف عزلته العربية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الزيارة المزمعة للرئيس الصيني لروسيا، وزيارة الأسد للإمارات.

شي جين بينغ يختبر حدود الصداقة مع بوتين في زيارة دولة لروسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "بعد أيام من إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، تعد زيارة الدولة الأولى التي يقوم بها شي جين بينغ إلى موسكو منذ أربع سنوات دليلاً على التزام الزعيم الصيني تجاه الرئيس الروسي - ولكنها أيضاً من المقرر أن تظهر الخطوط الحمراء فيما يتعلق بما يلي، أطلق الرئيسان العام الماضي "شراكة بلا حدود".

ويأمل بوتين، أن تضفي زيارة شي التي تستغرق ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الإثنين الشرعية على غزوه لأوكرانيا وأن الصين قد تتعهد بتقديم دعم مادي لمساعدة جيشها.

لكن هناك دلائل على أن شي سيظل متيقظاً بشأن التكاليف المحتملة للصداقة مع الزعيم الروسي، خاصة في أوروبا حيث تحاول بكين تعزيز التجارة مع روسيا. وعلى الرغم من التحذيرات الأميركية بأن الصين تفكر في إرسال أسلحة إلى روسيا، إلا أنه لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة على التدفقات الكبيرة للأسلحة بين البلدين.

بعد رحلته إلى موسكو، قد يتصل الرئيس الصين بعدو بوتين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر. سيكون أول اتصال مباشر بين شي وزيلينسكي منذ الغزو الكامل وعلامة على القيود التي تراها الصين على تحالفها مع روسيا، في وقت تريد فيه بكين تأكيد أوراق اعتمادها كصانع سلام محتمل.

إن علاقات بكين الوثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب، التي أطلق عليها المحللون اسم "الحياد المؤيد لروسيا"، تضر بمكانتها في أوروبا. في حين قوبلت ورقة موقف الصين الشهر الماضي بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا بالتشكيك في الغرب، إلا أنها طريقة لبكين لتعديل موقعها ومعرفة كيفية تطور الصراع، كما يقول المحللون.

التحدي الذي يواجهه شي هو تحقيق توازن بين تلك المخاوف وفوائد توثيق العلاقات مع موسكو في وقت تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وحلفائها.

قال ألكسندر كوروليف، الخبير في العلاقات الصينية الروسية: "أدت حرب أوكرانيا إلى تكثيف التنافس بين القوى العظمى وجعلت خطوط الصدع الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين أكثر وضوحاً، واستجابة لذلك تعمل الصين وروسيا الآن بالفعل على تعزيز تحالفهما".

وأضاف إن: "الصين سوف تحتاج إلى روسيا في مواجهتها الوشيكة مع الولايات المتحدة، والتي أصبحت حقيقية للغاية"، مشيراً إلى توثيق العلاقات العسكرية بين البلدين وحاجة بكين إلى إعداد طرق بديلة لإمدادات الطاقة في حالة حظر واردات النفط المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، نتيجة أي اشتباك مع الولايات المتحدة بشأن تايوان.

مع فرض أوروبا والولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا، ارتفعت تجارة الصين مع جارتها خلال العام الماضي، حيث قفزت بنسبة 34.3 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.28 تريليون، وفقاً لوسائل الإعلام الصينية التي تسيطر عليها الدولة، وهذا العام، من المتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من روسيا بمقدار الثلث.

أعطت التجارة مع بكين شريان الحياة الاقتصادي لروسيا، لتعويض بعض مبيعات النفط المفقودة إلى الولايات المتحدة وأوروبا وتوفير بدائل للمكونات الغربية المهمة مثل الرقائق ومعدات الجيل الخامس والآلات الصناعية.

يدرك الصينيون أن هذه لحظة مفيدة للغاية بالنسبة لهم لجعل روسيا أٌرب إلى فلكها. وقال ألكسندر غابيوف، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لديهم قدر هائل من النفوذ".

أدى تأطير بوتين للحرب كجزء من صراع أوسع مع الغرب إلى تقريب البلدين. ويقول المحللون إن روسيا شريك مفيد في جهود الصين للرد على "الهيمنة" الأميركية. قدم سكرتير مجلس الأمن الروسي القوي نيكولاي باتروشيف دعمه الكامل لموقف بكين بشأن تايوان عندما التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الشهر الماضي.

قال غابوييف: "بالنسبة لروسيا، زالت القيود التي كانت موجودة من قبل بوتين مهووس بهذه الحرب، والشراكة تجلب له شريان الحياة للاقتصاد، والمكونات الحاسمة لآلته العسكرية، والصين أداة للرد على الولايات المتحدة - لأن عدو عدوي هو صديقي".

علاقات حكومة دمشق مع الإمارات تنمو بعد الاتفاق الإيراني السعودي

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "وصل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء إلى الإمارات يوم الأحد. وتأتي هذه الزيارة المهمة في أعقاب اندفاع النشاط لدمشق بعد أن سافر الأسد إلى عمان وروسيا.

سافر إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في آذار من العام الماضي، فاتحاً حقبة جديدة من النجاح الدبلوماسي، الإمارات العربية المتحدة شريك رئيسي في اتفاقات أبراهام، في حين أن سوريا ليس لها علاقات مع إسرائيل.

من الواضح أن النظام السوري يعتقد أنه يعود إلى دوره السابق في المنطقة، بعد عقد من الحرب الأهلية، تشعر دمشق بالثقة مرة أخرى. ومع ذلك، لا يزال شمال سوريا محتلاً من قبل القوات التركية والجماعات المسلحة، وتعمل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا إلى جانب بعض القوات الأميركية.

قامت الإمارات ونظام الأسد بترميم علاقاتهما ببطء على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت الإمارات العربية المتحدة تقوم بالفعل بمزيد من التواصل المفتوح في عام 2018. ومع ذلك، فإن الدولة الخليجية تحب التحرك ببطء ومنهجية. بدأ ذلك مع أول زيارة للأسد في عام 2022، ثم قام وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة دمشق في شباط الماضي.

وستتم مراقبة رحلة الأسد هذا الأسبوع عن كثب في المنطقة، من الواضح أن العلاقات بين أبو ظبي ودمشق تمثل أولوية لكلا البلدين. إن قيام زعيم النظام بثلاث رحلات إلى الخليج، بما في ذلك زيارة إلى عمان، يوضح كيف تعتقد سوريا أنها تستطيع تأمين العديد من الأشياء التي تحتاجها من المنطقة، كما أن استقبال دمشق مرتين لزايد في دمشق هذا العام يظهر مدى التقدم الذي يتم إحرازه.

ويضم الوفد مع الرئيس السوري هذه المرة وزراء الاقتصاد والاعلام ومساعد وزير الخارجية. من الواضح أن هذه الاجتماعات الرمزية هي جزء من موجة دبلوماسية في الشرق الأوسط.

قررت المملكة العربية السعودية وإيران التوفيق بين علاقاتهما كجزء من عملية توسط فيها العراق والصين. بالإضافة إلى ذلك، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره المصري مؤخراً في القاهرة. وقال إن أنقرة تريد "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى". وقد يشمل ذلك لقاء رئيسي البلدين.

وتأتي التغييرات في المنطقة مع وجود تصور متزايد بأن الولايات المتحدة أقل تركيزاً على الشرق الأوسط. يعني الغزو الروسي لأوكرانيا أيضاً أن موسكو لا تركز على المنطقة أيضاً. وهذا يعني أن القوى الإقليمية قررت أن تضرب بمفردها وتصلح العلاقات. ربما يشعرون أنهم بحاجة إلى إصلاح العلاقات في عالم غير مؤكد حيث لم تجلب لهم الصراعات النجاح الذي يعتقدون أنه سيأتي من خلال الحروب والتدخلات والغزوات.

على سبيل المثال، خاضت المملكة العربية السعودية وإيران حرباً بالوكالة في اليمن منذ عام 2015. كما تدخلت الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

ساعدت دول مثل قطر في دعم المتمردين في سوريا في الأيام الأولى للحرب هناك. لكن يبدو أن العديد من الدول تعتقد أن الوقت قد حان للخروج من أعمال الحروب بالوكالة وتمويل الميليشيات والتركيز بدلاً من ذلك على الدبلوماسية رفيعة المستوى.

يمكن أن تتوج رحلة الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة بمزيد من العلاقات في الخليج وأيضاً لقاء مع المسؤولين الأتراك. هذه هي الأسئلة الرئيسية بعد هذه الرحلة.

كيف ستعيد العلاقات الجديدة مع الإمارات تشكيل سوريا؟ وهل سينتج عنها أي تغيير في علاقة سوريا بإيران وتركيا أو قطر؟ ما هو الدور الذي ستلعبه في علاقات سوريا مع مصر والأردن؟".

(م ش)