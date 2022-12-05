صحف عالمية.. شكوك حول حل شرطة الأخلاق في إيران وأوروبا تخفض الطلب على الغاز الروسي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، الشكوك التي تدور حول حل طهران لشرطة الأخلاق، وتقليل أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي.

مسؤول: إيران تحل شرطة الأخلاق وتفكر في تغيير قوانين الحجاب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها" قال المدعي العام الإيراني، إن البلاد حلّت ما يسمى بشرطة الأخلاق وتدرس تغيير قوانين الحجاب، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف إلى نزع الدعم عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وحدد محمد جعفر منتظري الخطوات يوم السبت، قائلاً إن القانون الذي يطالب بالحجاب، المعروف باسم الحجاب، سيخضع لمراجعة من قبل البرلمان والسلطة القضائية الإيرانية، وأن شرطة الآداب قد حلت، وفقاً لوكالات الأنباء التي تديرها الحكومة.

وردد الرئيس إبراهيم رئيسي تصريحاته في خطاب متلفز يوم السبت، قائلاً إن النظام الإسلامي الإيراني منصوص عليه في دستورها لكنه أضاف: "هناك طرق لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".

وقال محللون إنه من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات منتظري تعكس قراراً رفيع المستوى اتخذه حكام إيران لإجراء تغييرات كبيرة في نظام تطبيق قانون الحجاب أم أنها مبادرات مؤقتة تهدف إلى المساهمة في قمع الاحتجاجات.

وقالت أتينا دائمي، الناشطة في مجال الحقوق المدنية في طهران، إن شرطة الأخلاق كانت أقل وضوحاً في تطبيق قانون الحجاب منذ بدء الاحتجاجات. وأضافت أنه إذا خمدت الاحتجاجات، فمن المرجح أن تستأنف الحكومة استخدام الشرطة أو تنشئ آلية أخرى للضغط على النساء لتغطية رؤوسهن علانية.

وقالت: "سيستمرون في التعامل مع أولئك الذين لا يرتدون الحجاب الإسلامي"، مضيفة أنها لا تصدق المزاعم بأن شرطة الأخلاق قد تم حلها.

وقال عزام جانجروي، الذي سُجن في إيران بسبب احتجاجه على الحجاب، ويعيش الآن في كندا: "مشكلة الناس مع الجمهورية الإسلامية ليست الحجاب فقط. حتى لو خلعوا الحجاب، فإن الناس يريدون تغيير النظام".

ويقول محللون إن النظام يبدو أنه يختبر ما إذا كانت مثل هذه التنازلات قد تقضي على الدعم الأوسع للمظاهرات بين الإيرانيين الآخرين.

وقالت مهسا علي مرداني، باحثة بارزة في منظمة المادة 19 لحقوق الإنسان ومقرها لندن، "إنهم على الأرجح متعبون ويعتقدون أن بعض التنازلات السطحية الصغيرة مثل هذه ستخمد الانتفاضة ضدهم. هذه الخطوة بالتأكيد لن توقف المتظاهرين أو ترضي أولئك الذين يهتفون من أجل التغيير الكامل للنظام".

أوروبا تخفض الطلب على الغاز بمقدار الربع في محاولة للتخلص من الاعتماد على روسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " خفضت دول الاتحاد الأوروبي الطلب على الغاز بمقدار الربع في تشرين الثاني حتى مع انخفاض درجات الحرارة، في أحدث دليل على أن الاتحاد ينجح في تقليل اعتماده على الطاقة الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وأظهرت البيانات المؤقتة من شركة تحليلات السلع الأساسية ICIS أن الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي كان أقل بنسبة 24 في المائة من متوسط ​​الخمس سنوات الشهر الماضي، بعد انخفاض مماثل في تشرين الأول.

وتحاول الدول الأوروبية تقليص اعتمادها على الغاز والنفط الروسي من خلال إيجاد مصادر بديلة أو إجراء تغييرات لكبح الطلب".

التكتل العسكري والمدني السوداني سيوقع اتفاقاً يوم الإثنين لإنهاء الأزمة السياسية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " من المقرر أن يوقع الجيش الحاكم في السودان وتحالف كبير مؤيد للديمقراطية يوم الإثنين اتفاقاً أولياً لإنهاء الأزمة السياسية في بلادهم، لكن قد يستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لتعود الحياة الطبيعية إلى هذا البلد.

وتم التوصل يوم الجمعة إلى اتفاق بين الجنرالات الذين استولوا على السلطة قبل 13 شهراً وقوى الحرية والتغيير (FFC)، لتؤتي ثمارها لأشهر من المفاوضات السرية بين الجانبين التي لعبت فيها الأمم المتحدة والقوى الغربية والسعودية دوراً مهماً.

أدى انقلاب العام الماضي إلى إخراج التحول الديمقراطي الهش عن مساره الذي أعقب الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير في عام 2019 وأغرق البلاد في أزمات سياسية واقتصادية.

كما أشعلت موجة من الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة بحكم مدني قتل فيها قرابة 120 شخصاً وجرح نحو ستة آلاف على يد قوات الأمن.

وفي بادرة حسن نية، أفرجت السلطات يوم الأحد عن العديد من السياسيين المعارضين، بمن فيهم أعضاء بارزون في قوى الحرية والتغيير، وفقاً لمجموعة محامين متحالفة مع الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وتتحدث تفاصيل الصفقة التي ظهرت منذ يوم الجمعة عن أهداف نبيلة قد يصعب تحقيقها".

(م ش)