صحف عالمية.. صعوبات تقف في وجه مشروع التجنيد الإجباري في العراق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، مشروع قانون التجنيد الإجباري في العراق والعلاقات الأميركية السعودية.

يأمل العراق في أن يتمكن مشروعه العسكري من تشكيل دولة لكل الشعب

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها "هزت صيحات وشتائم مبنى البرلمان العراقي قبل نحو أسبوعين، رئيس مجلس النواب الجديد، محمد الحلبوسي، نفد صبره ونهض وغادر، لقد أدرك أن مشروع القانون الذي اقترحه لن يتم تمريره أو حتى سماعه خلال الجلسة، والتي كادت أن تصبح عنيفة.

كان التشريع حول الخدمة العسكرية الإجبارية، ظاهرياً، العراق بلد عرف نصيبه من الحروب، فقد غزا داعش مساحات شاسعة من هذا البلد في عام 2014. بالإضافة إلى أن البلاد تتعرض لهجات قبل القوات التركية.

وسيطلب مشروع القانون من جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً الالتحاق بالجيش لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ونصف. ويقول البعض إن القانون سيسمح للعراق في النهاية بتشكيل جيش وطني لا يقوم على الولاءات العرقية أو الدينية، ويمكن لمثل هذا التجنيد أن يغني عن الحاجة إلى الميليشيات المختلفة.

ويقول واضعو مشروع القانون إن القوات الجديدة ستتلقى رواتب منتظمة ومزايا اقتصادية، وسرعان ما ستعالج البلاد مشكلة البطالة التي أصبحت مكوناً رئيسياً في الاضطرابات السياسية في العراق.

ربما لو قيلت هذه الأشياء في ظل حكومة مختلفة، في عالم مختلف، لكانت ستكسب التأييد في البرلمان وحتى تغير مفهوم الناس عن واجباتهم تجاه البلد.

وكتب أحد المعلقين لإحدى الصحف العراقية: "لسنا بحاجة إلى مئات الآلاف من الجنود الآخرين بينما يبلغ عدد قوات الأمن بالفعل أكثر من مليون ونصف المليون".

تخدم هذه القوات في الشرطة والاستخبارات والميليشيات العرقية، وكذلك في الجيش، في حين أن كل جندي مخلص لصاحب عمله ورئيسه وبالطبع مجموعته العرقية.

ويقول معلق "يقول المبادرون إن حوالي نصف مليون شاب سيتم تجنيدهم في مختلف الأجهزة الأمنية. ومن أين ستأتي الأموال للعديد من الجنود الجدد؟ من الذي سيبني لهم القواعد؟ من سيزودهم بالسلاح؟ من الذي سيرشدهم وكم من الوقت سيستغرق الأمر حتى يتم تدريبهم على الهجوم أو الدفاع؟"

وقال خبير اقتصادي عراقي لموقع "دراج" الاستقصائي، "إذا كان هناك أموال لتمويل الخدمة الإلزامية، فيجب توفير الخدمات المدنية المناسبة أولاً. يجب ترميم المدارس وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق".

خلف هذا التفسير العقلاني، تكمن الشكوك في أن الحكومة العراقية، ولا سيما الأجزاء المكونة لها، ستستغل القانون الجديد لملأ الجيوب.

هذا ليس من اختراع المتشائمين الذين يعارضون كل مبادرة في البرلمان. لقد تعلم العراق درساً مريراً بعد أن نثر عشرات المليارات من الدولارات في مهب الريح بينما حصل على مكان في قائمة أكثر دول العالم فساداً.

في غضون ذلك، سيتعين على الحكومة تقديم حل فيما يتعلق بالمساواة، ليس في تقاسم العبء ولكن في توزيع ثمار الفساد. المساواة في الفساد تعني تخصيص مبالغ للسنة والشيعة والأكراد تتناسب مع حجم تعدادهم السكاني.

حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سياسي بأعجوبة، فمن الصعب تخيل وضع توافق فيه الميليشيات الشيعية التي تم دمجها في الجيش، أو الميليشيات الشيعية التي استجابت لمقتدى الصدر، على التنازل عن السلطة والسلاح والفوائد الاقتصادية المستمدة من وضعهم العسكري".

مسؤول أميركي: التعاون الأميركي السعودي يردع أي هجوم محتمل

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " قال مسؤول أميركي كبير يوم أمس، إن التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ردع هجوماً إيرانياً محتملاً في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن البنية التحتية الدفاعية في المنطقة.

في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تركز واشنطن على ردع التهديدات في المنطقة، حسبما قال بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين.

قال ماكغورك إن القوات الأميركية "كشفت وردعت تهديدات وشيكة من جانب إيران".

وقال إن الهجوم المحتمل على الرياض "لم يظهر على الأرجح بسبب التعاون الأمني ​​الوثيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وهو مستمر ومستمر".

وقال: "الشراكات هي المبدأ الأول لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة: تقويتها، وتطوير أخرى جديدة، وبناء تحالفات لمواجهة تحديات مثل إيران، وأمن الغذاء والطاقة، وتغير المناخ".

محادثات المناخ تقصر في الاختبار الأكثر أهمية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "واجهت قمة المناخ COP27 صعوبات كثيرة. لم تكن الحرب في أوروبا، والتضخم المتصاعد، وأزمة الطاقة، وتراكم الديون، ونقص الغذاء، والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين في صالح التعاون العالمي في المهمة الشاقة المتمثلة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، فقد نجح مؤتمر الذي استمر أسبوعين في التراجع حتى عن التوقعات الضئيلة بالنسبة له في الاختبار الأكثر أهمية. في اجتماع عقد في ظل الفيضانات في باكستان، كانت هذه هي اللحظة المناسبة لإرسال إشارة سياسية حية مفادها أن العالم مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الوقود الأحفوري الذي يقود العالم درجات الحرارة.

أرادت العديد من الدول البناء على اتفاق تم التوصل إليه بعد الكثير من الجدل قبل عام في COP26 في غلاسكو لتقليص استخدام الفحم غير الخاضع للرقابة. ومع ذلك، فإن الاقتراح الذي قادته الهند للموافقة على خفض استهلاك جميع أنواع الوقود الأحفوري، وليس الفحم فقط، تعثر بعد معارضة منتجي النفط والغاز مثل المملكة العربية السعودية وروسيا.

لا شك أن هذه الدول تشعر بالجرأة لمقاومة الضغط الدولي لقطع الاستخدام العالمي للوقود الذي يدعم اقتصاداتها. أدى فقدان إمدادات الوقود الأحفوري من روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا إلى قيام سلسلة من القادة الغربيين بالبحث عن صفقات طاقة جديدة مع الرياض.

إن عواقب مثل هذه الحقائق الجيوسياسية هي أحد الأسباب التي جعلت COP27 يحقق اختراقاً استعصى على كل قمة مناخية للأمم المتحدة منذ أول قمة في عام 1995. اتفاقية لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الفقيرة الأكثر تعرضاً لارتفاع حصيلة الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.

ويؤكد ذلك على حقيقة أن قمم الأمم المتحدة المترامية الأطراف هذه لا يزال بإمكانها إحراز تقدم في بعض المجالات. ولكن فيما يتعلق بالتحدي المركزي المتمثل في الحد من استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون، فقد ترك مؤتمر فجوة تنذر بالخطر يجب على التجمعات المستقبلية أن تعمل بجدية أكبر لملئها".

(م ش)