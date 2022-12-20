صحف عالمية.. روسيا تقوّي علاقاتها مع بيلاروسيا والصين وأوروبا تتوصل إلى اتفاق بخصوص الغاز

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، تقوية روسيا علاقاتها مع مينسك وبكين، وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق؛ للحد من أسعار الغاز في الكتلة.

روسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة فيما تتعهد موسكو وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها " قالت روسيا إنها ستجري تدريبات بحرية مشتركة مع الصين، مما يسلط الضوء على الشراكة الوثيقة بين البلدين حيث يسعى الكرملين إلى تعزيز الدعم بين الشركاء؛ لتعويض العزلة الغربية عن حربه في أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين إن مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي من فلاديفوستوك قد أُرسلت إلى البحر للمشاركة في التدريبات البحرية مع نظرائهم الصينيين، ابتداء من يوم الأربعاء وتستمر حتى 27 كانون الأول.

الإعلان عن التدريبات على الرغم من أنه جزء من مسعى سنوي بين البلدين منذ عام 2012، جاء في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، مما أثار القلق من أن بوتين يتحرك لجذب أقرب حليف لموسكو إلى الحرب في أوكرانيا.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه لا يخطط لنشر قوات لمساعدة الكرملين، لكن النشاط العسكري الأخير، بما في ذلك التدريبات المشتركة بين روسيا البيضاء وروسيا، أوجد الانطباع بأن مينسك يمكن أن تدخل الحرب رسمياً.

ومثقلاً بالعقوبات من الغرب ومنبوذاً بشكل متزايد، سعى بوتين إلى تعزيز دعم شركاء موسكو، لا سيما مغازلة أولئك الذين هم أيضاً على خلاف مع الولايات المتحدة وأوروبا. في أعقاب غزو أوكرانيا، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد بيلاروسيا لدعمها الأعمال العسكرية الروسية.

وبعد مفاوضاتهم، قال بوتين للمسؤولين المجتمعين في قصر الاستقلال في مينسك أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على مواصلة إجراء التدريبات العسكرية المشتركة وتطوير معدات عسكرية جديدة معاً.

وعلى الرغم من أن بكين وموسكو ليسا حليفين دبلوماسيين رسميين، إلا أن زعيم الصين شي جين بينغ كان أقوى داعم لبوتين ووجد قضية مشتركة مع الزعيم الروسي في محاولة الدفاع عن مصالح بلديهما والأنظمة الاستبدادية من الضغط الغربي.

وحاول شي علناً أن يفصل بين بكين وموسكو، حيث واجهت روسيا العديد من الانتكاسات في ساحة المعركة، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن انتقاد تصرفات موسكو ظاهرياً في أوكرانيا. أعرب مسؤولون في بكين عن دعمهم لموقف روسيا المؤيد لـ "تسوية عادلة" للصراع، وفقاً لقراءة مكالمة دبلوماسية أخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوعز شي إلى حكومته بإقامة علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا، وفقاً لمستشاري السياسة في بكين.

ودعمت روسيا بدورها الصين وسط توتراتها مع الولايات المتحدة بشأن تايوان".

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للحد من أسعار الغاز في الكتلة على الرغم من المخاوف من أن مثل هذا التدخل سيفشل في تهدئة الأسواق ويمكن أن يهدد إمدادات الغاز في أوروبا.

الحد الأقصى، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 15 شباط، هو أحدث محاولة لكبح أسعار الطاقة المرتفعة في الكتلة ومساعدة المستهلكين بعد أن خفضت روسيا معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

وقال جوزيف سيكيلا، وزير الطاقة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "لقد حللنا الجزء الأخير من أحجية الطاقة. لقد استغرق الأمر بعض الوقت للاتفاق على شيء أعتقد أنه حل وسط متوازن مع الألم المشترك بالتساوي بين المعسكرين".

وافقت ألمانيا، التي عارضت بشدة الحد الأقصى بسبب مخاوف من أن يتسبب ذلك في إعادة توجيه إمدادات الغاز القيمة من أوروبا إلى المناطق ذات الأجور الأعلى، في النهاية بعد تقديم ضمانات؛ لتسريع إزالة الحد إذا كان هناك خطر نقص في الغاز. امتنعت هولندا والنمسا، اللتان عارضتا الحد الأقصى، عن التصويت في التصويت النهائي وصوتت المجر ضده.

قال مسؤول ألماني كبير: "في بعض الأحيان يكون الأمر كله يتعلق بالسيطرة على الضرر، وقد حققنا الكثير من ذلك إذا نظرت إلى التفاصيل الدقيقة". وقال سيكيلا إن برلين ضمنت أيضاً التزاماً بتسريع تشريعات منفصلة مصممة؛ لتسهيل إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة.

وصف وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو الحد الأقصى بأنه "اقتراح سيء للغاية" لكنه قال إن بودابست حققت "إنجازاً صغيراً" يعني أنها لا تحتاج إلى استشارة المفوضية الأوروبية إذا احتاجت إلى تعديل عقود الغاز طويلة الأجل مع روسيا.

ووصف الكرملين الإجراء بأنه "انتهاك لعملية تسعير السوق" وأن روسيا "ستوازن بدقة بين الإيجابيات والسلبيات" أثناء تحضير ردها على خطوة الاتحاد الأوروبي".

كييف ترفض خطة هنري كيسنجر للسلام

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "رفضت كييف تصريحات وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بأن أوكرانيا يجب أن تسعى لخطة سلام تفاوضية مع روسيا؛ لتقليل مخاطر الانزلاق إلى حرب عالمية أخرى.

وقال كيسنجر في مقال أن قادة أوروبا "ساروا وهم نائمون" إلى الحرب العالمية الأولى، مما أسفر عن مقتل الملايين، وتساءل كيسنجر عما إذا كانت الحرب في أوكرانيا تمر بنقطة تحول مماثلة.

وكتب كيسنجر: "إن الوقت يقترب للبناء على التغييرات الاستراتيجية التي تم إنجازها بالفعل ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات".

لكنه قال "ومع ذلك، يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي. لم يعد بديل الحياد ذا معنى، خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".

وقال إن عملية السلام يجب أن "تؤكد حرية أوكرانيا وأن تحدد هيكلاً دولياً جديداً"، مضيفاً "إن روسيا يجب أن تكون جزءاً من هذا النظام الجديد".

لكن مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك قال إن كيسنجر لا يفهم "لا طبيعة هذه الحرب ولا تأثيرها على النظام العالمي".

وقال بودولياك: "إن الوصفة التي يدعو إليها وزير الخارجية الأسبق، ولكن يخشى أن يقولها بصوت عالٍ، بسيطة: استرضاء المعتدي بالتضحية بأجزاء من أوكرانيا بضمانات عدم الاعتداء على الدول الأخرى في أوروبا الشرقية".

وأضاف: "يجب على جميع مؤيدي الحلول البسيطة أن يتذكروا ما هو واضح: أي اتفاق مع الشيطان - سلام سيئ على حساب الأراضي الأوكرانية - سيكون انتصاراً لبوتين ووصفة لنجاح الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم".

(م ش)