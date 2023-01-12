صحف عالمية.. روسيا تغير في قياداتها العسكرية والصين بصدد تعيين سفير جديد لها في واشنطن

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، التعديلات في القيادات العسكرية في روسيا، وسعي الصين إلى التقرب من الولايات المتحدة.

روسيا تخفض رتبة سوروفكين بعد إخفاقاته في ساحة المعركة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "بدلت روسيا الجنرال، سيرغي سوروفكين بعد ثلاثة أشهر فقط كرئيس لحملتها في أوكرانيا بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة والفشل في تحويل الحرب؛ لصالح موسكو، كما سيتم استبدال سوروفكين بالضابط الروسي الأعلى رتبة، فاليري غيراسيموف، وسيبقى سوروفكين أحد نوابه.

ويأتي هذا التعديل - وهو الثاني منذ بدء الغزو الشامل في شباط - بعد أن خسر الجيش الروسي الأراضي التي سيطر عليها أمام هجوم مضاد أوكراني وأثار رد فعل داخلياً عنيفاً بعد الضريبة المميتة ضد المجندين الجدد في ثكنات في شرق أوكرانيا في رأس السنة الجديدة.

عندما تم تعيينه في المنصب الأعلى في تشرين الأول، كان من المتوقع أن يغير سوروفكين البالغ من العمر 56 عاماً الهجوم الروسي المتعثر من خلال التصعيد والتكتيكات الوحشية التي تم تطويرها خلال قيادته لقوات البلاد في سوريا.

لكن في تلك الأشهر الثلاثة، فقدت روسيا السيطرة على بلدة خيرسون الجنوبية، وواجهت صعوبات في توفير المعدات الأساسية والإقامة والأسلحة الحديثة لـ 300 ألف رجل بدأت في تجنيدهم في أيلول.

وجنبا إلى جنب مع الأخطاء العسكرية المميتة، أدت الخسائر الإقليمية إلى توبيخ شديد من قبل الجناح اليميني في روسيا المؤيد للحرب.

أشرف سوروفيكين أيضاً على حملة مكثفة من الضربات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل منتظم في المدن ولكن دون زعزعة ميزان القوى على خط المواجهة.

وسيتولى غيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسي البالغ من العمر 67 عاماً ونائب وزير الدفاع الروسي، منصب قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة "العملية العسكرية الخاصة".

وقال شخص مقرب من وزارة الدفاع الروسية إن الخطوة لتعيين غيراسيموف كقائد للقوات النظامية الروسية في أوكرانيا تعكس صراعات تنظيمية في قلب المجهود الحربي، وليس اتجاهاً جديداً.

لكن سيرغي ماركوف، المحلل المؤيد للكرملين، قال إن سوروفكين سيحتفظ بدور قيادي حاسم على الأرض، حيث سيبقى غيراسيموف في منصب مكتبي في موسكو".

الصين بصدد تعيين الخبير في الشأن الأميركي كسفير لها في واشنطن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" من المرجح أن ترشح الصين شيه فنغ، نائب وزير الخارجية والمتخصص في الشأن الأميركي؛ كسفير جديد لها في واشنطن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتحاول بكين إعادة ضبط سياستها الخارجية في محاولة؛ لتحقيق الاستقرار في العلاقات المشحونة مع واشنطن وتخفيف الأضرار التي لحقت بمكانة الصين العالمية من خلال تعاملها مع جائحة كورونا والسعي القوي لتحقيق المصالح الأمنية والصناعية والإقليمية، وفقاً لأشخاص يعملون داخل وزارة الخارجية الصينية.

وقالوا إن الروح المتشددة التي ترسخت بين الدبلوماسيين الصينيين خلال إدارة ترامب، عندما رأت بكين نفسها تتعرض لهجوم من الغرب، تحتاج إلى تعديل لتعكس بيئة دولية متغيرة.

وبدأ هذا التحول في الظهور في التعيينات الأخيرة والمقبلة في السياسة الخارجية، والتي وضعت الدبلوماسيين المخضرمين - المعروفين بقدرتهم على موازنة القتال بالود - في مناصب رئيسية لإدارة العلاقات الخارجية لبكين".

(م ش)