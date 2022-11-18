صحف عالمية.. روسيا لن تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية الاستراتيجية في أوكرانيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، التصريحات الأميركية بخصوص سير المعارك في أوكرانيا، والوضع الاقتصادي المتدهور في بريطانيا والعلاقات الصينية اليابانية.

مسؤولون أميركيون: روسيا فشلت في تحقيق أهداف عسكرية استراتيجية في أوكرانيا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية " قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في إفادة صحفية، إن روسيا فشلت في تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية في غزوها لأوكرانيا.

قال أوستن إن روسيا قد حددت عدة أهداف استراتيجية في غزوها لأوكرانيا: "لقد أرادوا الإطاحة بالرئيس زيلينسكي وحكومته. أرادوا تأمين الوصول إلى البحر الأسود، أرادوا الاستيلاء على أوديسا، أرادوا الاستيلاء على كل الطريق إلى نهر دنيبرو، توقف مؤقتاً، ثم استمر في الهجوم على طول الطريق إلى جبال الكاربات".

قال أوستن إن روسيا فشلت في تحقيق هذه الأهداف، وفشلت أيضاً على المستويين العملياتي والتكتيكي.

وقدّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي حضر الإحاطة أيضاً، أن "احتمال تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في غزو أوكرانيا" هو "قريب من الصفر".

ومع ذلك، قال ميلي أيضاً إن النصر العسكري الأوكراني الكامل غير مرجح أيضاً.

وأشار إلى أن روسيا قد غزت بما لا يقل عن 180 ألف عسكري، وعلى الرغم من معاناتها من "عدد هائل من الضحايا" فقد عززت جيوشها، وبالتالي لديها قوة كبيرة داخل أوكرانيا".

المملكة المتحدة تكشف عن أكبر زيادة في الضرائب خلال عقد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن زيادات كبيرة في الضرائب وخفض الإنفاق أمس الخميس، لتصبح أول اقتصاد غربي كبير يبدأ في الحد بشكل حاد من نمو الإنفاق بعد سنوات من الحوافز المالية المتزايدة خلال الوباء ودعم الطاقة.

وتمثل هذه الإجراءات تحولاً رئيسياً ثانياً في السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة في غضون أشهر فقط، بعد أن أزعجت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس الأسواق المالية من خلال تعهدها ببدء النمو، بخفض الضرائب الممولة من المزيد من الاقتراض. يتخذ خليفتها، ريشي سوناك، الآن السياسة الاقتصادية في الاتجاه الآخر، في محاولة لإقناع المستثمرين بأن المملكة المتحدة جادة في ترويض الديون الحكومية المتزايدة، سيكون التحدي الذي يواجهه هو استعادة ثقة السوق دون التسبب في ضرر كبير لاقتصاد من المتوقع على نطاق واسع أن يدخل في حالة ركود.

أعلنت بريطانيا، الخميس عن تبنيها ميزانية تقشفية قائمة على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، في محاولة للبدء في خفض حجم الدين الحكومي.

قال وزير المال جيريمي هانت لمجلس النواب في البرلمان البريطاني أثناء عرض الخطة: "بسبب خططنا، سيكون الركود أقل وطأة وسيتم تقليل التضخم. لكن هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة".

وتسلط هذه الإجراءات من قبل المملكة المتحدة، وهو الأكبر في عقد من الزمان، الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول الغربية بعد الارتفاع الحاد في الإنفاق أثناء الوباء لحماية اقتصاداتها من الأضرار، فضلاً عن الإنفاق الجديد للمساعدة في حماية المستهلكين والشركات بعد ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا. يقول الاقتصاديون إن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يصبح سمة من سمات المشهد الاقتصادي في أوروبا لسنوات مقبلة، مما يعني أن الحكومات يجب أن تقرر كيفية دفع ثمنها".

كيشيدا وشي يتفقان على تحسين العلاقات المتوترة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " اتفق فوميو كيشيدا وشي جين بينغ على تحسين العلاقات بين بلديهما، حتى عندما أعرب رئيس الوزراء الياباني عن "مخاوف خطيرة" بشأن الأنشطة العسكرية للصين في المنطقة.

واتفق رئيسا أكبر اقتصادين في آسيا في اجتماعهم الشخصي الأول، الذي استمر 45 دقيقة في وقت متأخر من يوم الخميس في بانكوك، على تعزيز الاتصال بشأن القضايا الأمنية. وتوترت العلاقات بين طوكيو وبكين بسبب تصاعد التوترات بشأن تايوان ونزاعهما الإقليمي على جزر سينكاكو، المعروفة باسم دياويو في الصين.

وقال كيشيدا بعد الاجتماع على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: "لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك جزر سينكاكو، وكذلك الأنشطة العسكرية للصين بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأضاف كيشيدا: "لقد كررت أيضاً أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

في كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أشار شي إلى نيته العمل مع اليابان لبناء "علاقة مستقرة وبناءة".

وقال شي "أهمية العلاقات بين البلدين لم تتغير ولن تتغير. أنا على استعداد للعمل معكم والوفاء بمسؤوليتي كسياسي لبناء العلاقات الصينية اليابانية التي تلبي متطلبات العصر الجديد من منظور استراتيجي".

جاء أول اجتماع شخصي رفيع المستوى بين القادة الصينيين واليابانيين منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تجد فيه طوكيو نفسها عالقة في مرمى نيران تصعيد العقوبات التكنولوجية الأميركية على الصين.

كما ساءت العلاقات بين البلدين الآسيويين في آب، عندما أطلقت الصين خمسة صواريخ باليستية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان للمرة الأولى في إطار استعراض للقوة تم إجراؤه بعد أن استضافت تايوان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وبينما أعرب كيشيدا عن مخاوفه بشأن الأنشطة العسكرية الصينية، دعا إلى التعاون في الاقتصاد ومبادرات الطاقة الخضراء، بينما قال شي إنه ينبغي توسيع التبادلات الثقافية. وصف أحد المسؤولين اليابانيين مزاج التبادل بأنه "إيجابي بشكل عام".

وقال كيشيدا إن الجانبين اتفقا على أن روسيا يجب ألا تستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل عما قاله شي بشأن هذه القضية".

(م ش)