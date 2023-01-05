صحف عالمية.. موسكو تلمح إلى أنها ستسمح بتمديد المساعدات إلى المناطق السورية المحتلة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، علاقات موسكو مع تل أبيب وموافقة روسيا المبدئية على تمديد آلية المساعدات إلى شمال غرب سوريا.

مع وضع إيران في الاعتبار، يتقرب القادة الإسرائيليون الجدد من بوتين

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها " طلب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من زملائه في مجلس الوزراء تجنب التعليق على النزاع الروسي الأوكراني.

وقال محللون، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تسعى إلى استعادة العلاقات الوثيقة مع روسيا في محاولة لمواجهة علاقة موسكو الودية المتزايدة مع إيران.

وقالت الباحثة في المجلس الأطلسي كسينيا سفيتلوفا "من الواضح أن العلاقات بين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت أكثر دفئاً لسنوات عديدة من العلاقات بين لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت مع بوتين".

وتعتقد الباحثة أيضاً أن نتانياهو غير راض عن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي؛ بسبب فشل أوكرانيا في معارضة القرارات المؤيدة للفلسطينيين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وعمل بوتين مع نتانياهو لمدة 12 عاماً من بين 22 عاماً قضاها في رئاسة الكرملين، وتربط بينهما علاقة وثيقة.

وأخبر خبراء إسرائيليون الصحيفة أن حكومة نتانياهو ستعمل على تطوير العلاقات مع موسكو، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على روابط استراتيجية مع الولايات المتحدة، التي أعربت عن استيائها من مكالمة كوهين - لافروف.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم إن بوتين يتوقع من نتانياهو أن يحول سياسة إسرائيل تجاه روسيا بعيداً عن النهج الذي اتخذه لابيد، الذي هاجم موسكو في خطابه في الأمم المتحدة وتصريحاته الإعلامية.

وتخشى إسرائيل من أن موسكو قد تمنعها من الاستمرار في قصف أهداف إيرانية في سوريا. قد تقدم روسيا صواريخ مضادة للطائرات للقوات الإيرانية من شأنها أن تشكل تهديداً للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وقال بن مناحيم إن روسيا تتمتع الآن "بعلاقة وثيقة للغاية" مع إيران لدرجة أنها قد تنهي الحرية الممنوحة لسلاح الجو الإسرائيلي لقصف أهداف إيرانية في سوريا.

وقال الخبير في الشؤون الروسية الإسرائيلية، ألكسندر غرينبيرغ : "أنا متأكد من أن نتانياهو سيكون قادراً على موازنة موقف إسرائيل وعلاقاتها مع روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، مثل موقف سلفه يائير لابيد كان دعم أوكرانيا شخصياً وعاطفياً، لا شيء أكثر من ذلك".

وقال إن موقف نتانياهو من روسيا يتفق مع الجيش الإسرائيلي ومديرية المخابرات العسكرية وبقية أجهزة الأمن الإسرائيلية فيما يتعلق بمصالح إسرائيل الأمنية فيما يتعلق بطهران، سواء في سوريا أو داخل إيران.

وقال إن "الشعب الإسرائيلي يقف ضد روسيا في الحرب في أوكرانيا، بينما تتعاون القيادة السياسية والأمنية بشكل وثيق مع بوتين".

روسيا تلمح إلى أنها ستسمح بتمديد المساعدات إلى شمال غرب سوريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية" قال دبلوماسيون إن روسيا اقترحت على نظرائها في مجلس الأمن الدولي، أنها ستسمح على الأرجح؛ بتسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى حوالي 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى.

ويلزم الحصول على إذن من المجلس المكون من 15 عضواً لأن السلطات السورية لا توافق على العملية الإنسانية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة منذ 2014.

ومن المقرر أن يصوت المجلس في نيويورك على تمديد الإجراء يوم الإثنين، قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية.

لكي يتم تبني القرار، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات لصالحه وأن لا يستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة.

وقال نائب سفير روسيا لدى الامم المتحدة، دميتري بوليانسكي لرويترز "ما زلنا نوازن بين الإيجابيات والسلبيات".

وقال إن تنفيذ القرار الحالي، الذي تم تبنيه في تموز، "بعيد عن توقعاتنا"، مضيفاً إن "روسيا تتشاور مع حليفتها سوريا وإن موسكو ستتخذ القرار النهائي يوم الإثنين".

وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والتي تمت صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل أيرلندا والنرويج".

تعهدت الصين والفلبين بالتعامل مع التوترات البحرية من خلال 'مشاورات ودية'

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "اتفق الرئيس الصيني، شي جين بينغ ونظيره الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعامل مع القضايا البحرية في بحر الصين الجنوبي من خلال "المشاورات الودية"، حيث تسعى بكين لإنقاذ علاقة قوضها نزاعهما الإقليمي.

وبعد الاجتماع في بكين، اتفق الرئيسان على "مواصلة التعامل بشكل صحيح مع القضايا البحرية من خلال المشاورات الودية"، وفقاً لوزارة الخارجية الصينية.

وفقاً لمكتب ماركوس، تعهد شي بتقديم المساعدة للفلبين في مجالات تشمل الزراعة والطاقة والبنية التحتية. وقال ماركوس إنه يتعين على الفلبين والصين تعزيز شراكتهما لجعل البلدين مستقرين وقويين.

بعد أسبوعين من ورود تقارير عن أن الصين بدأت في بناء معالم برية لم تكن مشغولة من قبل في بحر الصين الجنوبي، فقد بات يُنظر إلى الاجتماع - وأول زيارة دولة لماركوس خارج جنوب شرق آسيا - على أنه اختبار لما إذا كان بإمكان مانيلا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين بالتزامن مع تعزيز تحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.

بينما اتخذ الرئيس الفلبيني السابق، موقفاً متكيفاً تجاه الصين وعلق تطوير التحالف مع الولايات المتحدة، تعهد ماركوس بإعطاء الأولوية لحماية السيادة الفلبينية، لقد تحرك لتقوية العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة من خلال تدريبات مشتركة أكبر ومحادثات حول قواعد مشتركة جديدة في البلاد.

لكن الرئيس الفلبيني يتطلع أيضاً إلى الاستثمار الصيني، خاصة لدعم سياسته ذات الأولوية لتعزيز القطاع الزراعي في البلاد. تعد الصين أكبر شريك تجاري للفلبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 29.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

أشرف شي وماركوس على توقيع سلسلة من الاتفاقيات، بما في ذلك إنشاء خط ساخن بين وزارتي خارجيتهما؛ لتجنب سوء التقدير في بحر الصين الجنوبي".

(م ش)