صحف عالمية.. مذكرة التوقيف ضد بوتين تحد من زخم زيارة الرئيس الصيني لموسكو

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، زيارة الرئيس الصيني المزمعة لروسيا، وموافقة تركيا على طلب عضوية فنلدا للناتو.

مذكرة توقيف ضد بوتين تعطي بعداً جديداً لزيارة شي لروسيا

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن: "خطط الرئيس الصيني شي جينبينغ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تسلط الضوء على تطلعات الصين لدور أكبر على المسرح العالمي.

لكنه كشف أيضاً عن مخاطر الدبلوماسية العالمية، فبعد ساعات من إعلان الرحلة يوم الجمعة صدرت مذكرة توقيف دولية ضد بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مما أدى على الحد من زخم الزيارة الصينية.

إن التطورات، التي أعقبت توسط الصين في التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإصدارها لما تسميه "خطة سلام" لأوكرانيا، جاءت في الوقت الذي تراقب فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحذر تحركات بكين لتأكيد نفسها بقوة أكبر على الساحة الدولية.

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم لاتفاق هيئة دولية مع تقييم واشنطن بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وتعتقد إدارة بايدن أن رغبة الصين في أن يُنظر إليها على أنها وسيط للسلام بين روسيا وأوكرانيا قد يُنظر إليها بشكل أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح بوتين رسمياً مشتبهاً به في جرائم حرب.

وستكون زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا أول رحلة خارجية يقوم بها شي منذ انتخابه لفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للصين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه بكين وموسكو العلاقات في خطوات بدأت قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا باجتماع بين الزعيمين في بكين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام الماضي، حين أعلنا شراكة "بلا حدود".

وعلى المدى القريب، من غير المرجح أن يكون لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين وأحد مساعديه تأثير كبير على الاجتماع أو موقف الصين تجاه روسيا. فلم تصدق الصين ولا روسيا - ولا الولايات المتحدة أو أوكرانيا - على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية".

تتخلى تركيا عن معارضة محاولة فنلندا الانضمام إلى الناتو

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "تخلت تركيا عن معارضتها لانضمام فنلندا إلى الناتو، مما يمهد الطريق أمام التحالف العسكري لتوسيع حدوده المباشرة مع روسيا، لكنها تركت جارتها السويد تكافح من أجل الحصول على الموافقة على عرضها.

أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نظيره الفنلندي سولي نينيستو أنه سيصدر تعليمات إلى البرلمان للمصادقة على انضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان بعد محادثات مع نينيستو في أنقرة يوم الجمعة "قررنا بدء عملية الموافقة على بروتوكول فنلندا في البرلمان بسبب الحساسية والتقدم الذي أظهرته نحو تخفيف المخاوف الأمنية لبلدنا".

وأثناء موافقته على طلب فنلندا، واصل أردوغان معارضته لانضمام السويد إلى التحالف، تقدم البلدان معاً ولكنهما سينضمان الآن بشكل منفصل، بعد 10 أشهر من الجدل حول مزاعم بأن السويد فشلت في معالجة مخاوف تركيا.

وقال نينيستو "لدي شعور بأن عضوية الناتو الفنلندية لن تكتمل بدون السويد"، مضيفاً إنه يأمل في رفع الحواجز المتبقية بحلول الوقت الذي يعقد فيه الناتو قمته في فيلنيوس، ليتوانيا، في تموز.

قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم : "هذا تطور لم نكن نريده لكننا كنا مستعدين له".

أنهت فنلندا والسويد عقوداً من عدم الانحياز للتقدم معاً للانضمام إلى الناتو بعد أن أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا العام الماضي إلى زيادة المخاوف بشأن أمن منطقة الشمال.

بينما وافق معظم أعضاء الناتو على العرض المشترك للزوجين، سعت تركيا والمجر، اللتان تربطهما علاقات مع روسيا، للحصول على تنازلات بشأن الخلافات السياسية مع المتقدمين.

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: "من غير المعقول على الإطلاق أن يكون هناك أي تهديد عسكري ضد فنلندا أو السويد دون رد فعل الناتو". أخبر أردوغان ستولتنبرغ أن تركيا ستواصل المحادثات مع السويد "بحسن نية".

حث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تركيا على المضي قدماً في بروتوكولات انضمام السويد. كما ضغط على المجر للتحرك في طلبات كل من فنلندا والسويد.

وقال: "السويد وفنلندا شريكان قويان ومقتدران يشتركان في قيم الناتو وسوف يقويان التحالف ويساهمان في الأمن الأوروبي".

موقف أردوغان المتشدد يلعب بشكل جيد مع الناخبين قبل انتخابات أيار التي من المتوقع أن تكون الأكثر تحدياً له منذ عقدين. أدت استجابة الحكومة لزلزال مدمر الشهر الماضي وأزمة تكاليف المعيشة إلى انخفاض شعبية الحزب الحاكم إلى مستويات تاريخية.

قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، هذا الأسبوع إنه يأمل في أن تصدق أنقرة بسرعة على انضمام البلاد بعد الانتخابات التركية.

أدت التأخيرات إلى توتر العلاقات مع الناتو، وأشارت الولايات المتحدة إلى أن تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا مرتبط بموافقتها على طلبات بلدان الشمال الأوروبي".

(م ش)