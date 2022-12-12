صحف عالمية.. مسؤول خليجي يدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، الدعوات الخليجية لإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، والانتقادات اللاذعة التي وجهها زعيم ديني ماروني للسياسيين في لبنان.

وزير الخارجية السعودي: ندعم إحياء الاتفاقية بشرط أن تكون نقطة انطلاق لاتفاق أقوى مع طهران

قالت صحيفة جيروزاليم بوست السعودية " قال وزير الخارجية السعودي، إن جيران إيران الخليجيين سيعززون أمنهم إذا حصلت طهران على أسلحة نووية.

وتعثرت المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة على خشبة المسرح في مؤتمر السياسة العالمية في أبو ظبي عندما سئل عن مثل هذا السيناريو: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن كل الرهانات ستنتهي".

وأضاف: "نحن في فضاء خطير للغاية في المنطقة، يمكنك أن تتوقع أن تتطلع دول المنطقة بالتأكيد نحو كيفية ضمان أمنها".

وتعثرت المحادثات النووية، حيث اتهمت القوى الغربية إيران بإثارة مطالب غير معقولة وتحول التركيز إلى الحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن الاضطرابات الداخلية في إيران بشأن وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في الحجز.

وعلى الرغم من أن الرياض ظلت "متشككة" بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قال الأمير فيصل إنها تدعم جهود إحياء الاتفاقية "بشرط أن تكون نقطة انطلاق وليس نقطة نهاية" لاتفاق أقوى مع طهران.

وقال الأمير فيصل: "المؤشرات في الوقت الحالي ليست إيجابية للغاية للأسف"، مضيفاً "نسمع من الإيرانيين أنه ليس لديهم مصلحة في برنامج أسلحة نووية، سيكون من المريح للغاية أن نكون قادرين على تصديق ذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات على هذا المستوى".

وقال مسؤول إماراتي رفيع إن هناك فرصة لإعادة النظر في "المفهوم الكامل" للاتفاق النووي، وذلك في ظل اتهام دول غربية لروسيا باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار لمهاجمة أهداف في أوكرانيا".

زعيم ديني لبناني ينتقد النواب لأنهم فشلوا شعب الأمة والعالم

وقالت صحيفة عرب نيوز السعودية " شن رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، هجوماً لاذعاً على القادة السياسيين في البلاد متهماً إياهم؛ بخذلان اللبنانيين والعالم.

ودعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في خطبة الأحد، إلى تدخل دولي عاجل للمساعدة في حل الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في لبنان. وانتقد أعضاء مجلس النواب لإهمالهم واجباتهم تجاه الأمة.

وقال الراعي: كل ما تفعله الجماعة السياسية والنيابية مخالف للأسس التي قام عليها لبنان منذ تأسيسه.

وجاءت تعليقات الزعيم الديني في أعقاب عجز النواب للمرة التاسعة عن انتخاب رئيس جديد، حيث قال الراعي "هذا يعني أنهم لا يريدون انتخاب رئيس أو أنهم غير مؤهلين لانتخاب رئيس".

وأشار الراعي إلى أنه يتعين على جميع الأطراف أن تضع خلافاتها جانباً إذا أرادت تجنب فقدان ثقة الشعب اللبناني واحترام المجتمع الدولي".

فضيحة الفساد في قطر تهز البرلمان الأوروبي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " يواجه البرلمان الأوروبي، فضيحة فساد مدوية بعد أن صادرت الشرطة البلجيكية 600 ألف يورو نقداً واحتجزت عضوين في البرلمان الأوروبي كجزء من تحقيق دولي في مزاعم بأن قطر، المضيفة لكأس العالم لكرة القدم، سعت لشراء النفوذ.

واتهم القضاء البلجيكي أربعة أشخاص لم يتم تسميتهم يوم الأحد بـ "المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد" بعد عدة اعتقالات وتفتيش للمنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك منازل اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي وعائلة عضو سابق في البرلمان الأوروبي في إيطاليا.

وأدت التهم الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل إلى استقالاتهم وتعليق التصويت البرلماني على منح المواطنين القطريين السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل.

ولم تذكر السلطات البلجيكية أسماء المشتبه بهم، ولكن تم تجريد إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي من واجباتها في المجلس التشريعي وكذلك عضويتها في باسوك، الحزب الاشتراكي اليوناني".

(م ش)