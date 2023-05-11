صحف عالمية.. مشاركة العرب مع الأسد مشروطة والصين تلقّت ضربة في افريقيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم علاقات العرب مع حكومة دمشق وتأثيرات أزمة السودان على استراتيجية الصين في إفريقيا.

يمكن للعالم أن يبدأ في إرساء الاستقرار في سوريا دون إشراك الأسد

واعتبر تحليل لصحيفة عرب نيوز السعودية أن "إعادة سوريا للجامعة العربية بعيدة كل البعد عن التطبيع، وفي أحسن الأحوال، يمكن وصفها بأنها مشاركة مشروطة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد ما زال متزمتاً حتى الآن، وهو يعتقد أن دول الخليج العربي ستعترف به فقط على أنه المنتصر في الحرب السورية، وتمنحه مليارات الدولارات لإعادة الإعمار.

وأصدرت السعودية بياناً عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق الشهر الماضي، تم فيه تسليط الضوء على مكافحة تجارة المخدرات. بعد هذه الزيارة بوقت قصير، وبينما كان وزير الخارجية السوري يجتمع مع نظرائه العرب في عمان، ضبطت السلطات السعودية شحنة كبتاغون في جدة. إذا كان هذا يعني أي شيء، فهو أن الأسد لا يملك السيطرة على ما يحدث على الأرض.

وتُظهر هذه الحلقة، في جميع الاحتمالات، أن العملية التدريجية المرتبطة بإعادة قبول الأسد في جامعة الدول العربية لن تنجح. حتى لو كان على استعداد، وهو أمر مشكوك فيه للغاية، فهو غير قادر على تلبية الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا وتأمين العودة الآمنة للاجئين.

ومن ثم، ينبغي اعتماد مسار موازٍ، فعلى الاتحاد الأوروبي، الذي يهتم بسوريا أكثر من غيره، لأنه لا يريد موجة أخرى من اللاجئين تتجه نحو حدوده، أن يبذل جهوداً جادة لتحقيق الاستقرار في البلاد - وهذا بالتأكيد لا يعني التحدث مع الأسد. يجب على المجتمع الدولي التحدث إلى رعاة الأسد، روسيا وإيران. من أجل القيام بذلك بشكل فعال، يجب على المجتمع الدولي العمل مع المملكة العربية السعودية. لا تستطيع أوروبا، بسبب العقوبات، التحدث مع روسيا، لكن السعودية تستطيع ذلك. وفيما يتعلق بإيران، فإن السعودية تعمل على تقارب. يمكن أن تكون سوريا منطقة للتعاون.

يوجّه الصراع في السودان ضربة جديدة لاستراتيجية الصين في أفريقيا

وفي سياق تأثيرات الأزمة السودانية على الصين قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الصراع في السودان وجّه ضربة جديدة لاستراتيجية الصين للمشاركة المالية مع إفريقيا، مما زاد من مخاطر القروض من بكين التي لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار.

كان السودان متلقياً كبيراً للتمويل الصيني في القارة الإفريقية، حيث تحتل بكين المرتبة الأولى كأكبر مقرض ثنائي، وفقاً للأرقام الصادرة عن مختبر AidData.

أدى الصراع على السلطة بين جنرالين متنافسين، والذي اندلع الشهر الماضي، إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم وتسبب في نزوح مئات الآلاف من السودانيين. كما كان بمثابة نكسة للأهداف الاستراتيجية للصين في القرن الأفريقي، حيث سعت بكين إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل البنية التحتية.

(م ش)