صحف عالمية.. منظمة تتهم حكومة دمشق باستخدام أسلحة كيماوية بالتزامن مع مساعي التقارب مع الأسد

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، إدانة قوات دمشق بارتكاب مجزرة كيماوية ضد أهالي دوما، والتوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية عمليات القتل المتبادلة بين الطرفين.

محققون: نظام الأسد نفذ هجوم الكلور في سوريا عام 2018

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "ألقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، باللوم على القوات الجوية السورية في هجوم بالكلور عام 2018؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، مضيفةً المزيد من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية التي دامت عقداً في البلاد.

وقال تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن المحققين خلصوا إلى أن قوات الأسد كانت وراء هجوم نيسان 2018، مستندة في نتائجها على 70 عينة كيميائية و66 شهادة شهود وبيانات الأقمار الصناعية وأدلة جنائية أخرى.

وقال التقرير، إن العسكريين الموالين للأسد أسقطوا أثناء الهجوم إسطوانات الكلور من طائرة هليكوبتر على مبان سكنية في مدينة دوما.

ردت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على الهجوم الكيميائي بضربات صاروخية، استهدفت الحكومة السورية في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وذكر التقرير، أن المحققين "نظروا في مجموعة من السيناريوهات المحتملة واختبروا صحتها مقابل الأدلة التي جمعوها وحللوها للتوصل إلى استنتاجهم، أن القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم".

وتضيف النتائج إلى الأدلة على الجرائم التي ارتكبها الجيش السوري وحلفاء الأسد على مدى أكثر من 10 سنوات من الحرب التي اندلعت منذ ثورة 2011 التي سعت للإطاحة بحكومته، كما استخدمت قوات الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، القصف العشوائي للمناطق المدنية والتعذيب والحصار للتجويع في حملة طويلة لإنهاء تمرد مسلح ضد حكمه، وفقاً لتحقيقات أجرتها حكومة الولايات المتحدة.

وأدانت المحاكم في ألمانيا ضباط الحكومة السورية وأعضاء من تنظيم داعش المتطرف في السنوات الأخيرة، مما فتح الباب أمام محاكمات محتملة لمجرمي حرب آخرين في المستقبل.

وتأتي النتائج يوم الجمعة في وقت حرج بالنسبة لسوريا حيث بدأ الأسد في إحياء العلاقات الدبلوماسية مع مجموعة من البلدان التي كانت تزدريه ذات مرة كديكتاتور غير شرعي.

وبدأت تركيا، انفتاحاً دبلوماسياً على دمشق العام الماضي، بعد خطوات مماثلة من دول الخليج العربية، تمكن الأسد من النجاة من الانتفاضة ضده، لكن أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال خارج سيطرته.

بالنسبة للعديد من السوريين، أصبح استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية؛ رمزاً لتقاعس الغرب عن وقف الحرب التي خلفت حوالي 400 ألف قتيل وأجبرت 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم".

سقوط 7 قتلى في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: " قتل مسلح ما لا يقل عن سبعة إسرائيليين في إطلاق نار خارج كنيس يهودي في ضواحي القدس، يوم الجمعة، فيما استمرت التوترات في التصاعد في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأكثر دموية على الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

وجاء إطلاق النار، الذي أسفر عن أحد أسوأ حصيلة القتلى الإسرائيليين في السنوات الأخيرة ووقع في يوم ذكرى المحرقة، بعد يوم من مقتل تسعة فلسطينيين من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية خلال هجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية؛ استهدفت مسلحين فلسطينيين.

وردا على ذلك، أطلق نشطاء الجهاد الإسلامي في غزة صواريخ على إسرائيل، ليلة الخميس، مما دفع إسرائيل إلى قصف أهداف في القطاع الساحلي، الذي تحاصره إسرائيل ومصر منذ تولي حركة حماس السلطة في عام 2007. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي منهما جانب.

اندلاع العنف، هو أول اشتباك كبير منذ تولي حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة المتشددة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، السلطة في كانون الأول مع متطرفين في مواقع أمنية رئيسية تعهدوا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفلسطينيين.

كان العام الماضي هو الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، وفقاً للأمم المتحدة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 151 في القطاع بعد تصعيد أنشطتها هناك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها الفلسطينيون في الربيع الماضي وأسفرت عن مقتل 31 إسرائيلياً في عام 2022.

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل في إطار زيارة مخططة مسبقاً إلى المنطقة. كما زار مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه أدان إطلاق النار يوم الجمعة وكان "قلقاً للغاية" بشأن تصاعد العنف".

(م ش)