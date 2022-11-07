صحف عالمية... محادثات رفيعة تجمع مسؤولي واشنطن وموسكو والقاهرة تعلق عملية التطبيع مع الاحتلال التركي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، المحادثات رفيعة المستوى التي جمعت مسؤولي البيت الأبيض والكرملين بخصوص أوكرانيا وتعليق عملية التطبيع المصرية مع دولة الاحتلال التركي.

مسؤول كبير في البيت الأبيض شارك في محادثات غير معلنة مع كبار مساعدي بوتين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "أفاد مسؤولون أميركيون، بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان انخرط خلال الأشهر الماضية، في محادثات سرية مع مساعدين بارزين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للحد من مخاطر نشوب صراع أوسع في أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون، أن الهدف من المحادثات كان، تجنب مخاطر التصعيد وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وليس مناقشة الوصول إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم، أن المحادثات كانت تهدف أيضاً إلى تحذير موسكو من استخدام أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، قولهم إن سوليفان كان على اتصال مع مستشار السياسة الخارجية لبوتين يوري أوشاكوف، كما أنه تحدث أيضاً مع نظيره في الحكومة الروسية نيكولاي باتروشيف.

ورداً عما إذا كان سوليفان قد شارك في محادثات غير معلنة بالفعل مع أوشاكوف أو باتروشيف، اكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، بالقول إن "الناس يدّعون الكثير من الأشياء". ولم يأكد كلا الجانبين على إجراء محادثات بين البيت الأبيض والكرملين.

وتأتي هذه المناقشات غير المعلنة في الوقت الذي تضاءلت فيه الاتصالات الدبلوماسية التقليدية بين واشنطن وموسكو، كما ألمح بوتين ومساعدوه إلى أنه قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية لحماية الأراضي الروسية، فضلاً عن المكاسب التي تحققت في غزو أوكرانيا".

مصر تعلق عملية التطبيع مع دولة الاحتلال التركي

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تحليل لها "أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع الماضي أن القاهرة علقت من جانب واحد عملية التطبيع التي كانت قد بدأت مع تركيا. كل كلمة لها أهمية في هذا البيان: تم تعليقها من قبل مصر ومن جانب واحد.

بدأ كل شيء مع سوء تعامل تركيا مع ملف الإخوان المسلمين، لقد بالغت في رد فعلها تجاه عزل محمد مرسي. حملت كل دولة الانقلاب العسكري اللوم كما جرت العادة، لكن مع مرور الوقت وفرض الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون والنظام في البلاد، بدأ أعضاء المجتمع الدولي في الاعتراف بحكومته وإقامة علاقات معها. ظلت تركيا هي الاستثناء الوحيد.

كان لذلك تكلفة لأن تركيا ومصر دولتان رئيسيتان في المنطقة وتربطهما علاقات قوية تعود إلى عدة قرون. لديهم أيضاً علاقات اقتصادية قوية. توجد منطقة صناعية في برج العرب على أطراف الإسكندرية حيث تنشط عشرات الشركات التركية.

والسبب المعلن لعدم رغبة القاهرة في مواصلة الحوار هو أن تركيا لم ترسل أي إشارة بأنها ستغير سياستها تجاه ليبيا. في الواقع، يختلف البلدان حول عدة نقاط. يدعمون الحكومات المعارضة في ليبيا: تدعم تركيا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة العاملة في طرابلس، بينما تدعم مصر حكومة مجلس النواب التي تتخذ من طبرق مقراً لها. كما تعتقد مصر أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة قد أكمل ولايته وأن الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لا تملك سلطة دستورية لتقديم أي التزامات ملزمة.

وتصر مصر الآن على أن جميع القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات التركية، يجب أن تنسحب من ليبيا، بينما تقول أنقرة إن قواتها موجودة هناك بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في البلاد. من المرجح أن يستمر هذا الخلاف لبعض الوقت في المستقبل.

قد نفترض أن هناك أسباباً أخرى لتعليق الحوار، الجدل حول جماعة الإخوان هو أحدها. هذه حركة عميقة الجذور في مصر ولدى السيسي مخاوف مشروعة بشأن أنشطة الإخوان المسلمين، في حين أن تركيا لم تتخل تماماً عن دعمها لهذه الجماعة.

ضعفت أيديولوجية الإخوان المسلمين بشكل كبير في دول الخليج. أرادت مصر الاستفادة من ذلك وواجهت تركيا من موقع قوة. لا يبدو أن أنقرة تدرك ضعف الحركة وربما تساومت على افتراض أن مصر ستتراجع عن موقفها الأصلي.

بعد الجولة الثانية من الحوار التركي المصري، الذي عقد في أنقرة في 8 أيلول، استخدم نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، لغة تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية من أجل الحفاظ على العملية. ربما كان هذا تحذيراً من اقتراب انهيار الحوار.

يبدو أن أنقرة أدركت أخيراً أنها ارتكبت خطأً بالمراهنة بقوة على جماعة الإخوان المسلمين. وقد تسبب ذلك في الإضرار بمصالح التركية في عدة دول في المنطقة، بدايةً من مصر والسعودية والإمارات. ربما اعتقدت تركيا في مرحلة ما أن المبادرة كانت في يدها، في حين أظهر الوقت أن مصر هي صاحبة المبادرة".

نتنياهو يندفع نحو التحالف الأكثر تطرفاً في إسرائيل على الإطلاق

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "من المغري النظر إلى عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، بعد انتخابات الأسبوع الماضي، على أنها عودة إلى وضع مألوف. نتنياهو، بعد كل شيء، قاد إسرائيل لمدة اثني عشر عاماً، قبل أن يطيح به العام الماضي من قبل "حكومة التغيير" قصيرة العمر بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينيت. الآن، بعد 17 شهراً من تركه للسلطة، عاد فما هي الصفقة الكبيرة، حقًا؟

هذا النهج مبني على فهم مضلل للسياسة الإسرائيلية، الإسرائيليون، على عكس الناخبين الأميركيين، لا ينتخبون رؤساء وزرائهم بشكل مباشر. لم يصوت أحد في إسرائيل الأسبوع الماضي شخصياً لبنيامين نتنياهو. يصوت الإسرائيليون للأحزاب، ثم تجمع هذه الأحزاب الائتلافات الحاكمة. نتنياهو، سواء أحببته أم لا، هو نفس الرجل الذي كان عليه عندما ترك منصبه في حزيران 2021. لكن الائتلاف الذي سيقوده مختلف للغاية".

(م ش)