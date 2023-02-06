صحف عالمية.. خطط لإقامة منشآت طائرات مسيّرة إيرانية في روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، خطط موسكو وطهران؛ لإقامة منشآت طائرات مسيّرة إيرانية في روسيا، وتوقعات بشن هجوم روسي عنيف في أوكرانيا.

موسكو وطهران تقدمان خططاً لبناء منشآت خاصة بالطائرات المسيّرة الإيرانية التصميم في روسيا

قالت صحيفة وول ستريت الأميركية: " بدأت موسكو وطهران تمضيان قدماً في خططهما؛ لبناء مصنع جديد في روسيا، يمكن أن يصنع ما لا يقل عن 6000 طائرة مسيّرة إيرانية مصممة للحرب في أوكرانيا، في أحدث علامة على تعميق التعاون بين البلدين، حسبما قال مسؤولون من دولة متحالفة مع الولايات المتحدة.

وكجزء من تحالفهم العسكري الناشئ، قال المسؤولون، إن وفداً إيرانياً رفيع المستوى سافر إلى روسيا في أوائل كانون الثاني لزيارة الموقع المخطط للمصنع والتوصل إلى تفاصيل لبدء المشروع وتشغيله.

وقال المسؤولون إن البلدين يهدفان إلى صنع طائرة بدون طيار أسرع يمكن أن تشكل تحديات جديدة للدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أميركيون إن طهران زودت موسكو بالفعل بمئات الطائرات بدون طيار التي استخدمتها؛ لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا.

وحذرت إدارة بايدن من أن روسيا وإيران تطوران "شراكة دفاعية كاملة". يقول البيت الأبيض إن موسكو تدرب الطيارين الإيرانيين على قيادة الطائرات الحربية الروسية، بقصد إرسال تلك الطائرات إلى طهران بحلول نهاية العام.

وفي كانون الأول، حذر البيت الأبيض من أن موسكو وطهران تدرسان، ما إذا كان سيتم بناء خط إنتاج مشترك للطائرات بدون طيار في روسيا.

وقال المسؤولون المتحالفون مع الولايات المتحدة، أن المحادثات تحولت إلى خطط ملموسة مع زيارة 5 كانون الثاني قام به وفد إيراني إلى بلدة ييلابوغا الروسية.

وقالوا إنهم قاموا بجولة في موقع فارغ حيث يخطط قادة البلدين لبناء مصنع جديد يمكنه إنتاج 6000 طائرة بدون طيار على الأقل في السنوات المقبلة.

وقال المسؤولون، إن الوفد الإيراني كان بقيادة اللواء عبد الله محرابي، رئيس منظمة الجهاد لأبحاث سلاح الفضاء والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإسلامي، وجاسم دماوانديان، الرئيس التنفيذي لصناعة طيران القدس الإيرانية، وهي شركة تصنيع دفاعية رئيسية تقول الولايات المتحدة إنها أساسية؛ لتطوير وبناء البلاد للطائرات بدون طيار.

وقال المسؤولون إن إيران تعمل الآن مع روسيا لتطوير نموذج شاهد -136 يتوقع أن يتضمن محركاً جديداً يجعله يطير بشكل أسرع وأبعد، المصنع الجديد سينتج الطائرة بدون طيار المتقدمة، يمكن أن يشكل ذلك تحديات جديدة لأوكرانيا والدول الأخرى التي يمكن أن تكون أهدافاً للطائرات بدون طيار.

وقال المسؤولون إن مصنع الطائرات المسيرة جزء من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وموسكو.

وقال المسؤولون إن موسكو زودت إيران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا والتي تحاول تغيير هندستها.

وحذرت الولايات المتحدة من أن إيران وافقت على تزويد موسكو بصواريخ باليستية. وقال مسؤولون أميركيون وحلفاؤهم إنه حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن طهران أرسلت مثل هذه الصواريخ إلى روسيا".

أوكرانيا ستستعد لهجوم الروسي جديد

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "تستعد القوات الأوكرانية؛ لهجوم وشيك واسع النطاق من قبل القوات الروسية، حيث يسعى الكرملين لاستعادة زمام المبادرة في الحرب والاستيلاء على بقية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وضاعف المسؤولون الأوكرانيون تحذيراتهم في الأيام الأخيرة بشأن هجوم روسي قادم، وإن كان ذلك بجداول زمنية مختلفة.

قال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، يوم أمس، إن بلاده تتوقع أن تشن القوات الغازية الروسية؛ هجوماً جديداً في دونباس والمناطق الجنوبية حيث تحتل حالياً ما يقرب من 20% من الأراضي الأوكرانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يأتي الهجوم بعد حوالي عام من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه واسع النطاق في 24 شباط، وقبل أن تصل الدبابات الغربية الحديثة والأسلحة الأخرى. بالطبع، نتوقع هجمات محتملة من الروس، بحسب ريزنيكوف.

وأضاف إنه في حين أن الدبابات الحديثة وغيرها من المعدات الحديثة لن تصل بحلول ذلك الوقت، فإن البلاد لديها "موارد واحتياطيات يمكننا نشرها ويمكننا صدها".

لم تحقق القوات الروسية حتى الآن هذا الشتاء سوى مكاسب إقليمية إضافية حول باخموت، في مقاطعة دونيتسك، وبالقرب من كريمينا في لوهانسك.

لكن الهجوم الآن سيسمح لهم بالضرب قبل أن يعزز وصول الدبابات الغربية وعربات المشاة القتالية من القدرة الهجومية لأوكرانيا.

وقال مستشار للجيش الأوكراني للصحيفة، إن كييف حصلت على "معلومات استخباراتية قوية للغاية" بأن روسيا بصدد شن هجوم، مضيفاً إنه، قد يأتي في غضون 10 أيام.

وقال أندري تشيرنياك، المسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية، لصحيفة كييف بوست الإخبارية، يوم الأربعاء إن بوتين أمر قواته المسلحة بالاستيلاء على كل من دونيتسك ولوهانسك بحلول آذار.

تم تقديم تنبؤات مماثلة لهجوم روسي في وقت إحياء الذكرى السنوية لانتصار روسيا على ألمانيا النازية في 9 أيار من العام الماضي، لكنها لم تتحقق أبداً.

لكن هذه المرة، لاحظ المسؤولون الأوكرانيون حشوداً كبيرة للقوات الروسية في شرق وجنوب شرق البلاد.

وقال تشيرنياك "لقد لاحظنا أن قوات الاحتلال الروسية تعيد نشر مجموعات هجومية ووحدات وأسلحة ومعدات عسكرية إضافية في الشرق. وفقاً للاستخبارات العسكرية لأوكرانيا، أعطى بوتين أمراً بالاستيلاء على جميع أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك بحلول آذار".

ويعتقد المحللون أن النقطة المحتملة لهجوم روسي جديد تقع في غرب مقاطعة لوهانسك بالقرب من كريمينا وليمان، وهي مدينة استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الخريف الماضي.

وقال مسؤولون محليون ومحللون غربيون، إن روسيا تحشد قواتها هناك منذ أسابيع".

(م ش)