صحف عالمية.. خبراء الأمم المتحدة يعتبرون إجراءات طالبان ضد المرأة جريمة ضد الانسانية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، جرائم طالبان ضد المرأة، وسعي الناتو إلى مساعدة كييف بمولدات الطاقة والملابس وغيرها من العناصر غير الفتاكة.

خبراء الأمم المتحدة: استهداف طالبان للنساء قد يشكل "جريمة ضد الإنسانية"

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإمارتية " قال فريق من خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات طالبان الأفغانية ضد النساء والفتيات قد ترقى إلى مرتبة "اضطهاد النوع الاجتماعي، جريمة ضد الإنسانية" ويجب التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بموجب القانون الدولي.

وجاء في البيان: "في الأشهر الأخيرة، ازدادت بشكل حاد انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان، وهي بالفعل الأشد خطورة وغير المقبولة في العالم".

وقالت مجموعة الخبراء، التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تصرفات طالبان ضد النساء والفتيات عمقت انتهاكات الحقوق الحالية، والتي تعد بالفعل "الأكثر قسوة على مستوى العالم".

وشدد الخبراء على أن حصر النساء في منازلهن هو بمثابة "سجن ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف المنزلي وتحديات الصحة العقلية".

وأضافت: "إننا نشعر بقلق عميق لأن مثل هذه الإجراءات؛ تهدف إلى إجبار الرجال والفتيان على معاقبة النساء والفتيات الذين يقاومون محو طالبان لهن، مما يزيد من حرمانهن من حقوقهن وتطبيع العنف ضدهن".

وحثوا طالبان على الامتثال الكامل لمعايير حقوق الإنسان واحترام حقوق جميع الفتيات والنساء في التعليم والعمل. كما طالبوا المجموعة بالإفراج عن النشطاء.

ستولتنبرغ: الناتو يخطو خطوات لمساعدة أوكرانية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " قال الأمين العام للناتو أن الحلف يعتزم زيادة شحنات مولدات الطاقة والملابس وغيرها من العناصر غير الفتاكة إلى أوكرانيا لمساعدتها على الصمود في وجه الهجوم الروسي على شبكات الكهرباء والمياه.

وقال ينس ستولتنبرغ إنه سيستغل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بوخارست الأسبوع المقبل لتأمين تعهدات إضافية، ويأتي الطلب على مزيد من الدعم لإصلاح إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا في الوقت الذي تركت فيه الضربات الصاروخية الروسية هذا الأسبوع غالبية البلاد في الظلام.

وقال ستولتنبرغ يوم الجمعة "أتوقع أن يوافق وزراء الخارجية أيضاً على زيادة الدعم غير الفتاك. يقوم الناتو بتوصيل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الشتاء".

وتركزت حرب موسكو ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة للتركيز على حملة قصف تستهدف البنية التحتية المدنية، في محاولة لإجبار كييف على تقديم تنازلات مع حلول فصل الشتاء".

زعيم اليمين المتطرف الإسرائيلي بن غفير يتولى دوراً أمنياً مهماً في الحكومة الجديدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "وقع حزب بنيامين نتانياهو، الليكود، صفقة ائتلافية مع حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتامار بن غفير، والتي تمنح الأخير السيطرة على وزارة الأمن الداخلي ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.

وتم تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد أن فازت كتلته اليمينية والدينية بـ 64 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 عضواً في الانتخابات هذا الشهر. اتفاق يوم الجمعة لا يمثل حكومة جديدة كاملة ولكنه يمثل خطوة نحو هذه الغاية، والتأسيس المحتمل للإدارة الأكثر يمينية في إسرائيل.

قال بن غفير في بيان أصدره حزب الليكود وفصيله اليميني المتطرف، القوة اليهودية، "لقد اتخذنا خطوة كبيرة الليلة نحو اتفاق ائتلاف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية كاملة".

إن تعيين بن غفير، الذي أدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية والانتماء إلى منظمة إرهابية، وزيراً للأمن الداخلي لإسرائيل يمكن أن يوتر العلاقات مع الحلفاء الغربيين ويؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.

وأسفر انفجاران قرب محطات حافلات في القدس فجر الأربعاء عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 26 آخرين، وهو أول تفجير في المدينة منذ عام 2016.

وساعد العنف هذا العام في دفع بن غفير إلى السلطة. قال القومي المتطرف للناخبين خلال الحملة الانتخابية إنه يأمل في جعل الإسرائيليين أكثر أماناً من خلال ترحيل الأشخاص الذين يعتقد أنهم يقوضون الدولة اليهودية، وإعدام الإرهابيين ومنح الحصانة لأفراد القوات الإسرائيلية الذين يقتلون العرب الذين شوهدوا وهم يمسكون بالحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وقد يكون تأثير بن غفير في الحكومة المقبلة صعباً على نتانياهو.

وقبل الانتخابات، قالت إدارة بايدن إنها ستعمل مع من ينتخبهم الإسرائيليون. لكن السفير الأميركي في إسرائيل، توم نيدز، أكد أن واشنطن تأمل في أن تعمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وضمان المساواة الكاملة للمواطنين العرب في إسرائيل".

(م ش)