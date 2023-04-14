صحف عالمية.. إسرائيل تتأهب والرئيس البرازيلي يسعى إلى تعميق علاقاته مع الصين

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، التوتر بين إسرائيل وإيران والعلاقات الصينية البرازيلية.

القبة الحديدية في حالة تأهب في الشمال الإسرائيلي

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "فعّلت إسرائيل دفاعاتها الجوية وسط مخاوف من تصعيد أمني اليوم، وذلك عندما يتجمع المصلون الفلسطينيون في المسجد الأقصى لإحياء "يوم القدس" السنوي بأنشطة مناهضة لإسرائيل.

كانت بطاريات الدفاع الصاروخي القبة الحديدية في حالة تأهب قصوى للهجمات المحتملة، خاصة في الشمال، مع نشر العديد من البطاريات وتوجيهها نحو لبنان وسوريا الأسبوع الماضي.

وأبدت القوات الأمنية قلقها من احتمال وقوع هجمات صاروخية وتوغلات بطائرات مسيّرة. أطلقت مجموعات مسلحة عشرات الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي من لبنان وسوريا وغزة بعد قتال بين الشرطة والفلسطينيين عند المسجد الأقصى. قال مصدر عسكري إن الطائرة المسيّرة التي أطلقت على إسرائيل من سوريا في وقت سابق هذا الشهر وأسقطتها القوات الجوية كانت على الأرجح إيرانية.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي بالقرب من حدود لبنان وسوريا وغزة حتى ظهر يوم الأحد. التحذير بعدم الطيران في نطاق ستة كيلومترات من الحدود ينطبق بشكل أساسي على الزراعة والطائرات الخفيفة الأخرى، حيث لا تطير شركات الطيران أبداً بالقرب من الحدود.

كما كانت هناك مخاوف من وقوع هجمات على الأرض وذلك في ظل استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال وقوع حوادث على الحدود.

في غزة، تستعد الجماعات "الإرهابية" أيضاً لرد محتمل من قبل إسرائيل بعد أن أطلقت حماس وابلاً من الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي، حسبما أفادت إذاعة "كان'' العامة، نقلاً عن مصادر في القطاع.

وتخشى الفصائل الفلسطينية من أن إسرائيل عملت على تهدئة الجبهة الأمنية وتهدئة أعدائها قبل شن هجوم مفاجئ. قال التقرير إن كبار قادة حركة حماس حدّوا من ظهورهم وتحركاتهم العلنية.

وتأتي المخاوف الأمنية في الوقت الذي ناقش فيه خصوم إسرائيل التعاون في الأسابيع الأخيرة.

وزارت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي واجتمع مع حزب الله وحماس، بحسب ما أوردته كان يوم الخميس.

وقال التقرير إن قاآني ناقش الوحدة ضد إسرائيل خلال الاجتماع مع الحركات المسلحة، وزار قاآني دمشق الأسبوع الماضي.

كما التقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بوفد برئاسة زعيم حماس إسماعيل هنية في بيروت يوم الأحد لبحث التعاون".

الرئيس البرازيلي لولا يسعى إلى تعميق العلاقات التجارية في زيارة للصين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "يلتقي اليوم الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، وهي زيارة رسمية قال المسؤولون إنها ستتناول موضوعات تشمل الأقمار الصناعية لمراقبة غابات الأمازون واقتراحاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي رحلة دا سيلفا، وهي رابع زيارة خارجية له خلال أشهر عديدة كرئيس جديد للبرازيل، في الوقت الذي يسعى فيه حامل لواء اليسار في أميركا اللاتينية إلى تعزيز نفوذ بلاده في الخارج بعد فترة من العزلة النسبية تحت حكم سلفه القومي، جاير بولسونارو.

وقال مسؤولون وعلماء صينيون إن الاجتماع يمثل تعمقاً لعلاقة البرازيل مع أكبر شريك تجاري لها، حيث تتطلع بكين إلى مواجهة ما تعتبره جهوداً تقودها الولايات المتحدة لقمع الدولة الآسيوية دبلوماسياً واقتصادياً.

قال دا سيلفا في مقابلة إذاعية قبل إقلاعه ليلة الثلاثاء: "الصين شريك أساسي اليوم للبرازيل وأمريكا اللاتينية"، وتعهد بإحياء العلاقة التي قال إنها خُنقت في عهد سلفه اليميني. وقال دا سيلفا، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس من عام 2003 إلى عام 2010: "يتعين على البرازيل أن تصبح مرة أخرى بطلاً على المسرح العالمي".

وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الإثنين الزيارة على أنها فرصة "لضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول النامية والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية".

قال دا سيلفا للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يعتزم تشجيع الصين على الانضمام إلى ما يُطلق عليه "نادي السلام" لدول الجنوب العالمي، بما في ذلك الهند وإندونيسيا، للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع روسيا".

(م ش)