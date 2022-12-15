صحف عالمية.. إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة والخلافات تتسع بين حزب الله وباسيل

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، والخلافات بين حزب الله وباسيل حول رئاسة الجمهورية.

إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة خطوة مهمة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها " تم طرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء بأغلبية 29 صوتاً مقابل 8.

وامتنعت 16 دولة عن التصويت، والدول الثماني التي صوتت ضد القرار هي بوليفيا والصين وكازاخستان ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وروسيا وزيمبابوي.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواصل فيه الإيرانيون الاحتجاج في جميع أنحاء إيران لمدة 12 أسبوعاً، واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني البالغة من العمر(22)عاماً على يد "شرطة الأخلاق" في طهران في أيلول، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل قضايا أكثر من مجرد الحجاب، حيث دعا العديد من المتظاهرين إلى تغيير النظام.

وقال ممثل إيراني لدى الأمم المتحدة إن الجمهورية الإسلامية "ترفض رفضاً قاطعاً" القرار، واصفاً مزاعم انتهاكات حقوق المرأة ضد إيران بأنها "لا أساس لها من الصحة وملفقة".

وكان قرار طرد إيران انتصاراً رمزياً ولكنه مهم لحقوق المرأة على المستوى الدولي. لسنوات عديدة، كانت إيران والأنظمة الاستبدادية الأخرى قادرة على الهيمنة على الأمم المتحدة واستغلالها.

والمثير للاهتمام هو أن النظام الإيراني كان قادراً أيضاً على الانضمام إلى لجنة المرأة في الأمم المتحدة. هذه ممارسة قديمة للعديد من الديكتاتوريات، من أجل السيطرة على الأمم المتحدة، ومن المهم التأكد من أن جميع الأنظمة الأكثر تعسفاً واستبداداً تشارك في أي لجنة قد تدرس انتهاكاتها. هذا يشبه إلى حد ما لصوص البنوك الذين يديرون الشرطة أو محتالو الأسهم الذين يديرون العمولات التي تتعامل مع التداول من الداخل".

تشكيل الحكومة اللبنانية بعيد عن الأنظار وسط خلاف بين حزب الله والعونيين

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تقرير لها " ترك انتهاء رئاسة ميشال عون في 31 تشرين الأول البلاد في فراغ في السلطة لا يُحتمل أن يتم حله في أي وقت قريب، مع وجود حكومة تصريف أعمال غير قادرة على شغل منصب نائب الرئيس.

ويهدد الشقاق المتزايد بين جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر بمزيد من الشلل للعملية الشاقة لانتخاب رئيس جديد.

وأصبح زواج المصلحة الذي كان متناغماً في السابق بين حزب الله والتيار الوطني الحر هشاً، مما أعاق الاتفاق على مرشح رئاسي للمخيم.

ويشترك الاثنان في علاقة متبادلة المنفعة منذ عام 2006، عندما تم توقيع مذكرة تسمى "اتفاقية مار ميخائيل" بين المجموعتين.

وساعد التحالف ميشيل عون في الوصول إلى الرئاسة التي طال انتظارها في عام 2016، مقابل دعم التيار الوطني الحر لحزب الله في أعقاب حرب عام 2006 مع إسرائيل.

الانقسام الأيديولوجي بين الكتل يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق أغلبية الثلثين على مرشح رئاسي دون اتفاقات داخلية بين الأحزاب السياسية.

وأشار سامي عطا الله، مدير مركز الأبحاث The Policy Initiative، إلى ترتيب حزب الله والتيار الوطني الحر على أنه "علاقة تكافلية".

وأضاف "الطرفان يحتاجان بعضهما البعض بطريقة ما هم عالقون مع بعضهم البعض لكنهم غير قادرين على شق الطريق إلى الأمام".

وأصبح الاعتمادية المختلة وظيفية واضحة عندما رفض جبران باسيل، دعم مرشح حزب الله المفضل للرئاسة، وبدلاً من ذلك وجه عدداً من الانتقادات لحلفائه.

إنه لسر مكشوف أن باسيل قد وضع أنظاره على الرئاسة لمدة ست سنوات، كان يعتبر مستشاراً كبيراً وظلاً للرئيس آنذاك، ميشيل عون.

وتصاعد الاستياء من كلا الجانبين مع استمرار حزب الله في رفض طموحات باسيل للرئاسة، وبدلاً من ذلك يميل نحو النائب السابق سليمان فرنجية أو جنرال الجيش جوزيف عون. يُعتقد أن كلاهما مرشح محتمل بالإجماع يمكن للأحزاب السياسية المتنافسة أن تتنازل عنه. وقد رفض باسيل كليهما رفضاً قاطعاً.

في لبنان، غالباً ما يكون الاتفاق على المرشحين تفاوضاً حيث تكون التسوية السياسية ضرورية بين الحلفاء. في غياب مرشح مُعلن رسمياً، لجأ حزب الله وحلفاؤه إلى استراتيجية تقديم أوراق الاقتراع الفارغة، والتي كانت حتى الأسبوع الماضي تفوق باستمرار عدد المرشح الرسمي المدعوم من القوات اللبنانية، ميشال معوض.

لكن في الجلسة الرئاسية التاسعة يوم الخميس الماضي، انحرف بعض أعضاء التيار الوطني الحر عن استراتيجية الاقتراع على بياض، مما أرسل تهديداً واضحاً لحزب الله بعدم الامتثال.

ومنذ نهاية ولاية والد زوجته، حاول باسيل حشد الدعم من الداعمين المحليين والدوليين في الأسابيع الأخيرة، وفشل إلى حد كبير في الالتفاف على قرار حزب الله.

وقال كريم بيطار، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت: "عندما تعلق الأمر بعون، شعر حزب الله أنهم مدينون له بالدعم" مقابل دعم التيار الوطني الحر لحزب الله خلال حرب 2006 مع إسرائيل.

وقال للصحيفة "هذا ليس هو الحال بالنسبة لجبران باسيل الذي لم يكن محبوباً من قبل قيادة حزب الله أو رتبته".

أوضح سامي عطا الله من معهد السياسات أن التيار الوطني الحر قد عزل نفسه عن غالبية القادة السياسيين في لبنان.

وقال الدكتور عطالله: "لا يملك التيار الوطني الحر العديد من الحلفاء المستعدين لرفع باسيل إلى الرئاسة. ولديهم أعداء كثيرون. باسيل غير قابل للانتخاب إلى حد كبير وأعتقد أن حزب الله يدرك ذلك".

حكم على عمدة إسطنبول بالسجن ومنع من ممارسة السياسة

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " حكمت محكمة تركية على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من ممارسة السياسة بتهمة "إهانة" مسؤولي الانتخابات، مما يعرض للخطر آماله في تحدي الرئيس، رجب طيب أردوغان في انتخابات العام المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن إمام أوغلو هو المنافس الرئيسي للمعارضة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران، وشكل حزبه، حزب الشعب الجمهوري، تحالفاً انتخابياً مع خمس مجموعات أخرى ستدعم مرشحاً للوحدة لم يسموها بعد.

وأدت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة إلى تقليص الدعم لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، الذي حكم تركيا لمدة 20 عاماً إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ومن غير المتوقع أن يدخل رئيس البلدية السجن لأن عقوبته البالغة عامين وسبعة أشهر و 15 يوماً أقل من ثلاث سنوات وقد يتم تحويلها إلى فترة المراقبة، وفقاً لخبراء قانونيين".

(م ش)