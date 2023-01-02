صحف عالمية.. دعوات صينية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، العلاقات الصينية الأميركية والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي عام 2023.

كبير الدبلوماسيين الصينيين: الولايات المتحدة والصين "استكشفتا الطريقة الصحيحة للتعايش"

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية " قال كبير الدبلوماسيين الصينيين، إن بكين وواشنطن وجدا الطريقة الصحيحة للتعامل مع بعضهما البعض، ودعا البلدين إلى مواصلة الحوار بدلاً من المواجهة.

وتم تعيين وانغ يي حديثاً كمدير لمكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي يوم الجمعة، وقدم أول تصريحاته العامة منذ ترقيته إلى أعلى منصب في مقال نُشر في جريدة الحزب الرسمية.

وفي المقال، قال إن على الصين والولايات المتحدة "أن تكونا مثالاً يحتذى به" في مواجهة التحديات المتعددة، مشيراً إلى تعاون بلاده القوي مع روسيا طوال عام 2022، وتجنب الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب الباردة.

وكتب قائلاً: "على مدار العام الماضي، اكتشفنا دون كلل الطريقة الصحيحة للدولتين الرئيسيتين، الصين والولايات المتحدة، للتوافق مع بعضهما البعض".

وقال إنه "يتعين على البلدين إنشاء طريقة للتوافق مع الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين وإعادة العلاقات الصينية الأميركية إلى المسار الصحيح للصحة والاستقرار".

وقال في مقاله، إن تايوان ظلت في "قلب المصالح الجوهرية للصين" و "الأساس" الذي تُبنى عليه العلاقة السياسية بين الصين والولايات المتحدة.

شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في التوترات بشأن تايوان، حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية متكررة بالقرب من مضيق تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في آب".

رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الركود سيضرب ثلث العالم هذا العام

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية " قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن ثلث الاقتصاد العالمي سيتضرر من الركود هذا العام، حيث حذرت من أن العالم يواجه عاماً "أصعب" في عام 2023 مقارنة بالأشهر 12 السابقة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لشبكة سي بي إس التلفزيونية الأميركية في مقابلة بثت يوم الأحد "نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود"، مضيفة إن "نصف الاتحاد الأوروبي سيكون في حالة ركود" هذا العام.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2023 للنمو الاقتصادي العالمي في تشرين الأول، مستشهداً بالتراجع المستمر الناجم عن الحرب في أوكرانيا وكذلك ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، إن الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين الآن بعد أن تخلى رئيسها شي جين بينغ عن سياسة الاحتواء الشديدة في البلاد، يعني أن البلاد تواجه ضربة اقتصادية جديدة على المدى القصير.

وقالت: "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبياً، وسيكون التأثير على المنطقة سلبياً، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبياً".

وأضافت إنه لأول مرة منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون النمو السنوي للصين عند النمو العالمي أو أقل منه، مما يعني أنه قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بدلاً من دفعه.

وتشير تعليقاتها إلى أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض قريباً توقعاته الاقتصادية لعام 2023 مرة أخرى. وعادة ما تنشر توقعات محدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، والذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومع ذلك، من المرجح أن تنجو الولايات المتحدة من أسوأ مراحل الانكماش الاقتصادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى سوق العمل القوي لديها، على حد قول كريستالينا جورجيفا، وقالت إن الولايات المتحدة "قد تتجنب الركود" لأن معدل البطالة فيها منخفض للغاية".

(م ش)